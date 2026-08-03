Jennifer Aniston y su novio, Jim Curtis, disfrutaron de un día de yate con amigos en Mallorca

Jennifer Aniston está decidida a disfrutar de la vida y el amor. Los amigos y los paisajes paradisíacos se convirtieron en una constante en su vida. En estos días, la estrella de Hollywood eligió las playas de Mallorca y el cálido mar Mediterraneo para pasar unos días rodeada de gente querida. Y entre esas personas se encuentra Jim Curtis, su pareja desde hace más de un año.

Jennifer Aniston, con su cara cubierta para cuidarse del sol, recorrió el Mar Mediterraneo a bordo de una tabla Backgrid UK/The Grosby Group

La estrella de Friends se encuentra disfrutando de las playas de Mallorca desde hace algunos días. Aniston inmortalizó las costas españolas y sus vacaciones con amigos con fotos que tomó con su teléfono celular Backgrid UK/The Grosby Group

La protagonista de la exitosa serie Friends, quien en la década del 90 se ganó el título de “la novia de América” por su belleza y su simpatía, pasó el domingo a bordo de un yate que recorrió la costa española. La actriz fue fotografiada al llegar a bordo, besándose en la cubierta con Curtis, tomando sol, observando el paisaje con sus binoculares, charlando distendida y practicando deportes acuáticos.

En esta oportunidad, Aniston lució un bikini en color chocolate y shorts blancos de lino, una gorra negra y lentes de sol en un tono morado. Además, tapó su cuerpo en varios momentos con una especie de remera en color gris abierta a los costados. Por su parte, Curtis eligió unos shorts verdes y una chomba negra para el día de sol.

A los 57 años, Aniston mostró una figura envidiable. Para la salida eligió un bikini color chocolate que combinó con un short blanco de lino y un gorro de beisbol Backgrid UK/The Grosby Group

Jason Bateman, quien comparte elenco con Aniston en The Morning Show, además es un cercano amigo de la actriz y suele participar de sus viajes playeros Backgrid UK/The Grosby Group

Aniston eligió llevar el pelo suelto y no se preocupó por la presencia de los paparazzi, quienes la suelen fotografiar cuando se encuentra con Jim Curtis Backgrid UK/The Grosby Group

Si bien la semana pasada Courtney Cox fue de la partida, ayer la actriz que le dio vida a Mónica en Friends no estuvo en el yate con Aniston. Quienes sí se sumaron al paseo fueron Jason Bateman, compañero de la estrella en The Morning Show; el modelo Christian Hogue y el estilista Jamie Mizrahi.

La estrella de Hollywood llevó a bordo sus binoculares, con los que pudo apreciar mejor el paisaje de Mallorca Backgrid UK/The Grosby Group

También dejó en claro sus habilidades físicas: recorrió el mar en un kayak a pedales Backgrid UK/The Grosby Group

Aniston, feliz en la inmensidad del mar durante un domingo de amor y amistad Backgrid UK/The Grosby Group

Jim Curtis también se metió al mar Backgrid UK/The Grosby Group

Un amor que se afianza con el tiempo

Aniston y Curtis mantienen una relación desde julio de 2025. En aquel momento, una fuente cercana a la pareja aseguró que ambos estaban “saliendo de manera informal y divirtiéndose”, aunque con el paso de los meses el vínculo fue fortaleciéndose y hoy se encuentra consolidado.

En mayo pasado, fue el propio Curtis quien confirmó el buen momento sentimental que atraviesan al compartir una serie de fotos junto a la actriz para celebrar su primer aniversario. Entre las imágenes destacaba una selfie en la que Aniston le daba un beso en la mejilla. “Últimamente, mi vida. Agradecido”, escribió en la publicación.

Jennifer Aniston mostró íntimas imágenes de su historia de amor con Jim Curtis luego de su primer aniversario

Según una fuente consultada por la revista People, el vínculo entre ambos es “de gran entendimiento y hace muy feliz a Jen”. La misma persona agregó: “Jim es un tipo especial. A todo el mundo le encanta su energía”.

Además de desempeñarse como hipnoterapeuta, Curtis es escritor y conferencista especializado en bienestar emocional y desarrollo personal. Es autor de libros como The Stimulati Experience y Shift: Quantum Manifestation Guide, en los que aborda herramientas para la sanación emocional y el manejo del estrés.

Meses atrás, durante una entrevista concedida al programa Today, el propio Curtis contó cómo comenzó la historia de amor con la intérprete. “Nos presentaron unos amigos. Eso es todo. Descubrimos que teníamos amigos en común y empezamos a charlar”, recordó.

Jennifer Aniston y Jim Curtis instagram.com/jimcurtis1

El presentador Craig Melvin quiso saber, en broma, si habían sido Joey o Ross [dos de los personajes más emblemáticos de la sitcom que convirtió a la actriz en una estrella mundial] los responsables de que se conocieran, y Curtis le siguió el juego con humor y respondió que habían sido “todas las estrellas de Friends”.

El terapeuta también dejó en claro que el vínculo se fue construyendo de a poco. “Llevo mucho tiempo en esto”, aseguró, aunque prefirió no dar detalles cuando le preguntaron exactamente cuánto tiempo de noviazgo llevaban.