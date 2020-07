Marcela Coronel le pidió disculpas a Denise Dumas: "No soportaba más lo que estaba pasando" Crédito: Instagram

23 de julio de 2020 • 12:25

Después del fuerte cruce entre Marcela Coronel y Denise Dumas, con renuncia incluida, la periodista finalmente habló con la conductora de Hay que ver y le pidió disculpas en privado.

"Ayer le mandé un audio a Denise pidiéndole disculpas por todo lo que la pudo haber ofendido, sobre todo en la nota de LA NACION, en los términos de maltrato, de humillación. Por un lado, la nota la hice muy en caliente, tan caliente como estaba el día que no la llamé y que quise bajar para llamarla tranquila, pero el enojo no se me pasó nunca porque ella no me llamaba", comenzó la periodista en un audio enviado a Los ángeles de la mañana.

Tras asegurar que mantuvieron un cordial intercambio de mensajes en la que las dos se pidieron disculpas "por lo que a la otra le molestó", Coronel advirtió: "Creo que hubo un malentendido en cuanto a lo que cada una esperaba de la otra. Tal vez eso pasa por dejar pasar los días, dejar pasar el tiempo, porque creés que otros pueden ser intermediarios de algo que, en definitiva, lo tenés que arreglar con la persona con la que tenés el problema".

En cuanto a los motivos por los cuales decidió escribirle a Denise, confesó: "Me pasó de sentir que no soportaba más lo que estaba pasando. Si bien yo tenía razones para estar enojada por lo que pasó al aire y porque sí sentí que me hizo mal, tendría que haberla llamado y decírselo a ella en su momento y no dejar pasar el tiempo. Ella me dijo eso, que hubiera preferido que yo la llamara, la puteara, le dijera cualquier cosa en privado y no esta bola que se hizo enorme y que terminó como terminó para los dos".

Por último, la expanelista de Hay que ver aseguró que para ella ya es un tema terminado: "Tuvimos los mejores términos de diálogo y de entendimiento. A ella le importaba que yo le creyera todo lo que me dijo y yo se lo creí, así que fin del cuento", concluyó aliviada.