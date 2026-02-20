Patrick Dempsey, sobre los últimos días de Eric Dane: “Estaba empezando a perder el habla y le costaba mucho tragar”

Eric Dane murió el jueves 19 de febrero, menos de un año después de que le diagnosticaran ELA (esclerosis lateral amiotrófica). Tenía 53 años. La triste noticia conmovió a millones de personas alrededor del planeta, pero, sobre todo, a quienes lo conocían y compartieron con él buena parte de su vida. Uno de ellos es Patrick Dempsey, su compañero de elenco en la eterna serie Grey’s Anatomy. El actor no solo se mostró muy angustiado por la pérdida de su colega, sino que reveló cómo fueron sus últimas conversaciones con él.

La misma familia de Dane fue la que confirmó su fallecimiento a través de un comunicado en el que, también, brindaron un pantallazo de cómo transcurrieron sus últimas horas: “Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”, expresa el texto.

“A lo largo de su experiencia con ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha. Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y estará eternamente agradecido por las muestras de cariño y apoyo que ha recibido. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este momento difícil”, termina el comunicado.

Patrick Dempsey y Eric Dane en Grey's Anatomy

Dane interpretó al doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy desde la segunda temporada a la novena. Dempsey, por su parte, encarnó al doctor Derek Shepherd. Este viernes, en una entrevista que concedió al programa televisivo The Chris Evans Breakfast Show, se refirió a la muerte de su colega y amigo.

En principio, el actor tuvo dificultades para describir la tristeza que sintió al despertarse y ver la muerte de Dane en las noticias. “Me siento muy triste por sus hijas”, dijo Dempsey. “Me escribía con él, nos enviábamos mensajes de texto, así que hablé con él hace una semana. Unos amigos en común fueron a verlo y me informaron que estaba empezando a perder el habla”.

Dempsey enfatizó que quiere recordar a Dane por la “alegría” que experimentó al trabajar con él y no por cómo se deterioró su salud en el último tiempo. “Estaba postrado en su cama y le costaba mucho tragar, así que su calidad de vida se deterioraba rápidamente”, reveló.

Y refiriéndose a cómo era el actor, más allá de su enfermedad, indicó: “Era un hombre divertidísimo; era un placer trabajar con él y quiero recordarlo con ese espíritu porque siempre que estaba en el set. Nos divertíamos muchísimo”.

“Tenía un gran sentido del humor. Era fácil trabajar con él, nos entendimos al instante”, continuó Dempsey. “La primera escena era él, ya sabes, en todo su esplendor: salía del baño con la toalla puesta en su cintura, luciendo espectacular, y haciéndote sentir completamente fuera de forma e insignificante”, rememoró.

Dempsey reveló que “nunca hubo realmente ninguna competencia” entre él y Dane en el set del exitoso drama médico, porque se llevaron muy bien desde el principio. “Había un maravilloso respeto mutuo. Es increíblemente inteligente y siempre recordaré esos momentos de diversión que compartimos y celebraré la alegría que trajo a la vida de las personas”.

Luego, refiriéndose a la lucha del actor tras haber recibido el diagnóstico de ELA, señaló: “Hizo un trabajo increíble al crear conciencia sobre esta horrible enfermedad. Simplemente nos recuerda que todos tenemos que celebrar cada día como si fuera nuestro último día. Es algo que debemos recordar, y ciertamente en un mundo con tanta crisis y tanta tragedia, debemos agradecer cada momento que tenemos… Pasar tiempo con nuestras familias, hacer cosas que nos hagan mejores, que beneficien a otras personas. Tenemos que ser útiles, ser amables, ser cariñosos“.

También Dempsey tuvo tiempo para una potente crítica a Donald Trump y otros líderes políticos: “Lamentablemente, estamos viendo en todo el mundo y ciertamente en los Estados Unidos, esa falta de valores, sobre todo en los que ejercen liderazgo. Con este horrible y corrupto gobierno que actualmente gobierna el país, debemos recordar tratar a nuestros vecinos y amigos con los valores correctos”, concluyó Dempsey.