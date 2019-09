Jennifer Lopez, en la alfombra roja del festival de cine de Toronto Crédito: Agencias

Todo lo que hace Jennifer Lopez parece estar bien: cine, música y baile. La cantante, productora y actriz está nuevamente en el centro de la escena: la reciente proyección de la película Hustlers, en el Festival de Toronto y la buena reacción de los críticos ante su actuación en Estafadoras de Wall Street-como se conocerá en la Argentina, donde se estrena el próximo 17 de octubre- que protagoniza junto a Constance Wu ( Locamente millonarios), Lili Reinhardt ( Riverdale) y Keke Palmer. y generó un fuerte rumor que J.Lo podría recibir su primera candidatura al Oscar por su papel de la stripper Ramona, que decide separar a sus inescrupulosos clientes de su dinero.

"Despertarme con los elogios hoy fue fue genial", le dijo la artista a Los Angeles Times."Literalmente me senté en mi cama ayer y me enviaron todas las críticas y no podía creerlo. Solo lloraba Trabajas duro toda tu vida y te preguntas si alguien se da cuenta, a ese nivel, si merecés ser parte de esa conversación".

A la vez, se conoció la noticia que la cantante estaría negociando para encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2020, uno de los eventos más vistos en Estados Unidos. Según Us Weekly, la artista latina está "en conversaciones" para subirse al escenario de la final de la liga de fútbol americano, en Miami en febrero, el mismo mes de la entrega de los premios de la Academia. Si el contrato se cierra, la actriz y cantante se sumará una larga lista de estrellas reclutadas por la NFL como Beyoncé, Prince, Madonna, Katy Perry y Lady Gaga.

¿Rumbo al Oscar? Jennifer Lopez, en la película Estafadoras de Wall Street junto a Constance Wu Crédito: Agencias