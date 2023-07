Martín Fierro 2023: perlitas, saludos cruzados, la llegada de Jey Mammon y todo lo que no se vio de la fiesta

escuchar

Se realizó anoche la entrega de los Martín Fierro a lo mejor de la televisión abierta de 2022. Durante cuatro horas y media, los televidentes pudieron seguir la premiación, escuchar los discursos y emocionarse con los homenajes que se sucedieron a lo largo de la velada. Sin embargo, muchas otras cosas pasaron detrás de las cámaras y aquí te las contamos.

Las divas, sobre la hora

Susana Giménez llegó con su hija Mecha Gerardo Viercovich

Como cada año, las mesas 1 y 2 -las más importantes de la gala- son para las dos grandes divas de la televisión argentina: Susana Giménez y Mirtha Legrand. Las célebres conductoras llegaron sobre la hora al salón Pacífico del hotel Hilton, aunque en la previa pasaron por la alfombra roja y atendieron con simpatía a los periodistas que esperaban por sus declaraciones.

La primera en entrar al salón fue Susana, cinco minutos antes de la salida al aire de la entrega de premios. Acompañada por su hija Mercedes Sarrabayrouse, al llegar a la mesa se encontró con un detalle colocado de forma exclusiva solo para ella: una lámpara con forma de media esfera. Apenas se sentó, un séquito de personas se acercó a saludarla y ella, amable, recibió a todos.

Mirtha, en cambio, decidió ir a la entrega rodeada de las mujeres de su familia Captura

Pasadas las 21, hicieron su ingreso al salón, con Mirtha Legrand a la cabeza, las cuatro generaciones de mujeres de la familia: Marcela Tinayre, Juanita Viale y Ámbar de Benedictis, la hija que la actriz tuvo con Juan de Benedictis. Minutos después se acercó Susana a la mesa de la diva de los almuerzos y el clan Legrand no dudó en hacerle un lugarcito y así las dos máximas figuras del evento charlaron de forma muy animada.

Wanda, una diva más

Wanda Nara optó por un look total black y se lució de la mano de Mauro Icardi, su marido Gerardo Viercovich

Una temporada como jurado en ¿Quién es la máscara? le alcanzó a Wanda Nara para ocupar uno de los lugares más destacados del salón, la mesa 3, y recibir el tratamiento de una diva. La ahora conductora de MasterChef ingresó al salón acompañada por Mauro Icardi, su marido, y para llegar a su mesa pasó por al lado de Susana. La diva no dejó pasar la oportunidad, la saludó y le elogió el look: “Qué linda estás”, le dijo. Mientras el futbolista le acomodaba la cola del vestido a la empresaria, quien compartió mesa con Natalia Oreiro, la Princesita, Lizy Tagliani, Germán Martitegui y Damián Betular.

El coaching de Jésica Cirio

Jey Mammon llegó a los Martín Fierro y se sentó al lado de Jésica Cirio

Cuando todavía no se sabía si Jey Mammon iba a presentarse finalmente a la fiesta y los rumores y comentarios sobre su presencia recorrían cada rincón del hotel Hilton, Jésica Cirio se puso el traje de coach y comenzó a darle directivas a su coequiper en La peña de Morfi, el cocinero Rodrigo Cascón. Mientras caminaban con rumbo a la alfombra roja, la conductora y el chef charlaban y se ponían de acuerdo en qué le iban a decir a la prensa cuando les pusieran un micrófono enfrente. Tener buena onda y agradecer las nominaciones, era lo que ella le decía por lo bajo a él.

La mesa 33, la que le tocó a La peña de morfi, se fue lentamente ocupando por sus integrantes: los productores, Cirio, Cascón y el chef Santiago Giorgini. Y la silla de Mammon estaba vacía cuando se anunció la terna de Mejor programa musical, que ganó -para sorpresa de todos- el programa Puente musical.

Jey, la nota de la noche

Sin dudas, lo que sucedió con Jey Mammon durante la velada captó el interés de los presentes . El conductor y músico, como lo había anunciado, se hizo presente acompañado por un amigo, Nacho Gauna, aunque llegó después de que La peña de morfi perdiera su premio. Cuando él puso un pie en el salón, su mesa estaba casi vacía, la única que se había quedado sentada era Cirio.

Desde ese momento y por el resto de la velada, lo que pasó en esa mesa fue una verdadera danza: por momentos alguno de los integrantes del equipo, como Cascón, se sentaba y continuaba con su cena y por momentos las sillas quedaban vacías. A muchos de sus compañeros se los pudo ver en otras mesas y así como gran cantidad de famosos buscó evitar la mesa 33, otros se acercaron a saludarlo como su amigo, el productor Gustavo Sofovich.

