Jorge Rial opinó sobre el discurso de Alberto Fernández en el comienzo de su programa

10 de diciembre de 2019 • 14:38

Este mediodía, Jorge Rial arrancó su programa fuera del horario habitual por la asunción presidencial y dio su parecer sobre el discurso de Alberto Fernández durante la jura como presidente.

"Yo estoy muy feliz. Me parece que es un gran día, valió la pena la espera. Me gusta ver a la gente en la calle, que hayan sacado las vallas y me gusto mucho el discurso. Esta gente fue para festejar el triunfo de la democracia, del gobierno popular", comenzó Rial mientras recibía el pase de la cobertura especial a cargo de Luis Novaresio.

En cuanto al discurso del presidente electo, opinó: "Hacia tiempo que no escuchaba tan seguido la palabra educación, salud, combatir el hambre. Eso es la base de todo y me quedo con eso. Fue un discurso que le puso nafta a la esperanza. Alberto le puso nafta a la esperanza que no es poco en un país tan castigado como este".

Y enseguida el conductor de América destacó el comportamiento del presidente saliente Mauricio Macri en el traspaso de mando. "Destaco el gesto de Macri que se la banco ahí parado, entregando el mando. Bancándose la parada, inmutable a los gritos y cánticos", señaló el periodista quien enseguida remarcó el saludo frío de Cristina Fernández de Kirchner hacia el expresidente. "Recuerdo que cuando entreviste a Cristina me dijeron: 'si te saluda con un beso está todo bien, si te da la mano es que está todo mal'", agregó.

Tras hacer un mea culpa por el rol del periodismo durante estos cuatro años, Rial pidió "marcar los errores en el momento que se cometen", de ahora en más. Y enseguida se refirió a las críticas de algunos colegas que vieron con malos ojos que Alberto Fernández haya ido manejando su propio auto hacia la jura en el Congreso y el posterior desborde de seguridad a la salida. "Hay una cosa más fuerte que si la gente desbordaba la valla o no. Quiero destacar el festejo, la gente salió a la calle a festejar. La gente que salió a la calle salió a festejar después de años difíciles, años en que la calle estaba prohibida", advirtió.