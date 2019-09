Jennifer Lopez lució una versión del vestido de Versace en un desfile inspirado en éste y comandado por Donatella Crédito: Instagram

En la entrega de los premios Grammy de 2000, Jennifer Lopez lució un vestido transparente estampado con motivo de jungla de Versace y marcó un hito en la moda. La actriz y cantante reafirmó su estatus de icono fashion, y Google creó la búsqueda de imágenes como consecuencia de la demanda de los usuarios que querían encontrar fotos del emblemático diseño.

Jennifer Lopez volvió a usar su vestido de los Grammy 2000, a sus 50 años - Fuente: Instagram 00:20

El viernes, 19 años después de ese momento, Lopez lució, a sus 50 años, una versión del vestido, para cerrar el desfile de Versace primavera 2020 que se llevó a cabo en Milán.

No le pasa el tiempo. Jennifer Lopez, 19 años después del momento fashion por excelencia de los Grammy Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

J-LO cerró el desfile con indiscutible presencia, y fue acompañada por Donatella Versace para el saludo final. En una entrevista con Vogue, la actriz, bailarina y cantante contó que la diseñadora la convocó para el evento que tenía como leit motiv homenajear el diseño de 2000. "Me dijo que como el vestido cumplía casi 20 años, iban a hacer una colección inspirada en éste, y si quería desfilar al final, a lo cual dije: 'Uh, ¡claro!", declaró Lopez.

J-Lo y Donatella Versace en el desfile de Milán Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Por otro lado, la artista aseguró que en esa entrega de los Grammy donde fue presentadora no creyó que el vestido causaría revuelo. "No pensé que era tan jugado, estaba más feliz por estar ahí que no pensé mucho en el vestido, simplemente estaba contenta de tener algo para usar", reveló. "Fue un gran momento para mi carrera", añadió, sobre el "Jungle Print Dress".

"Fue un gran momento para mi carrera", dijo JLO del Jungle Dress Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

La actriz está pasando un gran momento. El estreno de Estafadoras de Wall Street (Hustlers) fue todo un éxito, y los pronósticos aseguran que su actuación recibirá una nominación al Oscar en la categoría secundaria.