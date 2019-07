La conductora dio detalles de la ruptura con el fotógrafo Lucas Kirby Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de julio de 2019 • 14:25

"Estoy bien. No es divertida la separación porque no hay nada malo. No estamos peleados. No hay terceros. Pero después de quince años necesitamos tomarnos un tiempo", aseguró Jimena Cyrulnik desde un móvil, cerca de su empresa de indumentaria en Palermo. "Lo hablamos con los chicos y en terapia. No hay gritos ni peleas; lo hacemos con amor y contención", agregó.

"Después de quince años te fraternizas un poco. Entendimos que había que tomar una decisión para no lastimarnos. Vamos a ver qué pasa. No hay nada que ocultar, ni mentir. Los detalles, por los chicos, no está bueno contarlos en un programa sentada", aseguró en diálogo con Intrusos, sobre su separación con el fotógrafo Lucas Kirby.

Además agregó: "En estos quince años nos separamos una vez, antes de tener a los chicos. Y tuvimos pequeños distanciamientos. Pero nunca así, de tener dos casas. Pero todo es muy en armonía. Es una decisión que se maduró mucho. Tenemos un proyecto compartido en México".

Cyrulnik y Kirby son padres de Calder (9) y Tyron (5). "A los chicos se los contamos de manera progresiva. No sabemos si es irreversible, pero hoy estamos convencidos de que es lo mejor. De hecho hicimos asado en la casa nueva de él la primera noche. Aunque hay momentos que estamos tristes", apuntó la ex modelo y ahora diseñadora de ropa.

Consultada por las cuestiones legales, aseguró: "No hay abogados de por medio. Estamos un paso previo a divorcio y los bienes. Confiamos el uno en el otro, no creo que ni haga falta. Nos seguimos queriendo, y para volver a elegirnos como pareja teníamos que tomar esta decisión. Familia vamos a necesitar siempre"

Y para terminar, reflexionó: "Se transformó la familia. No es que no me lo fumo. Vamos a ser siempre tan buenos ex que si tenemos futuras parejas van a envidiar nuestra relación"