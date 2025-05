Jonathan Lipnicki, el nene de Jerry Maguire y Stuart Little que lleva más de 20 años intentando retomar su carrera

Jonathan Lipnicki, de 34 años, se define como actor, productor, padre de perros y cinturón negro de jiu-jitsu brasileño en su perfil de Instagram, donde tiene 150.000 seguidores. Pero para el resto del mundo Lipnicki no es eso, es el niño de gafas de Jerry Maguire (1996), el hermano mayor de Stuart Little (1999) o el amigo rubio de El pequeño vampiro (2000).

Estos han sido sus tres grandes papeles en el cine, y solo tenía entre 5 y 10 años cuando le tocó interpretarlos. “ Hace 25 años Jerry Maguire salió en los cines y mi vida cambió para siempre. Estoy más que agradecido de haber podido averiguar lo que quería hacer por el resto de mi vida cuando tenía 5 años. Lo mejor está por venir, lo prometo “, escribió en 2021 en un posteo que ilustró con una imagen suya en la película que protagonizó junto a Renée Zellweger y Tom Cruise.

Si con “lo mejor” se imaginaba algo como su último proyecto, un reality show en el que la premisa es hacer creer a una persona que los demás también son participantes anónimos cuando en realidad son todos actores, entonces tenía razón. Si lo que esperaba era un gran papel con el que dejar de ser “el niño de”, todavía no ha conseguido cumplir la promesa. “ Para ser sincero, dije que no a unas cinco películas el año pasado ”, presumió recientemente en una entrevista con la revista People: “Solo quiero darle la vuelta a esta situación”.

Lipnicki ha lidiado con el fantasma del juguete roto desde la niñez. “De niño/adolescente, algunas personas que ahora son incluso mis amigos en Facebook se burlaban de mí sin parar”, escribió en una emotiva publicación -ya borrada- en 2017. “Me decían que era un juguete roto y que nunca volvería a conseguir un trabajo. Me hicieron sentir horrible todos los días de la secundaria, hasta el punto de tener un ataque de pánico todas las noches por ir a clase, porque me preguntaba cómo iba a sobrevivir al día siguiente”, se sinceró.

Aun así, el intérprete siempre se muestra optimista de cara al público. Incluso ese posteo en el que recordaba humillaciones y traumas del pasado no era más que una excusa para anunciar a sus seguidores un hito importante en su carrera: a sus 26 años había conseguido participar en más películas como adulto que como menor de edad. “ No son películas de estudio ni grandes estrenos, ¡pero están en cines! Estoy persiguiendo mis sueños y no podría estar más feliz ”, celebró.

Jonathan Lipnicki Archivo

Ocho años después, sigue mostrando su característica actitud positiva, pero también es consciente de que la suya no es la historia de la estrella de Hollywood que cautivó al público como niño y cosechó premios y halagos de mayor, como sí han logrado colegas de la industria como Leonardo DiCaprio, Natalie Portman o Drew Barrymore. “No pasa nada si digo que no estoy donde quiero estar profesionalmente. Todo lo que estamos haciendo en esta vida es prácticamente imposible”, reconoció a People. La revista estadounidense publicaba la entrevista dentro de una sección dedicada a la nostalgia, un ejemplo más de que Lipnicki hace años que ingresó en el elenco de actores que están tan desaparecidos que la mayoría de los titulares que protagonizan son del tipo “Qué ha sido de...” o “El increíble cambio físico de...”, un cebo para lectores que sienten curiosidad por recordar momentáneamente ese pasado olvidado.

La pasión de Lipnicki por el jiu-jitsu hace que su nombre acapare normalmente el segundo tipo de titulares, esos que ensalzan su atlético cuerpo y lo comparan con su imagen infantil de los noventa, cuando lucía pelo pincho y unas cándidas gafitas redondas. “Tengo muchas ganas de hacer algo donde pueda mostrar mi físico, algo con mucha acción”, le dijo a People en 2012, poco después de que se hicieran virales unas imágenes de un Lipnicki de 21 años con unos trabajados abdominales y bíceps. Sus deseos fueron concedidos y en 2013 apareció brevemente en el thriller criminal For the Love of Money. Un año después también tuvo un pequeño papel sin camiseta en la comedia de acción Bad Ass 2: Bad Asses, donde compartió pantalla con Danny Trejo y Danny Grover.

