Amber Heard llegó a un acuerdo con Johnny Depp: “Defendí mi verdad y, al hacerlo, mi vida tal como la conocía fue destruida”

Meses después del veredicto que dio la razón a Johnny Depp en el juicio con su exesposa Amber Heard, la actriz anunció que desiste de su apelación tras llegar a un acuerdo con el actor para dar por finalizada su batalla judicial.

En un comunicado que compartió en las redes sociales, la protagonista de Aquaman aclaró, no obstante, que el arreglo no es una concesión sino el resultado de enfrentar un difícil período a lo largo del proceso legal iniciado tras la denuncia por difamación interpuesta en su contra por el actor.

“ Después de mucha deliberación, tomé una decisión muy difícil para resolver la causa por difamación presentada por mi exesposo en Virginia. Es importante para mí decir que nunca elegí esto. Defendí mi verdad y, al hacerlo, mi vida tal como la conocía fue destruida ”, escribió Heard en una extensa publicación den Instagram.

Y continuó: “La difamación que he enfrentado en las redes sociales es una versión ampliada de las formas en las que las mujeres son revictimizadas cuando se presentan. Ahora finalmente tengo la oportunidad de emanciparme de algo que intenté dejar hace más de seis años y en términos que puedo aceptar. Esto no es un acto de concesión. No hay restricciones ni mordazas con respecto a que mi voz se haga oír. Tomo esta decisión después de haber perdido la fe en el sistema legal estadounidense, donde mi testimonio sin protección sirvió como entretenimiento para las redes sociales ”.

Cabe recordar que, en junio, el jurado dictaminó que Depp y Heard se habían difamado mutuamente luego de la publicación de un artículo de opinión de Heard en el Washington Post en 2019 y ordenó a Heard pagar a Depp 15 millones de dólares por daños, mientras que a Depp se le ordenó pagar otros dos millones a su quien fuera su pareja. Ambos presentaron apelaciones en relación con la decisión. Según trascendió, tras el acuerdo alcanzado, la suma que la intérprete tendría que saldar ahora se reduciría a un millón de dólares.

Heard reflexiona a través del comunicado sobre su experiencia en los tribunales estadounidenses en comparación con el sistema legal del Reino Unido. En 2020, Depp demandó a la publicación sensacionalista The Sun por referirse a él como un “golpeador de esposas” en una pieza periodística. Heard testificó en el juicio por difamación como testigo clave, que falló a favor de The Sun.

“Cuando comparecí ante un juez en el Reino Unido, fui reivindicada por un sistema sólido, imparcial y justo, donde estaba protegida de tener que recrear los peores momentos de mi testimonio frente a los medios de comunicación del mundo, y donde el tribunal descubrió que fui objeto de violencia doméstica y sexual. En Estados Unidos, sin embargo, agoté casi todos mis recursos antes y durante un juicio en el que fui sometida a una sala en la que se excluyó abundante evidencia directa que corroboraba mi testimonio y en el que la popularidad y el poder importaron más que la razón y el debido al proceso. Mientras tanto, estuve expuesta a un tipo de humillación que simplemente no puedo volver a vivir, incluso si mi apelación en Estados Unidos fuese adelante, el mejor resultado sería un nuevo juicio donde un nuevo jurado tendría que considerar la evidencia nuevamente. Simplemente no puedo pasar por eso por tercera vez ”, expresó Heard.

La actriz afirmó que su intención a partir de ahora es disfrutar de su tiempo “de manera productiva y con un propósito”. Sobre ello, profundizó: “Durante demasiados años he estado enjaulada en un proceso legal arduo y costoso, que se ha mostrado incapaz de protegerme a mí y a mi derecho a la libertad de expresión. No puedo permitirme arriesgarme a una situación imposible, una que no solo es financiera sino también psicológica, física y emocional. Las mujeres no deberían tener que enfrentarse al abuso o la bancarrota por decir su verdad, pero desafortunadamente no es raro”.

La artista añadió que, al pasar página, también elige la libertad de dedicar su tiempo al trabajo que le ayudó a sanar después de su polémico divorcio. “ No me desalentará lo que sucedió porque dije la verdad. Nadie me quitará eso. Mi voz sigue siendo para siempre el activo más valioso que tengo ”, subrayó finalmente Heard.

Y concluyó dando las gracias a todos aquellos que la apoyaron a lo largo de estos meses. “ Cualquier sobreviviente sabe que el poder contar su historia a menudo se siente como el único alivio. No puedo encontrar suficientes palabras para decirles la esperanza que inspira que creyeran en mí. No solo para mí, sino para todos ustedes . Gracias. Nos vemos pronto”, remató la actriz.

