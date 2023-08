escuchar

A lo largo de su carrera, Pablo Alarcón supo reinventarse: luego de la trágica muerte de su esposa, Mónica Jouvet, decidió probar suerte en Puerto Rico y se convirtió en uno de los galanes más importantes de aquel país. Décadas más tarde, de regreso en la Argentina, supo capitalizar su amor por la cocina y condujo con éxito un programa culinario. Ahora, en medio de la crisis y ante la falta de trabajo, el actor decidió hacer teatro a la gorra en distintas plazas de la Ciudad de Buenos Aires. Para hablar sobre su presente, el protagonista de Una escalera al cielo fue invitado este miércoles a Polémica en el Bar, pero su presencia dio pie para desandar el difícil momento que atraviesa uno de sus colegas.

“ Jorge Martínez, un actor que todos queremos mucho y que a mí me ha tocado entrevistar en muchas ocasiones, está viviendo en la Casa el Teatro, por una situación económica difícil ”, reveló Marcelo Polino, luego de que Alarcón recitara una estrofa de la obra que presenta en las plazas y mostrara una hoja de cuaderno que llevaba escrita la cotización del dólar y la frase: “La Patria está en peligro”.

“Está enfrentando una dura realidad, y tal vez no tiene las condiciones físicas para salir a trabajar a una plaza”, continuó el periodista. Marcela Tinayre quiso saber, entonces, si el protagonista de La extraña dama tenía problemas de salud. “Tiene algunos inconvenientes”, tomó la palabra Alarcón, que es amigo de Martínez y estaba al tanto de la situación.

“Está al cuidado de Linda Peretz y de toda la gente de la Casa del Teatro, que hacen un trabajo maravilloso”, insistió Polino, en referencia la actriz que preside la institución. Y agregó: “Yo crecí haciéndole notas. Era el marido de Verónica Castro en un momento, de Raffaella Carrá en otro... Protagonizó las grandes novelas de este país”.

“Y triunfó en México, también. Es un gran amigo y, lamentablemente, está pasando un momento muy triste ”, sumó Alarcón. Y Polino continuó: “Fue protagonista de novelas, como vos, y la gente suele pensar que han juntado mucho dinero a lo largo de sus carreras. Es una fantasía”.

“Te puede ir mal... ¿Por qué todo el que está en la tele tiene que ser millonario?”, intervino Flavio Mendoza. Y siguió: “Hay que decir la verdad: a los artistas nos va bien, nos va mal, como a todos; hacemos negocios y a veces no resultan... Y hay muchos artistas que se la gastan”.

“Si vos ves lo que cobra un actor de un nivel normal, acá y lo comparás con un actor del mismo nivel en Europa o en los Estados Unidos...”, indicó Alarcón, pero la conductora le respondió que “no se puede comparar” y recordó el paro de guionistas y de actores que paraliza a la industria del entretenimiento estadounidense en reclamo de mejoras salariales.

En una entrevista publicada por LA NACIÓN, en junio de 2021, Martínez había declarado su decisión de retirarse de los escenarios. “Me fui despidiendo de a poco. Lo último que hice en teatro fue Viva la vida, antes de la pandemia, con Nora Cárpena, Mercedes Carreras, Rodolfo Ranni y Alberto Martín. Y con la pandemia nos despedimos. No hace tanto que no hago nada”, aseguraba. “Es casi una decisión tomada. No está dicha la última palabra”, sumaba.

Al ser consultado por los motivos detrás de su decisión, el actor explicaba: “Veo que en televisión ya no hay ficción sino entretenimiento con acompañantes, azafatas, azafatos. Y no es lo que quiero. Ya no se hacen las grandes producciones de otros tiempos. Posiblemente me retire con alegría y con nostalgia también. Así como alguna vez dejé el tenis y también la actuación para ser director y productor, estoy pensando en la despedida. No lo tengo tan seguro, pero por ahí va la cosa”.

LA NACION