Jennifer Aniston y su novio, Jim Curtis, disfrutaron de un día de yate con amigos en Mallorca
La estrella de Friends y su pareja se dejaron ver relajados y enamorados en la costa española, donde compartieron unos días de vacaciones con amigos
- 4 minutos de lectura'
Jennifer Aniston está decidida a disfrutar de la vida y el amor. Los amigos y los paisajes paradisíacos se convirtieron en una constante en su vida. En estos días, la estrella de Hollywood eligió las playas de Mallorca y el cálido mar Mediterraneo para pasar unos días rodeada de gente querida. Y entre esas personas se encuentra Jim Curtis, su pareja desde hace más de un año.
La protagonista de la exitosa serie Friends, quien en la década del 90 se ganó el título de “la novia de América” por su belleza y su simpatía, pasó el domingo a bordo de un yate que recorrió la costa española. La actriz fue fotografiada al llegar a bordo, besándose en la cubierta con Curtis, tomando sol, observando el paisaje con sus binoculares, charlando distendida y practicando deportes acuáticos.
En esta oportunidad, Aniston lució un bikini en color chocolate y shorts blancos de lino, una gorra negra y lentes de sol en un tono morado. Además, tapó su cuerpo en varios momentos con una especie de remera en color gris abierta a los costados. Por su parte, Curtis eligió unos shorts verdes y una chomba negra para el día de sol.
Si bien la semana pasada Courtney Cox fue de la partida, ayer la actriz que le dio vida a Mónica en Friends no estuvo en el yate con Aniston. Quienes sí se sumaron al paseo fueron Jason Bateman, compañero de la estrella en The Morning Show; el modelo Christian Hogue y el estilista Jamie Mizrahi.
Un amor que se afianza con el tiempo
Aniston y Curtis mantienen una relación desde julio de 2025. En aquel momento, una fuente cercana a la pareja aseguró que ambos estaban “saliendo de manera informal y divirtiéndose”, aunque con el paso de los meses el vínculo fue fortaleciéndose y hoy se encuentra consolidado.
En mayo pasado, fue el propio Curtis quien confirmó el buen momento sentimental que atraviesan al compartir una serie de fotos junto a la actriz para celebrar su primer aniversario. Entre las imágenes destacaba una selfie en la que Aniston le daba un beso en la mejilla. “Últimamente, mi vida. Agradecido”, escribió en la publicación.
Según una fuente consultada por la revista People, el vínculo entre ambos es “de gran entendimiento y hace muy feliz a Jen”. La misma persona agregó: “Jim es un tipo especial. A todo el mundo le encanta su energía”.
Además de desempeñarse como hipnoterapeuta, Curtis es escritor y conferencista especializado en bienestar emocional y desarrollo personal. Es autor de libros como The Stimulati Experience y Shift: Quantum Manifestation Guide, en los que aborda herramientas para la sanación emocional y el manejo del estrés.
Meses atrás, durante una entrevista concedida al programa Today, el propio Curtis contó cómo comenzó la historia de amor con la intérprete. “Nos presentaron unos amigos. Eso es todo. Descubrimos que teníamos amigos en común y empezamos a charlar”, recordó.
El presentador Craig Melvin quiso saber, en broma, si habían sido Joey o Ross [dos de los personajes más emblemáticos de la sitcom que convirtió a la actriz en una estrella mundial] los responsables de que se conocieran, y Curtis le siguió el juego con humor y respondió que habían sido “todas las estrellas de Friends”.
El terapeuta también dejó en claro que el vínculo se fue construyendo de a poco. “Llevo mucho tiempo en esto”, aseguró, aunque prefirió no dar detalles cuando le preguntaron exactamente cuánto tiempo de noviazgo llevaban.
- 1
- 2
Soledad Silveyra habló de su duro presente: “No estoy bien de salud”
- 3
Virginia Lago: la ansiedad por su regreso a la conducción, el origen de su frase sobre el “vinito” y el recuerdo de sus padres
- 4
Jack Lemmon, el actor que se cansó de hacer reír y luchó para que Hollywood lo aceptara como intérprete dramático