Johnny Depp, premiado en San Sebastián: “La cultura de la cancelación es aire contaminado”

Si el público tenía capacidad de voto para refrendar o rechazar la entrega del premio Donostia a Johnny Depp, ayer quedó claro que la audiencia apoya al actor. Como en ningún otro día del certamen, la gente se amuchó en las calles que rodean a la zona del festival para celebrar su presencia. El hotel María Cristina, donde se alojó, vivió en un estado de sitio creado por los admiradores. Otra cosa fue la prensa especializada internacional de cine: hasta la prestigiosa Screen Internacional cargó contra la decisión de San Sebastián y Karlovy Vary (que lo honró a finales de agosto) de homenajear al actor. Pero en las calles, y en la sala de prensa, Johnny Depp fue vitoreado. Tanto, que a su entrada a la sala de prensa, donde iba a hablar sobre su premio Donostia, bromeó tras el caluroso recibimiento: “Me asustaron, pensé que me iban a echar”. Y en español remató: “Muchas gracias”.

"Estamos contigo, Johnny", escribieron los fanáticos del actor en apoyo de su discutida presencia en San Sebastián Alvaro Barrientos - AP

Por la noche, en el escenario, dijo: “Este premio es para ustedes, porque sin ustedes, sin el público, el cine no tiene sentido, El espectador es el jefe”. Y recordó a un condenado a muerte que estuvo 18 años en el corredor de la muerte, y al que Depp ayudó en los últimos tiempos para que saliera libre porque fue condenado injustamente. Hoy está libre, y recordó su lucha para compararla en cierta manera con la suya. El actor fue interrumpido en numerosas ocasiones por el público femenino, que le gritó “I love you” y “I believe you”, y agradeció “profundamente” el premio a José Luis Rebordinos, director del certamen.

Depp posó en playa de San Sebastián horas antes de recibir el Premio Donostia a su carrera ANDER GILLENEA - AFP

Cuando se anunció el premio, asociaciones como CIMA, que agrupa a las mujeres del audiovisual español, protestaron contra la decisión. En marzo se había ratificado una sentencia en su contra en los tribunales británicos, en los que Depp denunció por difamación al diario The Sun. El juez determinó que Depp llegó a agredir a su exesposa, la actriz Amber Heard, en 12 ocasiones de las 14 aludidas y la hizo “temer por su vida” hasta tres veces, con lo que lo publicado por The Sun, que lo acusó de maltratador, era cierto . La dirección del festival respondió en un comunicado a la oposición a su galardón: “Vamos a defender siempre dos principios básicos que forman parte de nuestra cultura y de nuestro ordenamiento jurídico: la presunción de inocencia y el derecho a la reinserción. De acuerdo con los datos probados de los que disponemos, Johnny Depp no ha sido detenido, acusado o condenado por ninguna forma de agresión o violencia contra ninguna mujer”.

Ayer por la tarde, el moderador de la charla no permitió que el actor respondiera una pregunta sobre la opinión de CIMA, pero Depp sí reflexionó sobre el momento en que vive: “Es una situación muy compleja, porque esta cultura de la cancelación, esta rapidez en juzgar es aire contaminado que se exhala. Cuando te enfrentas a algo tan alucinante, y sobrecogedor, esta cosa te golpea desde muchos ángulos. Primero llega la sorpresa... Estos movimientos que nacieron con las mejores intenciones hoy están descontrolados. Nadie de nosotros está seguro, ninguno de quienes están aquí. Una sola frase contra ti es suficiente. Te dan en el blanco, no hay capacidad de defensa. Esto no va solo por mí, sino por mujeres y hombres que han sufrido estas posturas desagradables . En ningún momento sabemos qué piensa ninguna persona, así que nadie está seguro. En fin, si estás armado con la verdad eso es lo único que necesitas. Cuando hay una injusticia, bien contra ti o contra alguien que quieres, levántate, no te quedes sentado porque el atacado te necesita”.

