Instantes imperdibles. La mejor compañía de DiCaprio, dos Jennifer “al desnudo” y la más querida en la noche dorada de Hollywood

DOS JENNIFER “AL DESNUDO”

Jennifer Lopez y Jennifer Lawrence acapararon todas las miradas con sus impactantes elecciones de moda. Dos estilos diferentes, pero unidos por una misma tendencia: la transparencia elevada a arte. Mientras que J.Lo sorprendió con un vestido vintage de alta costura de Jean-Louis Scherrer, confeccionado en tul nude con bordados en tonos marrones y falda sirena, Lawrence apostó por un traje transparente firmado por Givenchy, bordado con delicadas flores que jugaba con recortes estratégicos y un escote pronunciado.

Con esta aparición, Jennifer Lawrence reafirma su estatus como referente de estilo Getty Images

Como accesorios, JLo llevó pendientes y anillos de diamantes y un clutch marrón Getty Images

EX CHICAS DISNEY

Hubo un momento que despertó nostalgia y ternura: el cálido reencuentro entre dos ex estrellas de Disney que marcaron una época. Selena Gomez y Miley Cyrus volvieron a coincidir tras años, dejando una imagen entrañable que recorrió el mundo. Ambas competían con fuerza: Miley por Mejor Canción Original con Dream As One, de Avatar: Fuego y Cenizas, y Selena por Mejor Actriz por la serie en Only Murders in the Building. Aunque ninguna se llevó el codiciado galardón, su encuentro fue, sin duda, el premio más emotivo de la noche.

Mientras crecían, Selena y Miley cultivaron una linda amistad. La foto del domingo pasado confirma que sigue intacta a pesar de los años Getty Images

AMOR DE MAMÁ

La 83ª edición de los Golden Globes, celebrada en el Beverly Hilton, se vistió de puro sentimiento cuando Leonardo DiCaprio –de impecable smoking– recorrió la alfombra roja acompañado por una invitada muy especial: su madre, Irmelin Indenbirken. Leo eligió compartir la noche con quien ha sido su mayor pilar, dejando de lado, esta vez, a su novia, la modelo Vittoria Ceretti.

La madre de DiCaprio tiene 82 años Getty Images

BESO DE PELÍCULA

La noche dorada de Hollywood no solo estuvo marcada por los premios y el glamour, sino también por un momento que dejó a todos sin aliento: Kylie Jenner y Timothée Chalamet protagonizaron una escena digna de una película romántica en plena gala de los Golden Globes. La top y el actor se dieron un beso apasionado durante un descanso de la ceremonia, que desató la locura en redes sociales en cuestión de segundos.

Kylie y Timothée, más enamorados que nunca Getty Images

UNA EXCUSA CURIOSA

Rose Byrne ganó su primer Golden Globe en la categoría de Mejor Actriz en Película Musical o Comedia por su brillante papel en If I Had Legs I’d Kick You. Durante su discurso de agradecimiento, entre asombro y emoción, explicó que la ausencia de su marido, el actor Bobby Cannavale, en la gala se debía a que estaba cumpliendo una misión muy especial: ¡comprar un dragón barbudo para su hijo en una exposición de reptiles!

Rose eligió un diseño de Chanel. Se trata de un lencero de satén, de silueta larga y fluida, con escote en "V", breteles finos y cola Getty Images

LA MÁS QUERIDA

Julia Roberts regresó a los Golden Globes tras cinco años de ausencia y recibió una de las ovaciones más emotivas de la noche. Al subir al escenario para presentar el premio a la Mejor Película Musical o Comedia, la sala se puso de pie de inmediato. Fue un momento cargado de respeto y cariño, y la queridísima actriz, con su característica gracia, alentó a aquellos que aún no se habían levantado de sus sillas. A lo largo de la noche, también recibió besos y abrazos de sus colegas, confirmando que es una de las intérpretes más queridas de Hollywood no solo por el público, sino también por sus compañeros.

Con Daniel Moder y Teyana Taylor Getty Images

Un gran abrazo con Sean Penn Getty Images

Pura ternura en una postal con Martin Short Getty Images