En fotos: de Pedro Pascal y Sofía Vergara a Jon Hamm y Adam Sandler, los famosos que alentaron a Bad Bunny en el Super Bowl

Bad Bunny hizo historia en el show de medio tiempo del Super Bowl con un repertorio íntegramente en español. El puertorriqueño, que viene de ganar el Grammy a Mejor álbum del año y criticar abiertamente el accionar del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) de Donald Trump, brindó un espectáculo cargado de simbolismos latinos

Julio Cortez - AP