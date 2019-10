Actores trastornados por sus personajes: nunca volvieron a ser iguales

La intensidad de los personajes que interpretaron provocó depresiones, temores, fobias y hasta ataques de ansiedad en muchos actores Crédito: DC

Estos famosos actores se metieron tanto en sus personajes que la carga emocional y mental les dejó serias consecuencias en la vida real. Muchos no han podido volver a ser los mismos y tanto su vida privada como su vida pública ha estado marcada por su "disfraz" de la pantalla grande.

Adrien Brody, El Pianista

Luego de su trabajo en el filme de Roman Polansky, el actor estuvo deprimido por más de un año Crédito: El tiempo/GDA

Para dar vida al personaje que le daría el Oscar al mejor actor en El Pianista, Adrien Brody hizo todo lo posible por asumir la solemnidad del papel: terminó la relación con su novia, dejó su apartamento y su auto y se mudó a Europa. A pesar del éxito del filme de Polanski, Brody afirmó que estuvo deprimido más de un año. "He experimentado pérdidas, he experimentado la tristeza, pero no conozco la desesperación que viene con el hambre", dijo luego de su interpretación en la renombrada cinta.

Jim Carrey, El mundo de Andy

El actor canadiense tuvo una crisis de personalidad al finalizar el rodaje Crédito: El tiempo/GDA

El cómico se metió tanto en la piel de Andy Kaufman en El mundo de Andy ( Man on the moon) que tuvo una crisis de personalidad al final del rodaje, incluso llegó ha afirmar que no podía recordar quién era. El documental de Netflix 'Jim & Andy' narra la difícil batalla contra la depresión que libró luego de grabar la producción.

Su desequilibrio emocional hizo que tuviera que medicarse. Además, durante un momento crítico de su trastorno, su novia, Cathriona White, se suicidó. Hoy en día, sigue sufriendo de episodios depresivos y continúa luchando contra las acusaciones de la familia de White, la cual lo responsabiliza del deceso de la joven.

Bill Skarsgard, It

Interpretar al payaso maléfico Pennywise trastornó el sueño del actor sueco y le provocó pesadillas Crédito: El tiempo/GDA

Al actor de origen sueco le cambió la vida haber interpretado al payaso Pennywise en la famosa película de terror It. El famoso confesó que, por haber profundizado tanto en el personaje, ahora se le hace muy difícil dejarlo atrás. En una entrevista, Skarsgard reveló que, durante las semanas posteriores al término del rodaje de la primera entrega, tuvo pesadillas con el payaso. "Estaba en casa, había acabado la película, y empecé a tener sueños muy extraños y vívidos con Pennywise. Cada noche, venía y me visitaba", contó.

Linda Blair, El Exorcista

Blair nunca pudo sacarse de encima el papel de la niña endemoniada, que marcó para siempre su carrera Crédito: El tiempo/GDA

La actriz que interpretó a la niña de El Exorcista (1973) confesó que después del estreno de la mítica película de terror sufrió "una verdadera pesadilla": recibió amenazas de muerte por estar "poseída", a los 19 años fue capturada por portación de alucinógenos y comenzó a ser adicta a las drogas y el alcohol. Según lo ha dicho en varias entrevistas, la producción marcó no solo su vida, sino también su carrera profesional, pues nunca la contrataron para interpretar personajes diferentes como siempre lo soñó.

"Yo quería ser una princesa. Quería salir en las películas de Disney, quería estar en Lassie y en Flipper. No quería ser un monstruo. Era muy extraño cuando era pequeña y la gente parecía que se asustaba realmente de mí. No pasa ni un día en el que alguien no me diga algo al respecto. Mi vida está poseída por El Exorcista", dijo.

Anne Hathaway, Los miserables

El musical basado en la obra de Víctor Hugo le valió un Óscar a la actriz, pero también una profunda depresión Crédito: El tiempo/GDA

El personaje de Fantine que tuvo que interpretar en el musical Los Miserables (2012) acabó por repercutir en su salud física y mental. La estadounidense tuvo que perder 10 kilos y acabó por estar al borde de la extenuación. Aunque su trabajo fue premiado con un Oscar, Hathaway entró en una profunda depresión tras la grabación. "Cuando recogí el Oscar intentaba fingir que era feliz. Perdí un poco mi cabeza haciendo la película y todavía no la había recuperado", aseguró a The Guardian.

Bob Hoskins, ¿Quién engañó a Roger Rabbit?