Jonathan Lipnicki (Fuente: Instagram/@jonathanlipnicki)

Pero sus días de actor secundario tampoco duraron mucho. En los últimos años, ha trabajado sobre todo en teatro y en alguna que otra producción independiente, sobre todo cortometrajes. En 2024 participó en dos largometrajes: el slasher de serie B Camp Pleasant Lake y el difícil de calificar Man Goes On Rant, en el que un hombre al que acaban de dejar observa coincidencias extrañas en acontecimientos históricos recientes (el 11S, la pandemia...) que cree que explican el fracaso de su matrimonio y se decide a hacer un documental sobre ello. Lipnicki se interpreta a sí mismo en tono paródico en esta última. “Esto de actuar es lo que quiero hacer por el resto de mi vida y creo que simplemente hay que creer que va a suceder y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para avanzar en la dirección correcta”, aseguró en su última entrevista con People.

En 2022, admitió a Slashfilm que la historia oficial que se había difundido durante años de que en su juventud no trabajaba porque había decidido darse un descanso para centrarse en sus estudios era una farsa. “No trabajé porque simplemente no tenía trabajo. La verdad es que no conseguí ningún papel durante mucho tiempo. Y soy sincero al respecto, fue porque no era muy buen actor”, reconoció. El intérprete lamenta que ha tenido una “carrera a medias” en la que ha hecho “cosas realmente buenas que nadie vio”. Su película mejor valorada de los últimos 25 años es Limelight, de 2017. Cuenta la historia de una sociedad obsesionada con la fama, la validación y las redes sociales, en la que un narcisista de un pequeño pueblo hace todo lo posible para alcanzar el estrellato absoluto. Pero él no es el protagonista del film.

En su caso, parece que hace tiempo que Lipnicki ha dejado de obsesionarse con la fama, la validación y las redes sociales. Estas últimas las usa de vez en cuando como escaparate de sus nuevos proyectos, de sus viajes con amigos y familia, sus entrenamientos o de los esporádicos artículos en los que aparece. Pero también están plagadas de fotos y memes de hace más de dos décadas, cuando vivió su época dorada. “Jay Leno fue lo suficientemente amable como para regalarme una de sus zapatillas de Shaquille O’Neal cuando fui invitado a su show”, recuerda en una foto en la que se le ve a los 5 años sujetando una zapatilla del jugador de básquetbol casi más grande que él. “¡¡¡Bien hecho chicas!!!!! El hecho de que algunas cosas que hice cuando era niño todavía signifiquen algo para la gente es una bendición", escribió junto a una foto de dos jóvenes disfrazadas de Shad Moss y él en Una pandilla de altura(2002).

Por un lado, quiere dejar atrás su pasado, pero, por otro, se niega a separarse de él. “Rezo todas las noches para tener claro adónde debo ir, y estoy seguro de que lo mejor está por venir”, confesó a People. Hay una escena cursi en la secuela de Stuart Little en la que el personaje que interpreta Hugh Laurie le dice al pequeño ratón blanco: “Cada día lluvioso tiene su arcoíris”. Y pareciera que en realidad se lo dijo a su hermano George, interpretado por Lipnicki, porque va en la senda del discurso esperanzador que pronuncia cada vez que tiene ocasión. “Creo que simplemente hay que creerlo. Si vas a perseguir esto de ser actor, te estás haciendo mal si no sueñas a lo grande”, insistió en su última entrevista.

A los 5 años, Jonathan Lipnicki era demasiado chico como para saber que estaba haciendo realidad sus futuros sueños, pero 29 años después no pierde la esperanza de volver a hacerlo.