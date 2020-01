El actor tiene una idea muy filosófica de porque volver a hacer The Truman Show Crédito: Archivo

Jim Carrey es uno de los actores de comedia más importantes de los últimos años. El protagonista de The Truman Show está de gira mediática por su rol en la película Sonic the Hedgehog y habló de lo interesante que sería volver a hacer la famosa película de los '90 en la coyuntura actual.

"Muchas de mis películas ya tuvieron remakes y reboots sin mí, porque a mí no me importaba formar parte", afirmó el actor mientras pensaba qué clásico film de él era el mejor para participar en un reboot. Finalmente se decidió por The Truman Show, el clásico de Carrey donde él hace de Truman, una persona que se crió encerrado en un estudio de televisión, siendo grabado de manera constante sin su conocimiento.

" Esa película es real en un nivel diferente al de cuando la hicimos por primera vez. Ahora todo el mundo tiene un canal de YouTube, todos tienen su propio Show de Truman personal. Siento que hay algo allí que es interesante", afirmó el actor, y agregó: "Cuando él salió se debe haber sentido solo, porque ahora todos quieren vivir en el domo", en referencia al set donde transcurre el film.

Otra de las películas a la que volvería es a La máscara, uno de sus roles más icónicos, no obstante solo lo haría bajo una condición: " El director tiene que ser un visionario loco". Igualmente afirmó que no le gusta pensar en secuelas, "aunque Sonic también es el film adecuado para una, siento que mi personaje todavía tiene espacio para crecer".

En los últimos años Jim Carrey empezó a tomarse la vida de un modo mucho más filosófico y completamente diferente a lo que se espera de uno de los más importantes actores de comedia de las últimas décadas. Luego de la trágica muerte de su novia, el actor se sumió en una muy profunda depresión y se alejó del mundo del espectáculo tomando solamente el rol protagónico en la serie de comedia Kidding.

Por eso, fue toda una sorpresa cuando anunció que ocuparía el rol antagónico en la película basada en el videojuego hecho por Sega en la década del '90. Aún así el tiene una visión muy poética sobre el villano del film " Sonic es la inocencia con la que Robotnik ya no se puede conectar. El quiere adueñarse de él porque sabe que nunca va a volver a alcanzarla", comentó en una entrevista con la prensa norteamericana.