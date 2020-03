Jorge López llego a Élite para darle vida a Valerio Montesinos, el medio hermano de Lucrecia (Danna Paola) con quien mantiene una relación incestuosa Crédito: Netflix

Cynthia Caccia
13 de marzo de 2020

Quizá no reconozcas su nombre pero seguramente su cara te resulte familiar. Oriundo de Chile, Jorge López Astorga se encuentra triunfando en el exterior y es una de las grandes promesas de la industria cinematográfica. Sus rasgos exóticos y su metro ochenta de altura no sólo lo convirtieron en el galancito de varias tiras juveniles sino también en el favorito de diseñadores internacionales como Jean Paul Gaultier y Ralph Lauren. Por no mencionar que, en 2014, fue elegido para bailar junto a Madonna en la inauguración de su gimnasio Hard Candy Fitness en Toronto, Canadá.

Y si bien, este actor, cantante, bailarín y modelo se hizo conocido a nivel mundial después de interpretar a Ramiro Ponce en la serie de Disney Soy Luna , su gran popularidad le llegó de la mano de Valerio Montesinos, el chico más rebelde y transgresor de Élite . Mientras que -a diferencia del resto del elenco- él se incorporó recién en la segunda temporada, su papel se transformó en uno de los más atractivos y carismáticos de la serie. "Estoy muy contento con la repercusión que tuvo mi personaje. Esta es una serie que genera debate y yo soy un instrumento para, además de entretener, generar reflexión en la sociedad", expresó el joven de 28 años, horas antes del estreno, en una charla exclusiva con LA NACION.

Esta tercera parte -que ya está disponible en Netflix - no tendrá nada que envidiarle a las anteriores, aunque -a diferencia de ellas- estará cargada de emotividad. "Es una temporada muy fuerte, mucho más madura y emocional. Va a estar llena de conflictos nuevos y los capítulos finales van a ser para llorar mucho", advirtió este muchachito de rulos prominentes que, en la ficción, tiene problemas de adicción a las drogas y mantiene una relación incestuosa con su hermanastra (interpretada por la mexicana Danna Paola).

-¿Qué va a pasar con tu personaje?

-Muchas cosas interesantes. Valerio tocará fondo para salir de nuevo a flote y cambiará la relación con sus compañeros y con su media hermana Lu . Al fin, podrán entender por qué y cómo es... pero no puedo spoilear más, tendrán que verlo.

La química entre Valerio y Lu parece traspasar la pantalla. Aunque ellos lo desmienten, hay varios rumores que aseguran que los actores están juntos fuera del set Crédito: Netflix

-Claramente este papel es muy distinto a todos los que venís haciendo. De hecho, pasaste de ser un "chico Disney" a encarnar a un alumno de personalidad arrogante y con problemas de drogas e incesto. ¿Cómo fue dar ese salto en tu carrera?

-La misma sensación tuve yo cuando recibí la propuesta, era un desafío que me apetecía mucho vivir. Tiene que ver con la metamorfosis que tiene uno como ser humano y como actor. Nunca me gustó estar en mi zona de confort y para mí este papel significó un crecimiento muy grande en todo sentido. Valerio es un espejo de la realidad actual, así que para encarnarlo básicamente me conecté con lo que quería comunicar. Entendí cuál era realmente el conflicto en él, el trasfondo de su mundo interior, por qué es y cómo es.

-¿Te identificás en algo con él?

-Cuando leí el brief del personaje, dije: 'guau, somos súper diferentes' pero enseguida pensé si había algo que nos unía. Él es una persona atormentada, con un montón de mambos y carencias pero, en el fondo, es un chico muy direccional y yo también soy así. Cuando quiero algo, voy por eso y no me detengo hasta conseguirlo. En mi caso, hace seis años que no vivo en mi país (de hecho a los 16 me fui de mi casa). Valerio es la pelota de tenis de sus padres que lo tienen de un lado al otro del Atlántico. Es un chico que atraviesa una soledad y una carencia afectiva tremenda. Yo no tengo a mi mamá que me reciba con una taza calentita, que me arregle la ropa o que me dé un abrazo. En ese punto, fue que me conecté con él, ya que conocía ese estado o sentimiento.

