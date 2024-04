Jennifer Garner se sinceró sobre lo que más le cuesta de la maternidad: “Tengo que morderme los labios”

Escuchar

Jennifer Garner suele compartir con sus seguidores las distintas instancias de su vida cotidiana y de su maternidad. Esta semana, la actriz decidió sincerarse sobre la situación que más le cuesta enfrentar en la crianza de los tres hijos que tuvo con su exmarido, Ben Affleck: Violet, de 18 años; Seraphina, de 15 y Samuel, de 12.

Jennifer Garner junto a su hija mayor, Violet, en la cena de honor al presidente francés Emmanuel Macron, en la Casa Blanca Susan Walsh - AP

En una entrevista, Garner explicó: “Me cuesta mucho no decirles: ‘Así es como te veo’ y ‘Creo que deberías hacer esto o aquello’”, admitió la protagonista de Elektra en una entrevista publicada el jueves por People. “Realmente tengo que morderme los labios para no hacerlo”, reveló.

Garner, de 51 años, señaló que sus padres experimentaron la misma sensación mientras la criaban. “Y me sorprende que hayan podido dejarme ser, porque es algo muy difícil”, explicó.

“Violet, Seraphina y Samuel son tres personitas sólidas. Solo los estoy observando en esta nueva fase de la vida en la que están descubriendo quiénes serán y qué es lo que van a estudiar. Y estoy muy interesada en ellos. Estoy todo el tiempo interesada en lo que les ocurre”, indicó.

La actriz y Affleck mantienen una relación amistosa desde que anunciaron su separación, en 2015 y es muy común verlos juntos en la puerta del colegio del más pequeño, presenciando sus partidos de básquet o compartiendo momentos en familia. Recientemente, fueron fotografiados en Disneyland, en California, festejando juntos el cumpleaños de Samuel.

Ben Affleck y Jennifer Garner en la puerta del colegio de su hijo menor, Samuel Backgrid/The Grosby Group

Con el correr de los años, los desafíos que enfrentan como padres son distintos. En este momento, Violet ya cursa sus estudios en la universidad y Seraphina se prepara para su ingreso. Garner les contó a los espectadores de Live With Kelly and Mark sobre esa “emocionante” experiencia en noviembre de 2023. “Ella lo está manejando como una campeona y está totalmente a cargo de la situación. De ninguna manera tengo que estar detrás de ella diciéndole: ‘¿Estás haciendo esto? ¿Ya hiciste lo otro?’ Ella es emprendedora. Y estoy orgullosa de ella, pase lo que pase”, indicó en aquel momento.

Jennifer Garner llevando a su hijo Samuel al colegio en una mañana fría y lluviosa The Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

A mediados de 2023, Garner se refirió, sin rodeos, a la relación que mantiene con Affleck tras el divorcio. Durante una nota en conjunto con su colega Sheryl Lee Ralph para la revista Variety, la protagonista de Alias se sinceró sobre su vida familiar. Luego de contar que festejó su cumpleaños con sus hijos, que comió torta y mucho helado, Ralph hizo una reflexión con la que Garner coincidió plenamente. “Tenemos tantas cosas en común. Con todo eso de ser celebridad, siento que tengo una vida muy normal, y creo que tienes ese tipo de vibra similar. Y amamos a nuestros hijos”, analizó la actriz de Abbott Elementary. “Y todo el lío de la paternidad”, agregó de inmediato Garner y remató sugestivamente: “Es un regalo”.

Sin mencionar a sus ex, el diálogo entre las estrellas continuó. “Las dos pasamos por el divorcio”, continuó Ralph y se dispuso a hablar de cómo sus matrimonios rotos se reconvirtieron. “Hiciste algo que yo también hice: mantener una relación saludable con mi ex por la salud y el bienestar de mis hijos, con el centro de atención sobre nosotros todo el tiempo. A veces eso puede ser difícil”, reflexionó. Según la publicación, Garner en ese momento tan solo atinó a decir: “Mm-hmm. Mm-hmm”, y cambió de tema. “Cuando miro a mis hijos, cuando te veo a vos y a tus hijos, digo: “¡Chica, lo hicimos!”. “¡Lo estamos haciendo!”, celebró Garner y llevó la charla para el lado de la actuación.

Tras su separación, los actores mantienen una relación amigable x17/The Grosby Group

Muy lejos de la imagen perfecta que siempre se desprendió de sus apariciones en las revistas, Garner confesó, en una entrevista que le dio hace poco más de un mes a la revista Allure, el verdadero detrás de escena de su maternidad. Luego de confiar que siempre supo que de alguna manera sería mamá -”Yo era la típica niña que llevaba una muñeca a todas partes y monté una empresa de canguros con mi amiga Carrie en séptimo u octavo”, repasó-, reveló cómo fue su verdadera experiencia como madre primeriza, hace 17 años, con Violet, la primogénita de su relación con Affleck.

“Era una madre tan primeriza. Violet no tuvo ninguna oportunidad, no podía tener un pensamiento propio, yo estaba encima de ella todo el tiempo. Era una pesadilla para todos los que me rodeaban”, reconoció. En ese momento, la periodista le contó que su hija va al mismo colegio que Violet y que una vez se le acercó para ayudarla porque estaba recibiendo comentarios agresivos, un gesto amoroso que las dos terminaron reconociendo. “Así es ella”, dijo entonces Jennifer, orgullosa de su hija.

Jennifer Garner junto a su hija Seraphina Backgrid/The Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Garner y Affleck estuvieron casados durante 10 años antes de separarse en 2015. La estrella de Air volvió a apostar por el amor legal con Jennifer Lopez: en julio de 2022, dos décadas después de su primera cita, pasó por el altar con la actriz y cantante, con quien supo conformar una familia ensamblada. Mientras tanto, Garner mantiene una relación con el CEO de CaliBurger, John Miller, desde 2018.

