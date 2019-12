Johnny Depp producirá un muy particular musical sobre Michael Jackson Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de diciembre de 2019 • 19:28

El universo de Michael Jackson una vez más expande sus límites. El cantante, que falleció en el 2009, tendrá ahora un musical basado nada más y nada menos que en uno de sus accesorios más icónicos: el guante blanco con diamantes que utilizaba en su mano izquierda.

La obra de teatro, que se llamará For the Love of a Glov e, hará su debut el 25 de enero en el Carl Sagan & Ann Druyan Theater de Los Angeles y será producida por Infinitum Nihil, compañía que pertenece al actor Jonny Depp.

El famoso guante blanco de Jackson Fuente: Archivo

"Soy reconocido por escribir biopics. Un gran canal de televisión quería que haga una película sobre la vida de Jackson, pero no sabía como abordar el tema de las acusaciones de abuso a menores", explicó el encargado de escribir el libreto de la obra, Julien Nitzberg, en una entrevista con Page Six. "Entonces se me ocurrió que todo de lo que se lo acusa podría haber sido causado por su guante, que es en realidad un alien que se alimenta de sangre de niños vírgenes. Todos se rieron y me pidieron que haga una versión más normal".

De todo esto, Nitzberg solo mantuvo la idea de que todo gire en torno al guante, y comenzó con la escritura. Según cuentan aquellos involucrados en el proceso, For Love of a Glove se centra en las extrañas fuerzas que dieron forma a los escándalos que afectaron la reputación de Jackson, utilizando el guante como narrador de la historia.

Esta obra no será el único lanzamiento del año que involucra al cantante. Jackson tendrá también su propia película musical de la mano del productor Graham King, creador de Bohemian Rhapsody, el exitoso film que narra la vida del cantante Freddie Mercury. La nueva producción sobre el ícono del pop ya cuenta con los derechos para el acceso a toda su música y no perfila ser un retrato "amable" de la vida del artista, sino que abarcaría las diversas polémicas que lo rodearon.

Además, la música de la estrella del pop llegará a Nueva York con el espectáculo MJ, the Musical, que está programado para debutar en Broadway en el 2020.