Jey Mammon llegó a la gala de los Martín Fierro y reveló por qué llegó tarde

Sin problemas en hablar con la prensa -charló con muchos a lo largo de la noche-, fue el mismo conductor quien explicó por qué había llegado ya comenzada la ceremonia: aseguró que se le hizo tarde por el tránsito y que no sabía que la terna de él se entregaba tan temprano. Además compartió sus sensaciones en relación a volver a ver a sus excompañeros de trabajo. “El reencuentro fue divino, de hecho, con ellos vengo hablando. Recién le dije a Jésica que lo que más extraño de ella es su perfume”, sumó.

Las sorpresas

La sorpresa de Germán Tripel y Flor Otero

El primer gran batacazo de la noche lo dieron Germán “Tripa” Tripel y Florencia Otero, la pareja -en la televisión y en la vida real- al frente de Puente Musical. Luego de subir al escenario, compartieron su emoción con LA NACION. “Es hermoso que la música, la cultura y el arte hayan tenido un reconocimiento tan precioso. El programa lo hicimos con mucho amor, con mucho respeto y sin quilombos y es hermoso que haya ganado eso”, arrancó la actriz y cantante. “Gracias, no lo podemos creer”, cerró el exintegrante de Mambrú.

Martin Fierro

Dentro del Hilton, otro de los premios que generó sorpresa fue el que levantó Mariel di Lenarda por su labor como panelista por sobre Yanina Latorre y Sol Pérez. Incluso, le llegaron a decir a la experimentada periodista que el galardón había sido “injusto”. “Una vez que estás ternada la posibilidad está”, le dijo a LA NACION. “Preferí venir sin expectativas pero ahora que me lo llevo estoy muy contenta”, agregó y reveló que se sorprendió al escuchar a quienes por lo bajo dijeron que no lo merecía. “Yo no tengo por qué pedir perdón por un premio, por la trayectoria que tengo de trabajar en esto hace tantos años”, cerró.

Amores efusivos y un cruce de exparejas

Coco Sily y Cecilia Carrizo asistieron juntos a la gala de los Martín Fierro Twitter: @xulsolar71

Tal como lo aseguraron durante la semana, Coco Sily y Cecilia Caramelito Carrizo llegaron juntos al Hotel Hilton y no se despegaron en toda la noche. La flamante pareja se sentó en la mesa de la TV Pública, canal por el que él obtuvo su nominación por su labor en conducción al frente de Noche de mente, junto con los chefs de Cocineros y cocineras argentinas, y en ningún momento dejaron de mimarse. Y si bien evitaron posar a los besos, algunas cámaras los sorprendieron muy cerquita.

Otra de las parejas que no se soltó en casi toda la noche fue la de Luciano Castro y Flor Vigna . Los tortolitos llegaron tarde a la fiesta porque el actor tuvo antes la función de la obra El divorcio, que protagoniza. Apenas bajó el telón, Castro salió rumbo al Hilton, en donde con su novia se mostraron de lo más cariñosos poniendo un punto final a los rumores de crisis. Asimismo, él aprovechó para saludar a colegas y amigos muy queridos durante la ceremonia.

Luciano Castro y Flor Vigna, súper acaramelados Prensa Telefé

Por su parte, Carolina Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña demostraron una vez más la gran relación que supieron construir a pesar de la separación y los escándalos. Mientras la modelo llegó acompañada por su marido, el empresario y político Roberto García Moritán, y se ubicó en la mesa de El hotel de los famosos -justo detrás de Mirtha Legrand-, el actor optó por la compañía de Bautista, su hijo mayor y le tocó ubicarse detrás de la mesa de Susana. Lo que dividió a los ex durante toda la noche fue, entonces, un pasillo.

Buena onda

Como cada año, los cortes fueron un intenso ida y vuelta de figuras, que se paseaban por los pasillos para ir a conversar con otras mesas. Así, por ejemplo, Juana Viale se acercó a saludar muy amigablemente a Vicuña. La actriz sacó a relucir así las amistades de su pasado, ya que con el chileno comparten vínculo con Gonzalo Valenzuela: su gran amigo y coterráneo del chileno y expareja de ella.

Benjamín Vicuña y Pampita, en la alfombra roja

La conductora de Almorzando con Juana aprovechó también para saludar a Luciano Castro, compañero de elenco de Vicuña en El primero de nosotros, y al resto de la mesa.

