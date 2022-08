Así luce hoy Violet, la hija mayor de Jennifer Garner y Ben Affleck

El 1° de diciembre de 2005, Jennifer Garner dio a luz a su primera hija, Violet Anne, fruto de su relación con Ben Affleck. El tiempo pasó y aquella recién nacida creció y dentro de unos meses cumplirá 17 años. En los últimos días, la adolescente estuvo en boca de todos por el impresionante parecido que tiene con su mamá.

La pareja de actores estuvo casada entre 2005 y 2018 y, además de a Violet Anne, tuvieron también a Seraphine Rose que tiene 12 años, y a Samuel, con nueve.

Violet Affleck y Ben Affleck en un viaje por el Sena junto a Jennifer Lopez (Photo by Pierre Suu/GC Images) Getty Images

Si bien está concentrada en sus estudios secundarios y no parece estar interesada en la actuación, la belleza es un rasgo que atraviesa a la familia. La joven es igual a su mamá, sobre todo, ahora que creció y casi llega a su estatura. Tiene la nariz, la boca y los ojos iguales, además de los encantadores hoyuelos que se le forman en las mejillas cuando sonríe. Incluso ambas usan anteojos.

Violet lleva una vida alejada de los focos de los medios, incluso, no tiene redes sociales, al menos, públicas y con su nombre real. Tampoco ha acompañado a sus padres a ningún evento público como entregas de premios, alfombras rojas o premieres. Por lo tanto, las únicas imágenes que tenemos de ella han sido captadas por paparazis en más de una oportunidad.

La privacidad y el bajo perfil es algo alentado por sus padres que prefieren no hablar de sus hijos durante las entrevistas y mantener a la familia lo más lejos posible del mundo del espectáculo.

Según algunas fuentes, Jennifer y Violet no solo comparten rasgos físicos, sino también de personalidad. Al parecer, las dos sienten pasión por la cocina y por la moda.

La fuerte razón por la que la hija de Ben Affleck y Jennifer Garner no habría asistido a la boda con Jennifer Lopez

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron hace algunos días en una capilla en Las Vegas, en una ceremonia bastante privada a la que únicamente acudieron sus hijos. En un principio, se creía que los seis menores, los tres del actor y los tres de JLO, habían estado ahí, pero recientemente se reveló que solo tres de ellos estuvieron presentes y que una de las hijas del ex Batman prefirió quedarse en casa por un fuerte motivo.

La diva del Bronx tiene dos hijos junto a Marc Anthony: los mellizos Emme y Max, de 14 años, mientras que Ben Affleck es padre de tres menores. Se dice que su hija mayor fue la que se negó a asistir a la ceremonia.

¿La razón? La lealtad que le tiene a su madre, Jennifer Garner. Según compartió el portal Page Six, una fuente muy cercana a los recién casados confirmó que Violet decidió no estar junto a su papá en ese momento especial porque todavía está 100% del lado de su mamá. “Ben le dijo a Jen sobre la boda, pero me dijeron que eso fue el viernes como temprano. Se planeó muy mínimamente por adelantado y fue algo del momento. Violet se quedó en casa porque es extremadamente leal a su madre”, dijo la fuente.

Aunque en realidad no fue la única que faltó, porque según el reporte las únicas hijas de ambos que habrían asistido fueron Emme y Seraphina. Incluso en una de las fotografías que compartió la artista en el boletín donde anunció su reciente boda, On The JLo, aparecen las dos menores encima del auto que fue de Elvis Presley, donde protagonizaron una sesión de fotos.

Hasta ahora no se tiene el dato de la razón por la que el resto de los hijos de la pareja no asistió, pero se cree que pudo ser por lo improvisada que fue la celebración. Aunque en el caso de Violet sí está muy marcada la ausencia por las razones y los vínculos con su mamá, a pesar de que Jennifer Garner y su padre se separaron en 2018, después de haber estado juntos por 13 años.