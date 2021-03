Jessica Walter, actriz de Arrested Development, murió a los 80 años

La actriz Jessica Walter, conocida por su papel como Lucille Bluth en la comedia Arrested Development, falleció ayer en Nueva York a los 80 años, según informó esta tarde su hija Brooke Bowman a través de un comunicado.

“Es con mucho dolor que les confirmo el fallecimiento de mi querida madre Jessica. Actriz profesional por más de seis décadas, su mayor placer era alegrar a otros con sus dones para contar historias delante y detrás de cámara. Su legado perdurará a través de su obra, a la vez que será recordada por muchos gracias a su astucia, su clase y su joie de vivre”, escribió Bowman.

Además de interpretar a la madre del personaje de Jason Bateman, el protagonista de la aclamada sitcom que transmitieron Fox y Netflix en distintos períodos y que le valió una nominación como mejor actriz de reparto en los premios Emmy y otras dos en los SAG -las estatuillas otorgadas por el Sindicato de Actores de Cine-, Walter coprotagonizó la primera película dirigida por Clint Eastwood, Play Misty for Me (1971), actuó en el film The Flamingo Kid (1984), tuvo roles secundarios en diversas producciones televisivas y grabó su voz en las series de animación Archer y Harley Quinn.

La actriz recibió un Grammy por su trabajo en la serie Amy Prentiss (1974-1975) y dos nominaciones a los Globos de Oro por el largometraje de Eastwood y la película Grand Prix (1966).

Previo al inicio de su carrera en pantalla, la neoyorquina se desempeñó en obras teatrales de Broadway, tales como Advise and Consent (1960). En 1988, protagonizó junto a su esposo Ron Liebman -fallecido en 2019- la producción del dramaturgo Neil Simon, Rumors. De su matrimonio anterior con el director de TV Ross Bowman nació su única hija, Brooke.

LA NACION