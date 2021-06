Leonor, la viuda de Mauro Viale: “Todo lo que tengo son palabras de agradecimiento para él”

“Estoy muy bien, bastante fuerte, no me conocía con tanta fortaleza. Mis hijos son sostén de ellos mismos, pero yo también los ayudo y tengo que estar bien para ellos”, señaló Leonor Schwadron, viuda de Mauro Viale, en su primera entrevista desde la muerte del periodista, ocurrida el 11 de abril.

En diálogo con el programa El Espectador, de CNN Radio, la psicóloga y madre de Jonatan Viale r ecordó cómo fueron las horas previas a que se le confirmara al conductor que había contraído Covid y tuviera que ser internado por una neumonía bilateral de la que no puedo recuperarse . ”Él no se dio cuenta de que tenía fiebre. Se sintió mal, pero como era un soldado, él se sentía mal e iba igual. No se dio cuenta de la gravedad del cuadro. El día anterior se había vacunado y eso le hizo peor. Le colapsaron los pulmones”, aseguró. “Le tenía terror al virus, vivía con dos barbijos, protegido. No sabemos en qué circunstancia se contagió”, indicó.

“Ese viernes, me di cuenta de que estaba mal, se le cerraban los ojitos, por la cucaracha le gritaban te estás durmiendo, pero él no lo advertía, no quería saber nada de internarse, fue muy difícil, tuvimos que convencerlo. Él estaba con un cuadro de tanta descompensación pulmonar, estaba en terapia intermedia, con provisión de oxígeno, no sabemos quién decidió bajarlo a sala común y en esa sala no tenés el monitoreo permanente. Si lo hubiese tenido, lo hubiesen asistido más rápido... Yo pensé que se iba a recuperar, que lo estábamos poniendo en las mejores manos. Me dijeron que estaba saturando bien, que estaba compensado. Pagamos las consecuencias con el cambio que hicieron. Ese domingo hablé y estaba bien, hable con él. Luego hubo una desconexión”, relató Schwadron.

Cuando todavía Leonor no había podido recuperarse del shock que le provocó la muerte repentina de Viale, se encontró con la noticia de que su hijo menor y toda su familia también transitaban la misma enfermedad: “La internación de Jonatan fue con mucha angustia, no quiso que yo hablara con los doctores. Yo me angustiaba y me ponía muy ansiosa, entonces mantuvo confidencialidad con su hermana y los doctores. Por suerte lograron el alta prontamente y volver a su vida habitual”.

Asimismo, Schwadron adelantó que con motivo del día del padre están organizando una conmemoración muy especial. “Vamos a hacer una ceremonia para el día del padre en el cementerio, con un rabino. Para mí es el padre de los padres, inmortal, vive dentro de nuestro corazón, nuestros sentimientos y dentro del periodismo. En América, tiene uno de los estudios con su nombre... Todo lo que tengo son palabras de agradecimiento para él, me hizo crecer, aprender a trabajar en televisión . Él era como un motor”, explicó.

“Mauro disfrutó de la vida, hemos viajado, hecho cosas muy lindas juntas. Disfrutó mucho de su juventud, su vida y su trabajo. Era un hombre que vivía para las cámaras. El consuelo lo tengo en mis hijos, en mis nietos y estoy con un grupo de amigos. El duelo se elabora recordando los mejores momentos, la pareja se construye sobre el amor, pero también sobre el cuidado del futuro que vos le vas a legar a los hijos”, reflexionó Schwadron, compañera de vida de Viale durante más de 5 décadas. “Me voy a mudar de la casa donde vivíamos, porque me da mucha tristeza la noción de la ausencia, el vacío. Los chicos me ayudaron a tomar la decisión” concluyó segura.

