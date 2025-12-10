Fabián Mazzei salió a respaldar a Araceli González y apuntó contra Adrián Suar: “El malo es el bueno y el bueno es el malo”

Fabián Mazzei respaldó públicamente a Araceli González tras las recientes declaraciones de la actriz sobre sus conflictos personales de años con Adrián Suar, con quien estuvo en pareja hace casi dos décadas y es padre de su hijo, Tomás Kirzner.

El actor habló luego de que las palabras de su pareja fueran cuestionadas con comentarios en las redes sociales. González se había referido a su vínculo con el productor y empresario en el marco de su participación en el programa de Mario Pergolini en Eltrece, canal donde Suar ejerce como gerente de programación.

La actriz fue invitada días atrás al programa de Mario Pergolini en Eltrece, Otro día perdido Instagram

En un móvil con el programa LAM (América TV), Mazzei se refirió a la polémica. “¿Sufrís cuando Araceli da notas?”, le preguntó Ángel de Brito. Si bien el actor respondió que no, aclaró: “No es que sufro, no me gusta escuchar comentarios desubicados o con mala leche, ahí me salta la chaveta. La nota ella la dio con toda la amorosidad que tiene. Tenés un notero que es insistente y luego el resto levanta los comentarios”.

Finalmente, Mazzei dejó abierta la posibilidad de que nuevos detalles del conflicto se conozcan en el futuro. “Tenés que saber la interna, no me quiero meter ahí, pero hay una interna y en algún momento se sabrá”, afirmó.

El actor consideró, en este sentido, que el descargo que luego hizo González a través de un vivo de Instagram fue consecuencia del revuelo que se generó tras sus dichos. “Hay cosas que algún día saldrán a la luz”, volvió a advertir. Y sumó: “Lo que yo veo es que el bueno es el malo y el malo es el bueno”.

El actor también aclaró que la actriz eligió durante años no hacer declaraciones para proteger a su hijo. “En su momento cuidó mucho la salud mental de su nene. Ahora él ya es grande, entonces puede decir lo que quiere”, afirmó.

Además, el actor agregó: “A Araceli le afecta la mentira. Entonces, cuando alguien dice algo, salta, pero salta desde otro lugar, como protagonista de una historia mal contada. De mí también se ha dicho de todo”, puntualizó.

En un análisis más general, el actor cuestionó a quienes opinan sobre el conflicto sin conocer el trasfondo y dijo que la discusión se reaviva por insistencia ajena. “Tenés que saber la interna”, expresó en LAM.

La polémica sobre los conflictos del vínculo entre Suar y la actriz se reavivó días atrás, cuando González volvió a la pantalla del canal como invitada al programa Otro día perdido y habló de su relación con el actor y empresario. “Con todo el mundo es divino; conmigo no”, aseguró.

Tras ser cuestionada por sus palabras, la actriz recurrió a las redes sociales para aclarar su postura. “Tengo los ovarios llenos de que digan boludeces... Estoy harta de que se proteja a los malos”, introdujo. Y continuó: “Yo protegí mucho a personas que hicieron mucho daño y que van por ahí por la vida como si nada... Pero ya solté, no hay nada que tenga que resolver, lo que tengo que resolver es material, no tiene nada que ver con mis sentimientos”, sostuvo en su descargo.

Además, explicó: “Yo estuve, como saben, en el programa de Mario Pergolini. Pude ir, me encantó y la verdad la pasé muy bien, pero... ¡cómo estamos con la maldad! La lengua está tremenda”, expresó.

También se dirigió a quienes comenzaron a seguirla recientemente en las redes sociales: “Para los nuevitos: ‘Hola, soy Ara. Tengo un Instagram y aparecieron ahora en mi vida. Yo no hice el quilombo, bombonas. Gracias a Dios, yo no lo hice. Sean buenas minas. Tiene que haber sororidad. Están tremendas”.

En este sentido, la actriz dijo haber leído y escuchado comentarios que la sorprendieron: “He leído cosas tremendas. He escuchado cosas tremendas. Yo hacía mucho que no estaba en el ruedo. ¿Por qué? Porque me metí a trabajar [con su marca de cosméticos] como loca. Estaba en el pie de máquina cuando se hace una caja, eligiendo los colores, estoy en la elección de cada producto, lo pruebo un año antes”.

Tras ello, González señaló que decidió volver a hacer notas porque la convocaban con frecuencia. “Hace tres años que me alejé para hacer mi marca y ahora dije: ‘Bueno, voy a empezar a hacer notas, porque me llaman todos los años’”, explicó.