-¿Cómo fue mudarte a Madrid? ¿Hace cuánto que no vas a Chile?

-Hace un año y medio que vivo en Madrid. Antes yo viví en Buenos Aires durante cuatro años por Soy Luna . La verdad que extraño más la Argentina que Chile, que me fui hace seis años. Voy una vez al año a ver a mi familia, por lo general en Año Nuevo, les doy un besito, un abrazo y hasta luego... Me voy a seguir creciendo porque amo mi país, pero está complicada ahora la cosa ahí. Claro que me encantaría encajar allí, hacer cine pero en su momento tuve que evaluar las posibilidades. Trabajar afuera es poder crecer y salir de mi zona cómoda, de vivir un desafío tras otro y no me lo quiero perder.

Yo soy Jorge López, no tengo un gran apellido, no vengo de una familia adinerada, pero luché por mi oportunidad

-¿Alguna vez creíste que ibas a conquistar el mundo con tu trabajo?

-La verdad que no, pero el mensaje de todo esto es que siempre se pueden cumplir nuestros sueños. Yo soy Jorge López, no tengo un gran apellido, no vengo de una familia adinerada, no soy de Santiago, estudié, pero no terminé porque no tenía recursos. Sin embargo, luché por mi oportunidad, me colgué de todos los micros y metros para ir a los castings y nadie me ayudó. Lo que tengo me lo gané a punta de trabajo y por creer en mi poder y en mis ganas, esa fue mi gran motivación.

-¿Cómo te llegó la propuesta para trabajar en Netflix ? ¿Eras fan de Élite ?

-¡Sí, claro! Cuando me llamaron, yo estaba trabajando en Disney y ya estaban dando la primera temporada así que podía ver la repercusión que la serie tenía. Me acuerdo que mi representante me avisó del casting y cuando leí sobre el papel, me pasó lo mismo que con Ramiro de Soy Luna . ¿Viste cuando sentís dentro de ti que eres tú, que tienes que hacer ese personaje, que ese personaje es para ti? Fue como un llamado divino, digamos [risas]. Primero hice pruebas virtuales, grababa y mandaba los videos porque estaba lejos hasta que fui superando las etapas y volé a Madrid para hacer la última parte presencial. Y bueno, ¡acá estoy!

-¿Es verdad que soñás con ser un "chico Almodóvar"?

-¡Me encantaría! [Risas]. Pedro es uno de los tantos con los que quiero trabajar. Soy muy fan de sus películas, de su manera de transmitir historias, de su poética. Es una persona que sabe mucho y que tiene una gran experiencia de la que siento que puedo aprender muchísimo. Si ocurre esa oportunidad, sería muy feliz.

La gran química con su compañera de elenco, la mexicana Danna Paola , se refleja tanto delante como detrás de cámara. Y si bien ellos se encargan de desmentirlo, aunque sin demasiado esfuerzo, los rumores que aseguran que los actores comparten algo más que una linda amistad son cada vez más fuertes.

-Sabemos que no te gusta exponer mucho tu vida privada, pero ¿qué pasa entre vos y Danna Paola? ¿Están juntos?

-Ja, ja, ja. Nos amamos, pero no somos pareja. Somos familia, amigos, compañeros de trabajo. Tenemos un vínculo muy particular, nos queremos mucho, pero no creemos en las etiquetas ni en las relaciones convencionales. Danna es una persona maravillosa, talentosísima, la quiero y admiro mucho. Y eso es lo que importa. No todo es ser una pareja, qué aburrido, ¿no?

-La serie guarda varios secretos, contanos algo que nadie sepa de vos...

-Mmm, a veces duermo con la luz encendida. Cuando era chico le tenía miedo a la oscuridad y, aunque ya no me pasa tanto, cuando veo una película de terror tengo que tener una luz prendida -aunque sea la de la cocina- para poder dormir tranquilo porque si no me da miedo... [risas].

