Jey Mammon: el saludo con sus colegas, los famosos que le hicieron el vacío y su palabra a la salida de la fiesta

Sin dudas, la entrega de los Martin Fierro es la ceremonia más esperada por toda la televisión argentina. Sin embargo, esta edición número 51° redobló sus expectativas por la polémica presencia de Jey Mammon , quien aprovechó la ocasión para reaparecer públicamente luego del escándalo que desató la acusación de Lucas Benvenuto.

Jey Mammon junto a Jésica Cirio y Rodrigo Cascón, los únicos que quedaron en un momeno en la mesa de La peña de morfi Prensa Telefe

Si bien a lo largo de la transmisión las cámaras de Telefe evitaron enfocar al músico y conductor , lo cierto es que todas las miradas estuvieron posadas sobre él, quien sorprendió llegando casi una hora tarde a la ceremonia. Según él su retraso se debió a problemas con el tránsito. Pero, por otro lado, al llegar en ese horario, evitó pasar por la alfombra roja y además no estuvo presente en el momento en que perdió su terna de La peña de morfi . Mientras algunos dicen que fue decisión de Jey su presencia tardía, otros especulan que hubo un pedido para que evitara esos momentos clave de la ceremonia.

A pesar de que su presencia pasó casi desapercibida para los televidentes, no fue así para los presentes en el Hilton. De hecho, fue el propio Mammon quien se encargó de mostrar en sus propias redes cómo fue su reencuentro con algunos colegas y figuras del medio. Uno de los momentos registrados fue cuando Jey se acercó hasta la mesa de Susana Giménez para ir a saludarla y agradecerle en persona el apoyo recibido en estos últimos días. Además de un intercambio de palabras y gestos muy cariñosos, el actor y la diva de los teléfonos posaron juntos ante las cámaras presentes.

Jey Mammon se acercó a saludar a Susana Giménez

A lo largo de la noche, también se lo vio al comediante hablando amistosamente con Gustavo Sofovich (es más, algunos dicen que tenía un lugar reservado en la mesa de Polémica en el bar en caso de que se sientiera incómodo en la de La Peña...), con la actriz Paola Krum y la periodista Edith Hermida y con Alfa de Gran Hermano, quien le recomendaba no escuchar lo que se dice de él y seguir adelante.

Otra de las que se acercó a saludarlo a su mesa fue Caramelito Carrizo. Sin embargo, lo hizo sola y sin su nueva pareja Coco Sily, quien observaba la situación desde su silla. Beto Casella también estuvo hablando con el creador de Estelita antes de abandonar el hotel de Puerto Madero, momento que no sólo fue registrado por los paparazzi que aún quedaban en la alfombra roja sino por Nacho Gauna, el amigo que lo acompañó en esta noche tan especial.

Si bien sus compañeros de La peña de morfi se retiraron bastante temprano de la ceremonia, Jey Mammon y su acompañante fueron unos de los últimos en abandonar el salón. “Mis compañeros dijeron: ‘perdimos, nos vamos’. Yo me quedo porque el Oro lo puede ganar cualquiera, yo me quedo hasta el final”, bromeó.

A diferencia de lo que fue su llegada, Mammon sí se detuvo a hablar con la prensa que aún esperaba por su palabra a la salida de la ceremonia. “Todo súper perfecto. Llegué un poquito tarde en realidad para evitar que sea un descontrol la entrada, pero no por mí sino por la entrada de los Martín Fierro”, explicó antes de retirarse por la alfombra roja.

Respecto a cómo lo recibieron sus compañeros de Telefe, confesó que todo fue mejor de lo que imaginaba: “Los compañeros súper, espectacular. Ahí estuve con Jésica (Cirio), y con Rodri (Cascón), estaba Santi (Giorgini), e Iván, el productor (…) Para mí esta noche no era venir a buscar el premio, era reencontrarse con gente, con la noche de los premios”.

A diferencia de lo que fue su entrada, al retirarse el músico no evitó las cámaras y se detuvo a hablar con los periodistas que aún lo esperaban en la alfombra roja del hotel Gerardo Viercovich

Jey Mammon en la puerta del Hilton mientras espera su auto. Su amigo, Nacho Gauna, fue el encargado de registar su reencuentro con varias figuras del medio tanto adentro como afuera del salón Gerardo Viercovich

Jey Mammon saluda a los fotógrafos antes de abandonar el hotel. El actor se retiró alrededor de la 1 de la madrugada Gerardo Viercovich

Quienes estuvieron cerca aseguran que Mammon estuvo nervioso e incómodo a lo largo de la ceremonia Gerardo Viercovich

El día después

Esta mañana, Jey Mammon habló con Socios del espectáculo y reveló cómo fue el reencuentro con algunos de sus colegas. Mientras que aseguró que hay gente que va a “olvidar”, el conductor contó quiénes fueron buena onda con él y no le hicieron el vacío: “Vi a mucha gente y hoy cuando me desperté me acordé de varios momentos muy copados de la noche”.

“La gente de Polémica... (gente con la que siempre voy a estar), la gente de Bendita, obvio la gente de La peña... también. Pichu, Campi, Lizy que me escribió, Mateiko. Tuve mucho cruce de mirada con gente muy linda, pero quizá no se animaron a saludar”, enumeró a través de un mensaje de WhatsApp que le envió a la periodista Mariana Brey.

Respecto a aquellos que le dieron la espalda, Mammon fue contundente: “Me voy a olvidar de alguna gente”, disparó. Sin embargo, minutos después aseguró que le hizo “muy bien” ir a la fiesta más importante de la televisión.

