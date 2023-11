escuchar

Hace tres años, Jessica Simpson reveló en sus memorias que tuvo que dar una dura batalla para superar sus adicciones a las drogas y el alcohol. En 2017, la cantante se refugió en la bebida para escaparse de un momento tormentoso de su vida , cayendo en la adicción y teniendo que trabajar duro para superarlo.

Este jueves, en su cuenta de Instagram, Simpson celebró seis años de sobriedad compartiendo una foto suya en donde se la ve “irreconocible”, la cual fue tomada el día que decidió dejar de beber. Con un aspecto triste pero pensativo, la cantante de “Irresistible” aparece sentada en un sillón, luciendo un buzo rosa y mirando a lo lejos, como perdida, mientras un rayo de luz ilumina su rostro.

“Seis años”, tituló la historia, que invitaba a leer un posteo que había publicado el 1 de noviembre de 2021 en donde celebraba un año sin beber.

“ Esta persona, en la madrugada del 1 de noviembre de 2017, es una versión irreconocible de mí misma. Tenía mucho que descubrir y explorar ”, comenzó relatando en el posteo que publicó dos años atrás. “Sabía que en este preciso momento me permitiría recuperar mi luz, mostrar la victoria sobre mi batalla interna de autoestima y enfrentarme a este mundo con una claridad penetrante. Personalmente, para hacerlo necesitaba dejar de beber alcohol porque mantenía mi mente y mi corazón dando vueltas en la misma dirección y, sinceramente, estaba agotada ”.

La estrella habló de lo que vivía internamente en aquel entonces. “Quería sentir el dolor para poder llevarlo como una insignia de honor. Quería vivir como lo hace un líder y romper los ciclos para avanzar hacia adelante, sin mirar atrás con arrepentimiento y remordimiento por cualquier decisión que haya tomado y que tomaría por el resto de mi tiempo aquí en este hermoso mundo”, expresó.

“ Hay tanto estigma alrededor de la palabra alcoholismo o la etiqueta de alcohólico. El verdadero trabajo que necesitaba hacer en mi vida era aceptar realmente el fracaso, el dolor, el quebrantamiento y el autosabotaje. La bebida no era el problema. El problema era yo. No me quería a mí misma. No respetaba mi propio poder . Hoy lo hago. He hecho las paces con los miedos y he aceptado las partes de mi vida que son simplemente tristes. Me apropio de mi poder personal con valentía. Soy salvajemente honesta y cómodamente abierta. Soy libre”, culminaba.

Jessica Simpson aseguró que finalmente es "libre"

Simpson, que hoy tiene 43 años y perdió 45 kilos tras recuperar la sobriedad, ha hablado con franqueza de su lucha contra el alcoholismo, sobre todo en su libro Open Book. Allí contó que empezó a depender del alcohol y las pastillas durante su relación con John Mayer en 2007. “ Él era muy inteligente y encaraba cada conversación como una competición amistosa que tenía que ganar ”, escribió sobre el ganador del Grammy.

“Cuando yo intentaba intervenir y decir algo para contribuir al diálogo que él mantenía consigo mismo, me rebatía y yo me callaba. Tenía tanto miedo de decepcionarlo que ni siquiera podía enviarle un mensaje de texto sin que alguien revisara mi gramática y mi ortografía”. Este comportamiento se intensificó tras su divorcio de Nick Lachey.

En 2014, la cantante volvió a contraer matrimonio con Eric Johnson, con quien tuvo tres hijos: Maxwell, Ace y Birdie. Su actual esposo también dejó de beber al mismo tiempo que ella y fue su mayor apoyo en ese proceso. “Eric también decidió desintoxicarse en el segundo en el que yo lo hice”, afirmó hace un tiempo. “Me dijo: ‘Lo haré contigo, cariño’. Y así lo hizo. Él es así, una persona muy amorosa, además de ser el padre más increíble del planeta”.

