En fotos: de Pedro Pascal y Sofía Vergara a Jon Hamm y Adam Sandler, los famosos que alentaron a Bad Bunny en el Super Bowl

Actores, cantantes, deportistas y empresarios dijeron presente en la final de la NFL en San Francisco, California

Pedro Pascal, Bad Bunny, Lady Gaga y Sofía Vergara en el Super Bowl
Bad Bunny hizo historia en el show de medio tiempo del Super Bowl con un repertorio íntegramente en español. El puertorriqueño, que viene de ganar el Grammy a Mejor álbum del año y criticar abiertamente el accionar del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) de Donald Trump, brindó un espectáculo cargado de simbolismos latinos
Lady Gaga fue la primera invitada al show e interpretó una versión salsa de su canción “Die with a smile”, que originalmente canta con Bruno Mars
Karol G, Cardi B y Jessica Alba bailaron al ritmo de la música desde "la casita" de Bad Bunny, montada en el escenario del Super Bowl
La cantante puertorriqueña Young Miko y Pedro Pascal también dijeron presente
Ricky Martin fue el otro invitado especial al show. El boricua cantó un fragmento de “Lo que le pasó a Hawaii”, uno de los temas con más contenido político del último álbum de Bad Bunny, Debí tirar más fotos
"Me tienen que dar varias horas para dejarme entender el tsunami de emociones que estoy sintiendo", expresó el cantante a través de su cuenta de X
La emoción de Ricky Martin en el Super Bowl
Adam Sandler presenció el show de "El conejo malo" y la final del campeonato de la NFL entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seattle Seahawks, que se llevaron la victoria del encuentro
Sofía Vergara, J Balvin y Valentina Ferrer sumaron presencia latina en el evento deportivo y musical que tuvo lugar en San Francisco, California
Antes de que comenzara el partido, Jon Bon Jovi fue el encargado de presentar a los New England Patriots en la final de la National Football League
Jon Hamm fue a alentar a su amigo Benito y se lo vio bailando a un costado del campo de juego
“Me alegró ver su éxito en los Grammy. Fue elocuentemente hermoso... Es un tipo muy inteligente. Es un artista maravilloso, el artista más escuchado en el mundo por una razón”, expresó el actor días atrás sobre Bad Bunny
El jugador de fútbol americano Joe Burrow, Kevin Costner y el empresario Todd Graves
Chris Pratt celebró el triunfo de los Seattle Seahawks
Tim Cook, CEO de Apple, junto a Luis Fonsi
El cantante puertorriqueño asistió al evento junto a su mujer, la modelo española Águeda López
La leyenda del tenis Roger Federer también estuvo en el Levi's Stadium para el Super Bowl 2026
Jay-Z posó para las cámaras con su hija mayor, Blue Ivy Carter, que impactó por el parecido físico con su madre, Beyoncé
Becky G llevó en su cartera un pin con la leyenda ICE out. La cantante estadounidense tiene raíces mexicanas dado que sus abuelos eran originarios de Jalisco y emigraron a los Estados Unidos
La actriz Emma Robert
Emma Roberts, Kevin Costner, el boxeador Chase DeMoor, Machine Gun Kelly y Jessica Alba en uno de los palcos del estadio
El actor Jamie Foxx estuvo entre el público
El cantante Machine Gun Kelly
El exjugador Tom Brady, que en 5 oportunidades fue nombrado MVP (Most valuable player) del Super Bowl
El jugdor de los Kansas City Chiefs y prometido de Taylor Swift, Travis Kelce
El rapero Travis Scott
Billie Joe Armstrong, líder de Green Day
La banda estadounidense musicalizó la previa al encuentro deportivo
El detrás de escena con Ricky Martin, Bad Bunny y Lady Gaga
