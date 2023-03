Johnny Depp y el drástico cambio de vida que hizo, tras el escandaloso juicio contra Amber Heard

escuchar

Tras el escandaloso juicio contra su exesposa Amber Heard, Johnny Depp ha decidido cambiar de hábitos y disfrutar de una vida tranquila lejos del brillo y las presiones de Hollywood. En una reciente entrevista concedida al medio Somerset Life Magazine, el actor de 59 años reveló las razones tras su decisión y contó que actualmente reside en Somerset, una zona rural de la campiña inglesa.

“Me encantan los lugares con carácter. Tengo varias casas en diferentes sitios y todas significan algo especial para mí” , reveló en la conversación la estrella de Piratas del Caribe. Y aclaró: “No las tengo solo para decir que las tengo, sino para usarlas y porque son especiales”.

El actor también explicó que vivir en espacios alejados de las zonas masificadas le permite llevar una vida más cómoda y lejos del centro de atención. “Los británicos son geniales y te saludan como si fueras un vecino más”, dijo sobre el vínculo con los habitantes del lugar.

La búsqueda de privacidad fue una razón de peso para el actor y músico. “No me importa si la gente quiere un autógrafo o mantener una breve charla, salvo cuando me encuentro en un momento privado junto a mi familia”, aclaró. “Puedo ir a los negocios sin estar rodeado de gente que quiera selfies. No me importa eso hasta cierto punto, pero a veces es demasiado”, dijo sobre la presión de la fama.

Al señalar que el estilo de vida tranquilo le favorece, Depp expresó: “Me gusta ir a lugares, ver cosas y conocer gente, pero no soy el gran extrovertido que la gente piensa. En verdad, soy una persona bastante tímida. Esa es una de las mejores cosas de Gran Bretaña, y especialmente de Somerset, puedo ser yo mismo, y eso es bueno”, confesó.

El protagonista de El joven manos de tijera compró una propiedad en Somerset en 2014. Se trata de una casa señorial del siglo XIX de 12 habitaciones y ocho baños, que está rodeada de jardines amurallados y posee una granja lechera.

Depp ha mantenido un perfil bajo desde la resolución de la demanda por difamación contra su exesposa, Amber Heard, el año pasado. El jurado falló a favor del actor después de varias semanas de juicio, y tras considerar que la actriz había difamado a su exesposo en un artículo en el que afirmaba que había sido víctima de violencia doméstica.

Si bien Depp salió favorecido tras el dictamen final, ello no impidió que su reputación se viera afectada tras los impactantes detalles íntimos sobre su vida y su matrimonio que salieron a la luz durante el proceso.

La afición del actor por la pintura

El actor, que también ha comenzado a dar sus primeros pasos como director cinematográfico, aprovecha sus tiempos libres para dar rienda suelta a sus hobbies, entre los que se encuentran el dibujo y la pintura. Y si bien esta pasión no es nueva, no hace mucho que Depp ha decidido compartir públicamente su arte.

El músico e intérprete presentó el pasado febrero una muestra titulada Friends & Heroes II (Amigos y héroes II), compuesta por cuatro serigrafías de estrellas como Heath Ledger, Bob Marley, River Phoenix y Hunter S. Thompson en la galería Castle Fine Art de Londres. Según informó Variety, las piezas podían comprarse individualmente, iniciativa que hizo que las 780 copias se agoten rápidamente.

“Cada imagen es un reflejo íntimo de su carácter en los ojos de Johnny, una representación de cómo se han revelado ante él”, explicó el sitio web de la galería sobre su obra junto a una foto del artista al lado de una de sus creaciones. “Trabajando a partir de referencias fotográficas, cada imagen se ha reducido a una representación más simple e icónica del sujeto, que luego Johnny ha desarrollado y energizado con sus características florituras a mano alzada”, agrega la descripción. Se trata de la segunda parte de una colección que Depp expuso el año pasado con retratos de Keith Richards, Al Pacino, Bob Dylan y Elizabeth Taylor.

En cuanto a su continuidad en la actuación, Depp se mantuvo alejado de la pantalla grande por un tiempo durante el juicio. Tras salir victorioso del proceso, todo parecía indicar que daba comienzo a una nueva etapa en su carrera, que sin embargo volvió a ser objeto de polémica luego de ser acusado de malos comportamientos en el rodaje de su nueva película, Jeanne Du Barry, dirigida por la realizadora francesa Maïwenn y en la que el actor interpreta al rey Luis XV.

