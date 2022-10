Jennifer Lawrence habló del difícil momento que vivió luego de ganar el premio Oscar: “Perdí el control”

escuchar

Jennifer Lawrence es una de las actrices más importantes de su generación. En 2012, con poco más de 20 años, logró uno de sus primeros éxitos comerciales gracias a Los juegos del hambre y obtuvo un premio Oscar en la categoría Mejor Actriz de Reparto gracias a El lado luminoso de la vida. Y en una reciente entrevista, ella reflexionó sobre los temores que le significó ese rápido reconocimiento.

En el marco de una charla en el London Film Festival, la intérprete recordó sus primeros éxitos en Hollywood, y aseguró: “Creo que perdí un poco el control de la situación. Entre el estreno de Los juego del hambre y ganar el Oscar, me convertí en una marca en la que sentía que cada paso era una enorme decisión grupal. Cuando reflexiono ahora sobre eso, no puedo pensar en los años siguientes porque fue un perder el control”.

Jennifer Lawrence en los premios Oscar 2014.

Durante su trabajo en El lado luminoso de la vida, Lawrence conoció a Robert De Niro, compañero de elenco en ese film. Durante dicha entrevista, la actriz recordó lo mucho que la supo acompañar el prestigioso actor en el marco de ese rodaje. Al respecto, aseguró: “Él es una persona cálida, y dulce. Desde luego que es muy intimidante estar a su lado, pero apenas lo conocí, me dijo que lo llamara Bob”.

Hace pocos días, la protagonista de Madre reveló una divertida anécdota que compartió con De Niro, alguien a quien considera como un padre y a quien acude habitualmente para pedirle todo tipo de consejos. “Es asombroso en el set. Es simplemente el hombre más dulce del mundo, pero sigue siendo muy intimidante. Lo invité a la cena de ensayo de mi boda, obviamente esperando que no viniera. Y cuando vino, le dije: ‘Bob, realmente no estás obligado a estar aquí. Puedes irte a casa’. Y él dijo: ‘Muchas gracias’ y se fue”.

Una rivalidad familiar

En una nota para Vogue, Lawrence reveló su decepción con su padre y ciertos parientes republicanos de Louisville, Kentucky, el pueblo en el que se crio. Las elecciones presidenciales de 2016 en las que se consagró Donald Trump habían abierto una grieta en su familia y, desde que fue madre, intentó apaciguar las aguas. “Trabajé muy duro en los últimos cinco años para perdonar a mi papá y a mi familia y tratar de entender. La información que están recibiendo es claramente diferente. Su vida es diferente”, expresó con angustia. “He tratado de superarlo y realmente no puedo”, agregó.

Jennifer Lawrence

“Me rompe el corazón porque Estados Unidos tuvo que elegir entre una mujer [Hillary Clinton] y un peligroso, peligroso frasco de mayonesa [Donald Trump]. Y decían: ‘Bueno, no podemos tener una mujer como presidenta. Vamos con el frasco de mayonesa’. Y ahora, gracias a los jueces de la Corte Suprema designados por ese peligroso frasco de mayonesa ha sucedido lo impensable. No quiero menospreciar a mi familia, pero sé que muchas personas están en una posición similar con sus familias. ¿Cómo podés criar a una hija desde el nacimiento y creer que no merece la igualdad? ¿Cómo?”, se preguntó.

Jennifer Lawrence junto a su pequeño y su marido, Cooke Maroney. Backgrid/The Grosby Group

Uno de los temas más conflictivos es la negativa de los republicanos y sectores conservadores -como su familia paterna- a la restricción del uso de armas. “Estoy criando a un niño pequeño que algún día irá a la escuela. Las armas son la principal causa de muerte de niños en Estados Unidos. ¡Y la gente sigue votando por políticos que reciben dinero de la Asociación Nacional del Rifle! Me sorprende. Quiero decir, ¿la masacre de la Escuela Primaria de Sandy Hook no cambia nada? Nosotros, como nación, simplemente dijimos: ‘¡Está bien! Estamos permitiendo que nuestros hijos den sus vidas por nuestro derecho a una segunda enmienda que se escribió hace más de 200 años’”, señaló.

