Jonatan Viale y un sentido posteo dedicado a su padre

En el Día del padre, Jonatan Viale recordó a través de un emotivo posteo en redes sociales, a su padre Mauro Viale, quien murió a causa del coronavirus el pasado 11 de abril. De esa manera, el conductor de +Realidad subió una serie de fotos con un mensaje dedicado a la memoria de su papá.

Durante el transcurso del domingo, y mediante su cuenta de Instagram, Jonatan publicó cinco imágenes en las que se encuentra junto a Mauro, y al resto de su familia. Junto a esas fotos, él escribió: “Feliz día, papá. Te amo con todo mi corazón”. Rápidamente el posteo recibió miles de corazones, y muchísimos mensajes de afecto destinados al periodista.

Mauro Viale se encuentra muy presente en la memoria de su familia, como así también del público que atentamente lo seguía. Hace pocos días fue su esposa, Leonor Schwadron, quien recordó a su marido y cómo fue el día en el que requirió ser internado por un cuadro de coronavirus. En una nota con El espectador, en CNN Radio, ella comentó: “Ese viernes, me di cuenta de que estaba mal, se le cerraban los ojitos, por la cucaracha le gritaban “te estás durmiendo”, pero él no lo advertía, no quería saber nada de internarse, fue muy difícil, tuvimos que convencerlo (...). Yo pensé que se iba a recuperar, que lo estábamos poniendo en las mejores manos. Me dijeron que estaba saturando bien, que estaba compensado. Ese domingo hablé y estaba bien, hablé con él. Luego hubo una desconexión”.

Con respecto a Jonatan, hace algunas semanas él confesó que también atravesó un cuadro de coronavirus que requirió una internación, pero que prefirió que dicha noticia no trascendiera. En ese momento, él explicó: ”Fue un Covid fuerte. Fue severo. Empezó tranquilo con una fiebre, después me interné. No le conté a nadie, porque no le quería contar a nadie, no tenía ganas. Fui a la Suizo-Argentina. Ahí empezó a subir la fiebre en serio. Hubo cinco noches de 39 y no bajaba con nada (…). El problema fue que se me empezaban a hinchar los pulmones, estaban tomados. Había una pequeña neumonía, pero esa palabra no me la querían decir para que no entre a pensar, porque te asustaba”. Afortunadamente, Jonatan pudo recuperarse y fue dado de alta, para volver al hogar junto a su familia.

