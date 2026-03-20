De qué trata el nuevo thriller de Martin Scorsese que reúne a Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence

Leonardo DiCaprio no para. Tras recibir su séptima nominación actoral a los Oscar y que Una batalla tras otra (One Battle After Another) ganara mejor película, dirección para Paul Thomas Anderson, actor de reparto para Sean Penn, guion adaptado, casting y edición, decidió compartir el primer adelanto de su próximo gran proyecto. Una vez más volvió a reunirse con uno de sus mentores, Martin Scorsese, para What Happens at Night, un thriller basado en la novela homónima de 2020 de Peter Cameron. ¿Su coprotagonista? Jennifer Lawrence.

El jueves, el propio Leonardo DiCaprio publicó en su cuenta de Instagram, red social en la que acumula 60 millones de seguidores, la primera imagen de su nueva película, en colaboración con Scorsese, quien, además de dirigirla, la produce a través de su productora Sikelia Productions.

What Happens at Night, protagonizada por Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio y dirigida por Martin Scorsese, ya está en producción (Foto: Instagram @leonardodicaprio)

“What Happens at Night está ahora en producción”, confirmó. En la publicación se lo pudo ver junto a Jennifer Lawrence en un bosque nevado, ambos parados frente a un auto viejo estacionado con luces encendidas. Mientras la ganadora del Oscar lucía un abrigo largo, botas marrones, cartera y sombrero, él vestía un traje con camisa y corbata, un abrigo y sombrero. Incluso llevaba el mismo bigote con el que asistió a los Premios de la Academia el domingo pasado.

Las manos agarradas y sus expresiones de preocupación reflejaron la trama de la película. De acuerdo a la sinopsis del libro, son una pareja norteamericana que viaja a una extraña ciudad europea con la intención de adoptar un bebé. Pero además del frío, en el hotel se encuentran con inusuales personajes y, en su ferviente deseo por convertirse en padres y la preocupación por el diagnóstico de cáncer de ella, comienzan a cuestionarse a ellos mismos y a su propio matrimonio. Aunque los comentarios en la publicación fueron restringidos, los casi 240 mil “Me Gusta” evidenciaron la emoción de los fanáticos ante este nuevo thriller psicológico.

Durante la última entrega de los Oscar, DiCaprio lució el bigote que lleva en su nueva película Jordan Strauss - Invision

Este es el séptimo proyecto que reúne a DiCaprio y Scorsese, siendo los anteriores Pandillas de Nueva York (Gangs of New York) de 2002, El aviador (The Aviator) de 2004, Los infiltrados (The Departed) de 2006, La isla siniestra (Shutter Island) de 2010, El lobo de Wall Street (The Wolf of Wall Street) de 2013 y Los asesinos de la luna (Killers of the Flower Moon) de 2024. Para Lawrece es su primer trabajo con el director y el segundo con el actor: coincidieron por primera vez en 2021 en la película de Netflix No miren arriba (Don’t Look Up).

Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio son una de las duplas más exitosas de Hollywood; What Happens at Night es su séptima colaboración Archivo

En abril de 2024 trascendió que este mismo equipo tenía otro proyecto entre manos. Según Variety, Scorsese habría estado trabajando en una biopic de Frank Sinatra con la intención de que DiCaprio interpretara al cantante y Lawrence a la actriz Ava Gardner, quien fue su esposa entre 1951 y 1957. Seis meses después, el medio informó que la producción se pospuso indefinidamente. Aunque esto desilusionó a los fans, la tristeza duró poco porque What Happens at Night ya está en marcha.

Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio trabajaron juntos en No miren arriba NIKO TAVERNISE/NETFLIX

El nuevo thriller es una producción de Apple Original Films —que trabajó con Scorsese y DiCaprio en Los asesinos de la luna— y StudioCanal, con un guion a cargo de Patrick Marber (Closer), basado en el texto de Peter Cameron. Además de los dos ganadores del Oscar, Deadline confirmó que Jared Harris, Patricia Clarkson y Mads Mikkelsen también conforman el elenco.

Hay mucha expectativa por ver cómo funciona la fórmula DiCaprio-Lawrence-Scorsese, incluso ya están quienes especulan en las posibles nominaciones a los premios. No obstante, aunque la producción ya está en marcha, hasta el momento no hay ningún anuncio de una posible fecha de estreno. Según The Hollywood Reporter, hay versiones que indican que podría estrenarse en el Festival de Cannes de 2027, para el que falta más de un año. Sin embargo, a no desesperar, porque hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial. Pero de lo que no hay ninguna duda es de que será una película que dará mucho de qué hablar.