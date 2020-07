José María Listorti habló por primera vez de la pelea entre Dumas y Coronel

José María Listorti finalmente dio su opinión sobre la pelea entre Dumas y Coronel Crédito: Captura

23 de julio de 2020 • 16:36

"No es que me lavé las manos pero no quise opinar porque me sentía muy mal y en un momento hasta pensé que me iba a desmayar", aclaró José Maria Listorti en Hay que ver, el programa que conduce en Canal 9, refiriéndose al enfrentamiento entre Denise Dumas y Marcela Coronel, que terminó con la renuncia de la periodista.

"Quiero mucho a las dos, son muy buenas personas, y todo este mal entendido se solucionaba con un llamado, no importa si de Denise a Marcela o de Marcela a Denise. Yo hablé con las dos. Marcela estaba muy enojada y por otro lado, Denise no se había enterado de lo que había pasado en el piso, porque ella estaba en su casa y tratamos de que las que cosas que pasan acá, queden acá. Entonces, Denise se enteró del enojo de Marcela por un portal de noticias. Si no se hubiese filtrado esto se solucionaba. Pero había alguien de otro programa y se nos fue de las manos. Conozco hace años a Marcela y la vi tan mal que me daban ganas de abrazarla, no sabía qué decirle ese viernes 10 de julio", comentó Listori.

"Quienes estábamos en el piso nos dimos cuenta que su malestar no coincidía con lo sucedido. Claro que si se sintió mal está en todo su derecho, no puedo juzgarla y no la invalido tampoco. Además era viernes y pensamos que se le pasaba el enojo el fin de semana. Pero se armó una bola que no se frenó y terminó en algo lamentable. No hubo maltrato ni humillación de parte de Denise ni tampoco pidió que la echaran. Renunció porque pensó que no se iba a sentir cómoda. Pasé una semana de mierda y como mediador hablé con todo el mundo para tratar de solucionarlo y nos encontramos en un laberinto del que no pudimos salir", continúo su relato Listorti.

Denise, muy quebrada, también volvió a explicar su posición. "Esta semana viví un infierno. Anoche me mandó un audio largo, y mi respuesta también fue un audio largo. Me pidió disculpas, me dijo que estaba enojada conmigo porque ella quería que yo la llamara y cuando me vio en la tele entendió que no me había enterado. Le dije que no tuve mala intención. Aclaramos un poco las cosas. Me dijo que había cumplido un ciclo y eso es importante para mí. También le pedí disculpas por si dije algo en ese debate, pero no era personal".

Visiblemente angustadia, a Denise Dumas se le dificultó seguir hablando. "Me tocó una fibra de mi pasado que me costó muchos años de terapia y de vida aprender a moverme en ese lugar. Nada justifica el grito ni el insulto. Me costó y por eso me duele. Me cuesta correrme de ese lugar. Por eso valoro la disculpa de Marcela".