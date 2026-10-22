John Goodman se sinceró sobre su lucha contra el alcoholismo y el sobrepeso: “Estaba enfermo y cansado”

John Goodman repasó los excesos que marcaron una etapa de su vida y contó qué medidas tomó para cambiar sus hábitos. Después de llegar a pesar casi 180 kilos, dejó el alcohol, modificó su alimentación y redujo su peso casi a la mitad.

El actor de películas como Barton Fink, Los Picapiedra y El gran Lebowski habló sin rodeos sobre sus problemas de adicción, aunque reconoció que el proceso fue largo, con recaídas y dificultades. “Estaba enfermo y cansado de estar enfermo y cansado”, resumió el intérprete de 74 años en una entrevista con la revista The New Yorker.

John Goodman, en la piel de Charlie Meadows en la película Barton Fink

Durante largo tiempo, Goodman se vio inmerso en un círculo de dinámicas nocivas que, según explicó, terminaban por alimentar su propia dependencia, como en el caso del consumo del alcohol. “El problema de la gratificación instantánea es que no te importa lo que ocurre después y eso siempre derivaba en resacas o en temblores, lo que me obligaba a beber de nuevo para calmarlos. Era un círculo vicioso”, contó.

El actor reconoció que durante mucho tiempo se sintió inmaduro y dijo que el alcohol no hacía más que prolongar esa etapa. “Quería vivir permanentemente en un ambiente al estilo de Animal House”, recordó, en referencia a la comedia sobre los excesos en la vida universitaria. Sin embargo, decidió tomar las riendas de su vida: “Simplemente estaba harto y quería parar”.

Dejar de beber fue el primer paso, pero no resolvió de inmediato sus problemas. Goodman llegó a pesar cerca de 180 kilos y durante años atravesó una sucesión de pérdidas y aumentos de peso que terminaron por agotarlo. “Perdía unos 27 kilos en un verano y luego los recuperaba; eso me agotó”, recordó. Tras abandonar el alcohol, tuvo una relación compulsiva con la comida, “como una adicción”.

John Goodman cumplió 74 años y hoy celebra su decisión de haber cambiado ciertos hábitos del pasado Jordan Strauss - Invision

Para abordar el sobrepeso, se sometió a una cirugía estomacal. El procedimiento formó parte de un proceso de transformación que tuvo resultados importantes, aunque también le provocó complicaciones: desarrolló anemia y perdió una capa de grasa subcutánea, algo que hoy hace que sienta frío con frecuencia.

Su cambio físico llamó la atención en los últimos años, especialmente después de varias apariciones públicas en las que se lo vio muy distinto de la imagen que había acompañado buena parte de su carrera. “Tenía mucho terreno por recuperar, sobre todo al darme cuenta de lo egoísta que me había vuelto”, admite ahora.

John Goodman, durante una escena de Los picapiedras

Goodman ya había hablado públicamente de su transformación en otras ocasiones. En 2010, en una entrevista con People, describió cómo su sedentarismo había condicionado su vida. “Hace falta mucha energía creativa para quedarse sentado sin hacer nada, pensando solo en qué vas a comer a continuación”, decía entonces.

En 2016 contó que había contratado a un entrenador particular, eliminado el azúcar de su dieta y hacía ejercicio seis días por semana. Diez años después, mantiene una rutina física centrada en fortalecer el cuerpo y conservar la movilidad.

John Goodman, junto a Tom Cruise y el resto del equipo de Digger, durante el estreno de la película en Londres HENRY NICHOLLS - AFP

A lo largo de su trayectoria, Goodman participó en más de 90 películas y construyó una carrera que abarca distintos géneros y producciones de alto presupuesto. Entre sus trabajos más recordados figuran El gran Lebowski, Los Picapiedra y numerosos títulos que lo convirtieron en un actor habitual de la pantalla grande.

Su presente profesional incluye su participación en Digger, la sátira distópica dirigida por Alejandro González Iñárritu, en la que interpreta al presidente de Estados Unidos y protagonizada por Tom Cruise. Sobre su compañero de elenco, el actor tuvo palabras de admiración. “Lo veo como a un atleta profesional de 64 años que está en una forma física increíble y tiene una mente rapidísima y muy aguda”, dijo. Y agregó: “Fue un placer trabajar con él, sobre todo porque yo me canso con facilidad, mientras que él, no”.

Goodman también trabaja actualmente en la posproducción de Skeletons, una película de terror dirigida por JT Mollner y cuyo estreno está previsto para junio de 2027.