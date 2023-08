La sorpresa de José Luis Perales al enterarse de su supuesta muerte: “¡Ante los rumores… os mandamos un saludo enorme desde Londres!”

escuchar

Este lunes 7 de agosto, en las redes sociales, comenzó a circular el rumor de que habría muerto José Luis Perales. Inmediatamente algunos medios se hicieron eco y lo publicaron como un hecho. El cantautor español, de 78 años, salió a desmentir el rumor con un video desde Londres, en donde se lo ve bien y sonriente.

“Hola amigos, los amo desde Londres, un sitio maravilloso con unos lugares preciosos en donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer. Pero de repente nos encontramos con alguien, que con muy mala idea, ha dicho que me he muerto ”, dice en el video publicado en Twitter.

“ La verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana, la verdad, ya nos vamos a estar viendo en España. Hasta mañana, un abrazo muy, muy fuerte para todos y gracias a los que habéis intentado saber si era verdad esta cosa”, continuó. “Nada, que estamos muy bien, se acabó. Un abrazo”, culminó entre risas.

CL: ¡Ante los rumores… os mandamos un saludo enorme desde Londres! pic.twitter.com/dKTJUFccok — José Luis Perales (@PeralesOficial) August 7, 2023

Su hijo Pablo, su productor y mano derecha, dueño de la firma Tom Music, también salió a desmentir lo sucedido a través de whats app. Una conversación del joven con una periodista se viralizó al instante. “ Es falso. Un bulo de Internet. Lamentable. Un beso fuerte ”, dijo el heredero del cantante, quien también se encuentra en Londres con su padre.

🚨#AHORA | El hijo de José Luis Perales confirma que su padre sigue con vida y lamenta que se haya difundido el rumor del fallecimiento. pic.twitter.com/nD79zC63kW — Adela Micha (@Adela_Micha) August 7, 2023

El cantautor se retiró de los escenarios hace unos años. Con más de quinientas canciones escritas, alrededor de 55 millones de discos vendidos e infinidad de conciertos ofrecidos en todo el mundo, es una de las grandes estrellas de la música española de los últimos tiempos. Su plan, era, dejar de salir de gira para quedarse en su casa componiendo y escribiendo canciones para que otros artistas interpreten.

Perales nació el 18 de enero de 1945 en la localidad de Castejón, cerca de Cuenca. De joven estudió electrónica en Sevilla y trabajó en diversos oficios en Madrid, como electricista y limpiando zapatos. Sin embargo siempre tuvo en su mente un plan secreto: dedicarse a la música.

“En mi caso el hecho de cantar no es algo que yo quería hacer. Yo no quería cantar: yo quería escribir canciones para otros artistas, hacer éxitos si es que se podía y disfrutar mucho de la soledad porque era terriblemente tímido. Y ahí empieza mi cruz con los escenarios. Cada vez que tenía -y todavía que tengo- que salir al escenario, me pongo de unos nervios que no te puedes imaginar. Y pienso: ´algún día me liberaré de estos nervios que no puedo controlar´, y ese momento es el día que voy contemplando desde hace tiempo: el de marcharme y dedicarme a escribir, que es como empecé”, le contaba a LA NACION en 2021. “Me gusta mucho la música y vivo de la música y por la música”, afirmaba en ese entonces.

La música no fue su único gran éxito, si vida personal también fue fructuosa. Lleva más de 40 años de casado con Manuela Vargas, madre de sus dos hijos, Pablo y María. Junto a su hijo Pablo, que es productor musical, ha reinventado algunos de sus grandes éxitos, entre los que se encuentra “¿Y cómo es él?”, en el recopilatorio Mirándote a los ojos.

“Siempre tengo un tema que escribir. Y no quiero parecer pedante, pero cuando hago un disco tengo que seleccionar mucho las canciones: me sobran para otro disco. Siempre tengo el ánimo de escribir, siempre es una gran felicidad escribir. Yo digo que no soy un cantante: yo digo que soy un contante de historias”, le afirmaba a este medio. “Siempre habrá una historia que me interese cantar. Siempre veré a alguien por la calle que me inspire algo y lo canto. Veo a los niños de Aldeas Infantiles SOS y digo: “¿qué puedo hacer por estos niños?” y hago la canción “Que canten los niños”. Yo creo que tengo una canción para todo, aunque siempre hay algo por lo que cantar”.

LA NACION

Temas José Luis Perales