Jimena Cyrulnik y la amistad que rompió con su matrimonio

Jimena Cyrulnik brindó detalles de su separación Crédito: Instagram

Jimena Cyrulnik y Lucas Kirby decidieron separarse de común acuerdo, sin terceros en discordia, sin peleas pero con un desgaste en la pareja, después de 15 años juntos y de dos hijos: Calder y Tyron. La modelo y conductora dio detalles en Confrontados, el ciclo de canal 9.

"Estoy muy bien. ¿Qué pasó? Se nos transformó el amor, fue mutando y tomamos la decisión contenidos, con terapia. No hay terceros, no hay peleas ni nada malo. Nuestra relación se fraternizó. Pasa eso en los matrimonios de mucho tiempo. Nada es irreversible, no sabemos qué va a pasar pero necesitábamos separarnos para no lastimarnos y hacer cosas que no están buenas", se sinceró Jimena.

De todas maneras, ambos siguen siendo socios y trabajan juntos en la marca de trajes de baño que crearon hace algunos años, Xyrus. "Es una decisión dolorosa pero sana -continuó Jimena-. Si nuestros hijos nos ven bien, ellos van a estar bien. Ellos, y nosotros también, estamos en proceso de adaptación. La familia se transformó pero seguimos siendo una familia".

Rodrigo Lussich le preguntó si ya está lista para volver a enamorarse. "Tengo el cadáver caliente de mi marido todavía (ríe). Es muy pronto. Necesito estar sola después de 15 años. Tengo ganas de estar con mis hijos, de disfrutar, de trabajar a full. Después veremos qué pasa. Por ahora estamos adaptándonos a esta nueva vida", explicó Cyrulnik.

"Lo nuestro pasaba por otro lado, por una fraternización de la pareja. Éramos como hermanos y era el momento de abrirnos como familia. Pero tenemos a nuestros hijos y el trabajo, juntos. Quizá, el hecho de trabajar juntos aceleró la decisión de separarnos, porque nos veíamos las 24 horas. Y ni siquiera nos peleábamos. Esto no es algo nuevo, viene pasando desde hace tiempo".