Pampita, por su parte, aprovechó para darle un gran abrazo a Adrián Suar mientras que Laurita Fernández y Karina Mazzocco charlaron animadamente; Iván de Pineda se acercó a la mesa de Guido Kaczka -donde estaba también Soledad Rodríguez, su mujer, y Martín Kweller, su socio en Kuarzo- y Roberto Moldavsky y Arturo Puig visitaron a Castro y se fundieron en sendos abrazos.

Buena onda y tristeza

Este año, las actrices demostraron la buena onda y la poca competencia que reina entre ellas: mientras Paola Krum abrazó con emoción a Mercedes Funes por su Martín Fierro, a la charla se sumó luego Selva Alemán, la tercera integrante de la terna. Sin embargo, y pese a la sincera alegría por su colega, Krum no pudo ocultar la tristeza que le generó haber estado otra vez nominada e irse a su casa con las manos vacías.

En tanto, Agustina Cherri, quien llegó a la fiesta de la mano de sus hijos, también se acercó a la mesa de El primero de nosotros para saludar a Krum y a Vicuña.

Todos quieren un saludo de Susana y Mirtha

Sin dudas, las figuras a las que todos los invitados quisieron saludar fueron Susana y Mirtha. Muchos de ellos, incluso, hicieron el recorrido de rigor, primero por la mesa uno y luego por la dos, o viceversa. Tal fue el caso de Cristina Pérez, quien de la mano de Luis Petri, el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich y su futuro marido, primero saludó a Susana y luego, a Mirtha.

Georgina Barbarossa se acercó a saludar a Mirtha y habló de su terna

También pasó por la mesa de La Chiqui Georgina Barbarossa, quien fue resignada a la fiesta porque sabía que frente a Mirtha no tenía chances de ganar la categoría mejor conductora, aunque se llevó una sorpresa y festejó a más no poder por el galardón cosechado por A la Barbarossa.

Luego de que Abel Pintos, Romina Pereiro y Karina Mazzocco, entre otros, saludaran a Susana, se acercó hasta su mesa Jey Mammon . El conductor esperó su turno para poder decirle unas palabras a la diva, quien durante la semana lo defendió y apoyó su intención de participar de los premios. Luego de charlar, ambos posaron con una gran sonrisa para la foto.

Jey Mammon con Susana Giménez

Pese a las intenciones de Santiago del Moro de no hacer una ceremonia muy extensa, el Martín Fierro de Oro se entregó recién a la una y veinte de la madrugada. Y si bien todos los invitados de Gran hermano coparon el escenario y muchos se acercaron hasta las primeras mesas para saludar, ni Mirtha ni Susana se encontraban ya en el salón.

Algunos -pocos- momentos de silencio

Que los protagonistas de la televisión presten atención durante la entrega de los Martín Fierro es casi una utopía: cada año los conductores comentan lo difícil que es mantener al público interesado al tiempo que las figuras que asisten esperan todo un año para reencontrarse con sus colegas en un marco de celebración. Así y todo, cada año hay un par de momentos en los que el silencio se adueña del salón.

Carlitos Balá fue uno de los más aplaudidos

El In memorian fue uno de esos tramos en donde el silencio se adueñó del salón. Con la voz y la interpretación de Natalia Oreiro del tema de Gilda “No es mi despedida”, el clima se tornó emotivo y el único sonido que se destacó fue el de los aplausos, sobre todo cuando aparecieron los rostros de César Mascetti, María Onetto, Cacho Fontana y Carlitos Balá. También conmovió el homenaje a Antonio Gasalla: todos contemplaron con admiración las imágenes que repasaron la carrera del artista, y escucharon con atención las palabras de una emocionada Susana.

Apenas pasada la medianoche, Mirtha Legrand se subió al escenario para presentar un tributo a Susana Giménez. Ese fue otro momento en el que los invitados se quedaron quietos. Sobre el escenario, las dos mujeres charlaron de sus trabajos y sus encuentros. “Somos familia y somos parte de la historia de la televisión”, expresó Giménez.

Al ritmo de "Muchachos", todos los presentes se pararon para arengar Captura de pantalla

Por último, y también en el marco de un homenaje, la comunión se adueñó del lugar cuando sonó un conocido tema del Mundial y en la pantalla se pudo ver parte del camino de la Selección Nacional hacia el tan ansiado campeonato mundial. Esta vez, con la Copa en el escenario como principal protagonista, cerca del escenario se vivió una verdadera fiesta: con Mirtha tarareando también, se adueñaron del lugar los cantitos, las servilletas al aire y las banderas argentinas.

Con la colaboración de Silvina Fiszer y Pablo Mascareño.