El actor agradeció el apoyo del público que lo siguió en su estadía en el País Vasco y que lo acompaña desde los inicios de su carrera ANDER GILLENEA - AFP

Para sus ritmos habituales, Depp fue puntual. Sí mantiene su habitual lenta cadencia en el habla, porque busca con pulcritud las palabras, así que suele retorcer sus frases en busca del término exacto. Con algo de amargura habló de los estudios de cine: “ Hollywood ya no es lo que era por mucho que lo pretenda. Viven en un pandemónium, hagan lo que hagan esas corporaciones pisan a las personas, y pueden deshacerse de gente como yo . No me atrevo a llamarme artista, pero siento que formo parte de la parte creativa del cine. Ellos, en cambio, ¿cuántas fórmulas pueden repetir? De manera grotesca Hollywood ha subestimado al público, y se ha olvidado de golpear a la audiencia con la fuerza de sus historias. La pandemia golpeó a muchos negocios, fue doloroso; a cambio encerró en sus casas a las familias, que de repente podían ver la película que quisieran... Y eso no está mal”.

En su paso por el festiva, Depp habló con la prensa sobre su carrera, sus problemas actuales y el estado de la industria del cine Alberto Ortega - EUROPA PRESS

Tras su despido por parte de Warner de la saga Animales fantásticos, la carrera de Depp sufre estos meses un impasse, aunque el nombre del actor se está mencionando para proyectos alejados de los grandes estudios. “Vivo una parada repentina, pero son tiempos extraños y es hora de olvidarse de las cosas malas de la vida, y lo digo con todo lo que acarreo”, reflexionó en voz alta. Por eso, agradeció profundamente el honor del festival: “Esta noche, ante todo, me acordaré de todo el mundo del festival, desde José Luis [Rebordinos, su director] a los trabajadores, del alcalde y la misma ciudad, todos los que están implicados en este galardón. Me preocupaba si mi presencia podría ofender a alguien, algo que no quiero que ocurra, porque lo único que hago son películas . Yo ya he estado aquí tres o cuatro veces, y siempre me ha encantado. Sé que es un festival de cine real, que tiene que ver con las películas y no con otras tonterías. Para mí es conmovedor que me hayan elegido. Los premios en sí mismos son bestias muy extrañas, sobre todo cuando hablamos de competición. A mí no me gusta competir contra nadie, porque todos queremos hacer las cosas lo mejor posible”. Y remató con una broma: “Quizás mi nombre salió por error de un sombrero, así que de manera muy humilde lo agradezco”.

Pasión por el terror

Las fanáticas del actor llevaron una remera en homenaje al film Llora, nena protagonizado por Depp y dirigido por el legendario John Waters Alvaro Barrientos - AP

Sobre esa larga carrera, que empezó a sus 21 años como una de las víctimas de Freddy Krueger en Pesadilla en lo profundo de la noche, y con trabajos como El joven manos de tijera, Llora, nena, Ed Wood, Sueño de Arizona, Brasco, Dead Man, The Brave (con su adorado Marlon Brando, película que supuso el debut como director de largometrajes de Depp), Enemigos públicos o Rango, explicó: “Casi me eligieron los personajes a mí. Es muy extraño. El cine es imagen, y cuando veo estas encarnaciones de mí mismo, recuerdo aquellos rodajes y sus vivencias. Yo me siento parte de una receta para un plato especial”. Y detalló cómo elige sus proyectos: “Siempre dependí de mi emoción y de mi instinto, me motiva la chispa que salga del personaje. Si no hay, es como beber aire. Pero si encuentro este gancho, elijo roles que yo entienda que puedo aportarles algo. Por supuesto, hay un filamento que une a todos mis trabajos, y es mi trasfondo, es mi parte de titiritero que mueve los hilos”.

Depp durante la conferencia de prensa en la que fue recibido entre aplausos y muestras de apoyo ANDER GILLENEA - AFP