Federico Bal rompió el silencio y habló sobre su historia de amor con Evelyn Botto

La confirmación de los rumores de romance que circulan desde hace varios meses sobre la relación entre Evelyn Botto y Fede Bal sorprendió a propios y ajenos. Hace tiempo que él sostiene un perfil bajo y no habla de sus relaciones románticas. Sin embargo, desde agosto pasado al actor se lo vio en distintas situaciones de mucha intimidad con la locutora y actriz: fueron juntos a ver Rocky, la obra de teatro que protagoniza Nico Vázquez y estuvieron a los besos en el recital de Oasis, en la cancha de River. LA NACION habló con Bal, que dijo estar pasando por un buen momento. “Es cierto, estamos saliendo. Evelyn es una reina y la pasamos muy bien juntos. No estoy para dar detalles e intento no hablar demasiado de esto, y mantenerlo en privado porque me interesa cuidar la relación”.

La historia de amor

Todo empezó hace más de tres años en el programa Perros de la calle, que Andy Kusnetzoff conduce en Urbana Play. Botto fue parte del equipo durante cinco años y Bal fue como invitado en varias oportunidades. Entre ellos hubo onda inmediatamente y fue tan evidente que todos hicieron referencia a esa situación. En ese momento no pasó nada porque cada uno estaba en su propia historia.

“Yo iba mucho a Perros de la calle porque soy amigo de Andy, y Evelyn siempre me pareció una mujer superinteligente. Me atrae mucho eso y un día me llamó para hacer un videoclip porque ella canta también; es una artista muy completa”, dijo Bal. Justamente durante el rodaje de Amor random, la química fue evidente y el video termina con un beso apasionado. Fue un flechazo que ninguno de los dos dejó pasar. Coqueteo va, sonrisa viene empezaron a frecuentarse.

De común acuerdo, decidieron no ponerle rótulos a la relación, pero los encuentros no se hicieron esperar. Botto fue quien dio el primer paso y lo invitó al teatro a ver Rocky. “Conseguí dos buenas ubicaciones y le dije de ir. Fue una gran salida y quizá lo vuelva a invitar para ir al teatro porque es muy buen compañero, sabe mucho. Me pasó a buscar, fuimos a comer, me dejó en mi casa. Me cae bien, es muy piola, tenemos mucha charla interesante. Fede fue quien más y mejores consejos me dio para componer a Úrsula en La sirenita, el musical. Sabe mucho de teatro, es muy nerd y hablamos mucho de ese tema. Es un gran partenaire”, contó ella tiempo atrás en su programa en Olga, Tapados de laburo, cuando surgieron las primeras versiones de romance.

Los rumores sobre este nuevo vínculo se hicieron cada vez más fuertes y Bal lo reconoció en el programa Escucho ofertas de Blender. “Me pasan cosas muy lindas con ella. Me siento muy atraído. Tengo una atracción extrema [risas]. Me gusta mucho compartir cosas con Evelyn. Me parece un talento anormal... Ni siquiera ella tiene idea del talento que tiene. Es muy talentosa a otros niveles y una mujer así me puede. Me pasó mucho en mi vida... Me gusta compartir momentos artísticos, hablar, comer, cocinar. Disfruto hacer un montón de cosas con ella que no voy a contar al aire... ¡Uy! ¡Estoy re enamorado! No, no. Ella sabe que la adoro”, dijo entre risas.

Sin embargo, los dos insistieron en ese momento en que tenían una relación sin rótulos. “Esto no quiere decir que ahora estamos de novios, y tampoco con relación abierta... Yo creo que tenemos que romper con la palabra novio, compromiso, porque te encasilla rápido. La pasamos bien y eso es lo que importa. No sé si lo entiende todo el mundo, pero nosotros sí. Yo no le pregunto qué hizo el sábado si no me contestó en toda la noche. Y ella tampoco me pregunta a mí... Evelyn sabe muy bien dónde se mete y cómo tratarme. Hay algo de mucha buena onda y de entender que soy un tipo difícil”, cerró Bal por entonces.

“Sí, es mi novio”

Así anunció Evelyn Botto que se puso de novia con Fede Bal

Pero ayer Botto dio un paso más formal en la relación y terminó de despejar cualquier duda en su programa de Olga cuando sus compañeros le preguntaron cómo se había enterado de que hablaba dormida. “Me lo contó un chico con el que estoy saliendo... Es mi novio, sí”, refiriéndose al actor que al toque envió un mensaje de audio. “Qué lindo que lo hayas contado. Está muy bien. Ya es momento, ya está. Que lo sepa el mundo, viejo. Un beso a todos”.

Además, cuando Botto fue abordada por un notero de LAM (América), redobló la apuesta: “Sí, estamos re calientes, mal. Estamos saliendo un montón, de hecho”.