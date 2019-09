Jennifer Lopez y Jimmy Fallon repasaron las mejores coreografías del pop

Crédito: Instagram

Además de ser cantante y actriz, Jennifer Lopez es una excelente bailarina. Por eso, cuando Jimmy Fallon la invitó a hacer un segmento de danza en su programa, la artista no lo dudó ni un segundo. Mientras promociona la película Estafadoras de Wall Street, se dedicó a hacer un repaso de las mejores coreografías de los últimos años del pop.

El conductor y la cantante hicieron un video para el segmento The History of Music Video Dancing (La historia de los videos musicales con baile) en donde repasaron temas como "U Can't Touch This", de MC Hammer; "Straight Up". de Paula Abdul, y "Walk Like an Egyptian", de The Bangles.

Juntos se lucieron haciendo divertidas coreografías mientras lucían el mismo vestuario: un pantalón gris, remera negra y camisa atada a la cintura.

El momento más divertido del video llegó de la mano de "La Macarena", de Los del Río; "Oops!.I Did It Again", de Britney Spears, y "Gangnam Style", de Psy. Además, al recrear los pasos de "Here It Goes Again", de OK Go, sumaron cintas de correr. Con "Wrecking Ball", de Miley Cyrus, en tanto, aparecieron bolas de demolición en el set. Para terminar eligieron la canción "I Wanna Dance With Somebody" de Whitney Houston.

Si bien el público sabía de los dones para el baile de Jennifer, nadie se esperaba que Fallon tuviese tanto swing. Con la combinación de ambos talentos, el segmento terminó viralizándose y siendo todo un éxito.

La cantante, productora y actriz se puso nuevamente en el centro de la escena con la reciente proyección de la película Hustlers, en el Festival de Toronto y la buena reacción de los críticos ante su actuación en Estafadoras de Wall Street -como se conocerá en la Argentina, donde se estrena el próximo 17 de octubre- que protagoniza junto a Constance Wu ( Locamente millonarios), Lili Reinhardt ( Riverdale) y Keke Palmer. A raíz de este personaje, se cree que J.Lo podría recibir su primera candidatura al Oscar por su papel de la stripper Ramona, que decide separar a sus inescrupulosos clientes de su dinero.