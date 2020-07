Denise Dumas le respondió a Marcela Coronel: "¿Por qué habló con la prensa y no conmigo?" Crédito: elnueve

Un debate sobre la cuarentena disparó dos posturas opuestas que terminaron por enfrentar de la manera menos pensada a Marcela Coronel y Denise Dumas. Esta tarde, Coronel anunció su decisión de renunciar al programa Hay que ver y reveló lo sucedido con lujo de detalles a LA NACION. Minutos después la conductora del ciclo de elnueve, Dumas, le respondió a su excompañera través de una entrevista radial.

"¿Por qué habló con la prensa y no conmigo? No quiere solucionar nada ella", expresó en diálogo con Por si las moscas, emitido por La Once Diez/Radio de la Ciudad. "No levantó ni siquiera el teléfono para decirme lo que le pasó", agregó.

Según Denise, el cruce que ocurrió el viernes 10 de julio la había dejado mal. "Con Marcela yo quedé en medio de un debate dolorosísimo. He tenido debates donde hablábamos y hablábamos y después nos tomábamos un café. Nunca me pasó algo así, no me enteré que estaba así. No levantó ni siquiera el teléfono para decirme. Es una persona que yo quiero mucho y que conozco desde hace diez años", dijo.

Con la voz quebrada, la conductora siguió exponiendo sus sentimientos. "Yo siempre disfrutaba mucho debatir, sabiendo que todos somos buena gente y que estamos debatiendo cosas que no tienen que ver personalmente con nosotros. Hay gente que le puede gustar más lo que dijo una u otra, pero jamás tuve intención de hacerle daño", aclaró asegurando que no conversaron detrás de cámara. "Todo lo que pasó se vio al aire, mi relación con Marcela es lo que se ve en el aire, no es que después hablamos en un camarín o por privado".

"Pido por favor que miren el debate de nuevo, a ver si yo la humillé y la maltraté. El maltrato y la humillación son cosas que son muy dolorosas y graves", le pidió a la gente. "Lo único que le pudo molestar es que ella dijo algo como si fuera personal. Pero me parece que nos estamos subiendo a una locura. Si vos ves el debate, yo estoy hablando de otra cosa", remarcó.

"¡Cómo voy a humillar o maltratar a una compañera que además yo quiero! Yo me enteré por los portales que ella estaba enojada y para mi estas cosas se hablan cara a cara", remarcó. "Esto es horrible más allá de lo laboral. Pero su renuncia no viene por ese motivo, fue la gota que rebalsó el vaso", confesó Dumas.

Durante la charla, Denise volvió a remarcar que una de las cosas que más le dolió fue que Coronel fuese directo a hablar con los medios. "Es una locura cómo escaló esto, sin hablar conmigo. Pienso en porqué habló con la prensa y no conmigo, no quiere solucionar nada ella", afirmó, aunque también aseguró que ahora no es momento de conversar. "Ya pasó el momento de charlarlo y solucionarlo. Ojalá estemos bien todos. Lamento que haya dicho que la humillé y la maltraté porque yo no soy esa clase de persona, lamento esa acusación, porque yo no soy así. Todo lo demás tiene arreglo. Es muy grave. Si yo fuera hombre sería gravísimo esto", subrayó.

Por último, en su defensa, reflexionó que el hecho de opinar sobre lo que pasa lo aprendió en Infama. "Me dijeron que si quería ser conductora tenía que tener opinión. Ahora tuvimos que ir buscando información y debatiendo. Siempre disfruté debatir", concluyó.

Durante una entrevista con LA NACION, Coronel afirmó que después del intercambio de palabras se quedó esperando un llamado telefónico de Dumas. "En una semana no me llamó nunca. Más allá de lo que yo piense, era lo que correspondía. Tanto que habla de mi panza llena, se cagó en eso que ella cree porque no sabe nada de mi vida privada. Tiró eso al aire por pura demagogia, para ponerse a la gente de su lado en un discurso mentiroso, porque ella tampoco puede hablar. Y me dejó sin laburo. Porque de qué manera vuelvo yo a un programa en el que tengo un conflicto con la conductora. El viernes renuncié".