Quién es Cristian Cardozo, el intendente bonaerense que conquistó a Jimena Campisi

Jimena Campisi, anunció en las últimas horas que está de novia con el intendente del Partido de la Costa, Cristian Cardozo. La modelo y DJ, ex de Tomás Costantini, definió a su nuevo amor como “el hombre perfecto” en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece), y dijo que está muy feliz y enamorada.

Las primeras pruebas de este romance llegaron a través de las respectivas redes sociales de los protagonistas. Primero apareció una foto en la cuenta de Instagram de Campisi, en donde se puede ver a la pareja fundiéndose en un apasionado beso durante una cena en un restaurante. Sin embargo, para jugar al misterio, la mujer de 34 años decidió no etiquetar al intendente y solo agregó un emoji de corazón.

Jimena Campisi y Crisitan Cardozo, muy enamorados (Foto: Instagram @cristiancardozook)

Dos días más tarde, Cardozo hizo lo propio con una postal en la que se aprecia su sonrisa de felicidad. “El amor nunca falla”, escribió el intendente al pie de la foto, pero tampoco mencionó a su enamorada.

No obstante, en las últimas horas llegó la confirmación. “Te juro que me siento re cursi porque no suelo ser muy demostrativa, pero con él, me floreció”, asumió la modelo con relación a su nuevo novio en el móvil del ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Según comentó, se conocieron por “un amigo en común”, empezaron a chatear, pero la cosa no prosperó. Sin embargo, cuando volvió de un viaje, retomaron el diálogo “y ahí me enamoré”, relató

La foto que subió Cristian Cardozo junto a Jimena Campisi (Foto: Instagram @cristiancardozook)

También reveló que Cardozo tiene “mucha conexión” con Milo, su hijo de nueve años, fruto de su relación con Costantini. “No tiene hijos, es el hombre perfecto. ¡Llegó!”, exclamó Campisi.

Quién es Cristian Cardozo, el nuevo novio de Jimena Campisi

Cristian Cardozo acaba de cumplir 40 años y no tiene hijos. Nació en la localidad bonaerense de San Clemente y vivió toda su vida en el Partido de La Costa. Estudió abogacía y trabaja desde los 25 años en la función pública. Es un amante de la pesca, la naturaleza, el deporte y la lectura.

De ideología peronista, fue director de prensa, secretario de Comunicación y Modernización del Estado y secretario de Relaciones Institucionales de la Municipalidad.

El intendente Cristian Cardozo en una reunión con el presidente Alberto Fernández (Foto: Instagram @cristiancardozook)

En 2017, Cardozo encabezó la lista de concejales que ganó las elecciones legislativas de ese año, lo que lo impulsó a postularse a intendente en 2019, en representación del Frente de Todos. Se impuso por 49,65% contra 33,47% de la candidata de Juntos por el Cambio, Flavia Delmonte.

Si bien la administración del Partido de la Costa lo obliga permanecer en Mar del Tuyú, por su flamante relación con Jimena Campisi irá seguido a Buenos Aires. “Voy a ir y venir de la Costa y él hará lo mismo. Estoy muy feliz y enamorada”, sostuvo la enamorada.

El intendente Cristian Cardozo en un acto político en el Partido de la Costa (Foto: Instagram @cristiancardozook)

Con más de 27.000 seguidores en Instagram, y unos 7000 en Twitter, Cardozo es un usuario activo de las redes sociales, donde comparte todas las actividades de su gestión y algunas imágenes de su intimidad. De hecho, su perro, Lennon, tiene su propia sección en las historias destacadas del intendente.