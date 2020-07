Jésica Cirio habló de los rumores de infidelidad de Martín Insaurralde

24 de julio de 2020 • 17:03

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, estuvo internado a principios de junio en el Hospital Municipal Lavallol por coronavirus. Esta situación llevó a que de forma inmediata se procediera a la realización de la prueba a su esposa, la modelo y presentadora Jésica Cirio, que arrojó un resultado negativo. También se sometieron al test de Covid-19 a varias personas que habían mantenido estrecho contacto con el político, entre ellas su secretaria, María Victoria Bourio, que dio positivo.

Estas circunstancias dieron lugar a que durante varios días se difundieran rumores en relación a una posible infidelidad del intendente a su pareja, quien hoy habló sobre el tema en una entrevista con el ciclo radial El espectador.

La conductora de Morfi, todos a la mesa aclaró que hay varios casos de personas que viven bajo un mismo techo y que no llegan a contagiarse. Tras ello, se refirió a cómo vivió los primeros síntomas que aquejaron a su marido. "Al principio no me asusté: él siempre pasa por episodios asmáticos. El año pasado lo vivimos, le dieron corticoides y pensé que era un episodio más del asma, porque siempre tiene las defensas bajas, pero nunca me imaginé que era positivo".

Tras contraer la enfermedad su esposo, Jésica Cirio se sometió a la prueba y dio negativo Fuente: Archivo

Cirio cree que quienes realizaron comentarios respecto a una posible infidelidad lo hicieron basándose en "la ignorancia y el desconocimiento que hay" sobre las formas de contagio de la enfermedad y señaló "la cantidad de casos que hay donde no se enfermaron todos en una misma casa".

Sobre un supuesto romance entre el padre de su hija Chloé y su secretaria, la modelo agregó: "Vicky es como parte de la familia, la amo con todo mi ser. Siempre está encima nuestro. Ella se angustió mucho cuando se dijo todo esto. Pero bueno, se dijeron tantas cosas de mí, que digan algo más", apuntó resignada.

Finalmente, la presentadora concluyó: "Es la cantidad de haters y un poco esta famosa grieta que también revolucionó todo. Había mucha gente tirando mala energía. Cuando me pongo a ver esas cuentas, tienen cinco seguidores, son falsas. Eso es lo que más me da bronca, pero ya está".