Interactuar con dibujitos animados le produjo al actor británico alucinaciones y veía en todos lados a los personajes del filme Crédito: El tiempo/GDA

El reconocido detective Eddie Valiant en ¿Quién engañó a Rogert Rabbit? declaró que, tras terminar el rodaje de la película, sufrió alucinaciones. El hecho de interactuar con dibujos animados en la producción hizo que durante un largo periodo viera a los personajes en cualquier lado. "Me volví un poco loco, perdí la cabeza durante ocho meses. Cuando hablaba con la gente se me aparecían los personajes de la película", afirmó.

Hoskins fue sometido a tratamiento psicológico y tuvo que ausentarse de los sets por un largo tiempo.

Shelley Duvall, El resplandor

Luego de la mala experiencia con Kubrick en el rodaje de esta película, la actriz sufrió delirios y aseguró que vivía atormentada muchos años después de la película Crédito: El tiempo/GDA

En varias ocasiones la actriz ha contado que recibió un trato bastante duro por parte del afamado director Stanley Kubrick durante la grabación de El Resplandor. Tras el rodaje, Duvall contó que sufría de una aguda ansiedad debido al estrés al que era sometida. En 2016, 36 años después del estreno de la película, continuó afirmando que vivía atormentada y que sufría delirios parecidos a los que tenía el personaje que interpretó (Wendy Torrance). Además, confesó que la frustración la embargaba luego de que Kubrick recibiera todos los aplausos mientras ella experimentaba dolorosos episodios de angustia.

Isabelle Adjani, Posesión

La actriz francesa quedó obsesionada con el personaje que interpretó en la película Crédito: El tiempo/GDA

Quizá muchos recuerden la escena de la película Posesión en la que Anna está en el metro vomitando. Precisamente fue ese papel el que, según ella, la llevó a buscar ayuda terapéutica. Aunque se llevó un premio César por su interpretación, le llevó años recuperarse de su fijación con el personaje. En varias entrevistas ha contado que luego de ello no volvió a personificar un papel similar (de terror). Después de la producción, Adjani ha sido señalada por diversos medios como una mujer solitaria.

Kate Winslet, El lector y Solo un sueño



Hacer dos papeles muy diferentes en el mismo año dañó la salud mental de la actiz de Titanic, según su propia confesión Crédito: El tiempo/GDA

En 2008, la famosa actriz de Titanic protagonizó dos películas de drama: Solo un sueño ( Revolutionary Road) y El lector ( The Reader), producción en la cual encarnó a una antigua agente de la SS acusada de haber dejado morir a 300 mujeres judías. Ha afirmado en varias entrevistas que haber interpretado simultáneamente estos dos papeles dañó su salud mental. Aunque era un momento para estar feliz (se ganó un Oscar por El lector), los dos filmes le causaron una profunda depresión. "Hacer esos dos papeles simultáneamente me volvió loca. Al final de esas experiencias, sentía que no podía ni hablar", afirmó.

Heath Ledger, Batman, el caballero de la noche

La preparación del actor para su papel del Guasón lo habría sumido en episodios depresivos Crédito: El tiempo/GDA

Murió el 22 de enero de 2008 debido a una sobredosis de medicamentos recetados para la depresión, la cual le había sido identificada tras su papel del Guasón en Batman, el caballero de la noche. Antes de comenzar el rodaje de la película, Ledger tuvo un estricto aislamiento, se encerró un mes a solas para preparar el personaje y solamente dormía dos horas, hechos que le habrían causado episodios depresivos.

Además de ello, Ledger padecía de insomnio debido a la separación con la actriz Michelle Williams, madre de su hija. Pese a los rumores que durante años han ligado su muerte a la interpretación, la hermana del actor ha negado cualquier relación. "Solo se estaba divirtiendo", afirmó a The Telegraph.

Janet Leig, Psicosis

La actriz quedó marcada por la escena de la ducha y el temor a ser asesinada mientras se bañaba la acompañó durante décadas Crédito: El tiempo/GDA

Si la escena del baño de Psicosis le impactó, para Janet Leigh fue mucho peor. La protagonista de una de las películas más emblemáticas de la historia del cine ha confesado en los últimos años que grabar la escena sin ropa le hizo sentirse indefensa en ese momento y aun hoy, pues todavía siente que puede ser asesinada mientras se está bañando. "Al entrar a la ducha me aseguro de que las puertas estén cerradas herméticamente y siempre me baño mirando a la puerta", comentó a The New York Times.