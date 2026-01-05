Jimena Monteverde y un debut auspicioso en las tardes de eltrece

Este lunes comenzó el año televisivo, tras la mala noticia que dejó 2025 para la pantalla chica. 14.5 puntos fue el encendido acumulado por los siete canales de aire, el más bajo de los últimos 20 años. Con este panorama, los programadores afilan sus lápices para la temporada de verano. El objetivo: poder recuperar el público que por la razón que sea dejó de ver los ciclos habituales.

Si bien eltrece terminó el año mucho mejor de lo que lo arrancó en materia de rating, con el acierto de reprogramar a Darío Barassi por las tardes y el tándem Guido Kaczka-Mario Pergolini por las noches, tiene como meta mejorar el horario “maldito” de las 14.45.

La franja que desde hace años lidera Verónica Lozano solo tuvo una competencia pareja cuando debutó 100 argentinos dicen. Luego, intentaron con varios programas de entretenimientos, periodísticos y magazines pero nada funcionó.

Esta vez, Adrián Suar hizo una apuesta completamente diferente. Por primera vez, el canal tiene un programa dedicado a la cocina de la mano de Jimena Monteverde. La cocinera supo ser parte del histórico equipo de Mañanas informales, participó de Este es el show y es la responsable de los platos de la mesa de Mirtha Legrand y Juana Viale.

Con La cocina rebelde, la chef arrancó a las 14.45 con un piso de 3.5 puntos que le dejó Mediodía Noticias. El ciclo fue pensado como un magazine centrado en el mundo de la gastronomía, con un destacado staff de cocineros: Coco Carreño, Mariana Corbetta, Paco Almeida, Natu Lalo, Rodrigo Cascón, la nutricionista Romina Pereiro, Facundo Pereyra, Pietro Sorba, Iwao y Luisa Albinoni.

“¡Bienvenidos a la cocina más loca de la televisión! No sé si están bien los que nos contrataron, pero nosotros seguro que no. Lo vamos a dar todo, bienvenidos a este programón. Tenemos una casa nueva y estamos en vivo”, abrió la cocinera. Con un menú que fue desde los secretos de la milanesa a una parrillada de verano, Monteverde fue presentando uno a uno a sus colaboradores. En una amplia y moderna escenografía, la conductora prometió la presencia de Roberto Moldavsky para cocinar junto a ellos y, con un móvil desde Mar del Plata, le llevaron una pavlova para Mirtha Legrand, su postre preferido. Mientras tanto, Cortá por Lozano, que apostó por la actualidad internacional, presentado por Sol Pérez, lideraba la franja con 5.7 puntos, con la cobertura de todo lo que está pasando en Venezuela con Guillermo Panizza desde Cúcuta, Colombia.

Sorpresivamente, Mirtha Legrand salió en vivo para agradecer el postre y desearle suerte en el debut a Jimena. “Te llamaba para desearte todo lo mejor y que no se te queme la comida. Sabes qué me tienen que hacer un día, una rica paella.”, bromeó la diva de los almuerzos y agregó “sos una excelente cocinera, la rapidez con la trabajas en televisión es admirable. Yo no sé hacer ni un huevo frito pero me gusta comer rico”.

Pasadas las 15 se sumaron DDM, que se ubicó tercero en la franja con un pico 2.5 y Los profesionales de siempre con Flor de la V, en su nuevo horario, con 1.6 puntos.

El debut de eltrece mantuvo el desenfado que caracteriza a la cocinera, junto con su compañero de muchos años: Coco Carreño. A diferencia del ciclo del Nueve, aquí ellos entrevistarán personajes del mundo del espectáculo, el primero fue Roberto Moldavsky con quien cocinaron arroz a la turca. Pereiro se ocupó de dar consejos nutricionales y Luisa Albinoni estuvo a cargo de los platos que cocinaban nuestras abuelas. Al final, Pietro Sorba, periodista especializado en gastronomía, se encargó de juzgar en vivo los platos que prepararon.

El ciclo se mantuvo arriba de los 3 puntos y, en los minutos finales, cayó a 2.5, segundo cómodo en la franja. El equipo viene muy aceitado porque fue parte, hasta la semana pasada, del ciclo del Nueve, Escuela de cocina.

Monteverde es carismática y logró a través de los años consolidarse como una cocinera cercana. Si bien el público la eligió en todos sus proyectos, esta es la batalla más difícil que le toca dar porque el horario siempre le fue esquivo a eltrece. A favor, el programa es algo completamente diferente a lo que se ve en esa franja, dependerá de ella y del equipo poder seducir a una audiencia, que cada vez está más esquiva a los proyectos que la pantalla chica les propone.