Así fue el regreso de Jimena Monteverde al programa de Mirtha Legrand

El sábado pasado en su programa, Mirtha Legrand anunció que por un problema de agenda Jimena Monteverde ya no iba a ser la cocinera de sus clásicas mezasas. Luego de una semana donde los rumores, los reproches y las despedidas convirtieron en noticia el inesperado adiós, la chef retomó su rol en La noche de Mirtha de una forma que sorprendió a todos.

La gran diva de la televisión argentina recibió en su mesa, en el día de los enamorados, a dos de las parejas más queridas del ambiente artístico: Luis Luque y Silvia Kutika junto a Boy Olmi y Carola Reyna. El quinto invitado fue el periodista Héctor Maugeri. “Bueno, vamos a ver, ¿qué comemos hoy, Jimena?”, disparó la Chiqui al comienzo del envío luego de escuchar atenta una anécdota Luque. En ese momento, en lugar de recibir a Monteverde en el estudio, salió al aire un video de ella desde la cocina.

“Buenas noches, Mirtha. En el menú para el día de hoy tenemos un revuelto gramajo reversionado riquísimo. De primer plato tenemos un lomo con una salsita espectacular y un puré de cabutia y papa. Y de postre, algo que le va a encantar: un flan de dulce de leche”, adelantó. De regreso al piso, Mirtha leyó las publicidades correspondientes y sin hacer alusión alguna a Monteverde, continuó con la cena. A diferencia de los cálidos y cómplices intercambios que mantuvieron hasta ahora, el momento resultó correcto pero frio y distante.

Una decisión que no dejó conforme a nadie

Mirtha Legrand confirmó que Jimena Monteverde no continuará en su programa

La semana pasada, tras confirmarse su salida de La Noche de Mirtha, Monteverde manifestó su tristeza por una decisión que incluso trascendió que tomó por sorpresa a la propia Legrand. El conflicto se originó debido a la superposición de horarios entre las grabaciones del histórico programa y La cocina rebelde, el nuevo ciclo de eltrece que conduce la chef, lo que le impidió continuar al frente de los almuerzos.

“Jimena no estará más porque tiene su programa. La vamos a aplaudir. Le mando un beso, la voy a extrañar mucho, voy a llorar, la voy a extrañar mucho”, expresó la Chiqui la semana pasada al dar la noticia. Luego, compartió su malestar. “Nadie me explicó nada, es agotador”, sumó indignada. Desde Intrusos, Paula Varela aportó más detalles sobre lo ocurrido: “Mirtha Legrand cree que el canal no la cuidó”, aseguró.

Mirtha Legrand lanzó un palito a Jimena Monteverde y desató la polémica (Fuente: Instagram/@lamesazaarg)

“Aparentemente, a Mirtha no le informaron claramente que Jimena no iba a estar. Medio que se sorprendió un poco al aire”, explicó Adrián Pallares. El conductor leyó además un mensaje que la diva le envió, refiriéndose al tema, al portal PrimiciasYa, en el que dejó en evidencia su enojo: “No entiendo quién manejó esto, nadie me explicó nada”, reveló. Y agregó: “Yo me vuelvo a estudiar los currículum de mis invitados. Ayer estuve hasta las tres de la madrugada. Es agotador”.

Ante la situación, Monteverde rompió el silencio en diálogo con el programa A la Tarde (América TV), y se mostró afectada por la situación. “La verdad es que estoy triste porque amo a Mirtha, como todo el mundo. Estuve hablando con ella y ojalá se pueda arreglar”, expresó. De inmediato, dio más detalles sobre el origen de su partida. “Eso lo manejan ellos y yo me enteré uno o dos días antes. Yo ya tenía todo organizado para las grabaciones y todas las chicas fueron a cocinar y armar todo como si no pasara nada”, relató.

Consultada sobre si el malestar se originó por su ciclo La cocina rebelde o por la falta de aviso a Legrand, la cocinera explicó: “Justo se superpone en el exacto horario. Esperemos que se arregle”.

Monteverde recordó que su programa sale en vivo y que esa condición complica acomodar las cosas, además de remarcar el buen presente laboral que atraviesa. “La verdad es que nos está yendo muy bien, gracias a Dios y a la gente que nos ve. Yo estoy feliz con que de verdad nos está yendo bien. Estamos muy contentos”, sostuvo.

Tras ello, volvió a aclarar que la decisión excede su voluntad. “Es una cosa que escapa de mí”, remarcó. Sobre la posibilidad de regresar al ciclo de Mirtha, dejó una puerta abierta. “Todavía no sé si no estoy, no pude grabar este fin de semana porque se me contrapone la grabación con el vivo. Estamos defendiendo el vivo, pero esperemos que se arregle, creería que se va a arreglar”, afirmó en ese momento.