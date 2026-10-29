Josefina Lynch reveló qué le reprochó a Emanuel Ortega y contó por qué mostró los chats

El nombre de Josefina Lynch quedó en el centro de la polémica cuando, en medio de la escandalosa separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, fue señalada como tercera en discordia. La modelo y cantante negó un vínculo sentimental con el músico, pero las versiones sumaron luego a su hermana: en SQP, Martín Salwe habló de un supuesto trío sexual. “Cuando metieron a mi hermana dije basta”, contó en diálogo con LA NACION.

josefina Lynch

Mientras espera las disculpas de quien difundió esa versión y la de otros dos panelistas que, según denuncia, se burlaron de ella, la modelo reveló que dos proyectos laborales estuvieron a punto de caerse por el escándalo, confirmó que el trabajo con Ortega quedó en pausa y explicó qué esperaba de él: “Me hubiera gustado que saliera a desmentir desde el día uno, sí, por un tema de cortesía”. También dijo que está en pareja y que la persona que la acompaña jamás dudó de su palabra.

—¿Cómo te enteraste de la versión del trío? ¿De dónde creés que salió?

—Me enteré por un recorte de un programa de televisión; un periodista dijo esa aberración al aire y lo levantaron todos los medios hasta esta última semana. Fue una mentira espantosa y cuando metieron a mi hermana dije basta, yo me puedo aguantar toda esta situación, pero que se metan con alguien que amo, no.

—¿De dónde salió?

—Sé perfectamente quién lo dijo y esa persona también lo sabe.

—¿Por qué decidiste salir en SQP y compartir los chats?

—Hablé al aire en SQP porque ahí se había dicho lo de mi hermana y quería responder en el mismo lugar. Compartí los chats porque nadie me creía y seguían armando escenarios y especulaciones que poco tenían que ver con la verdad. Me difamaron, se metieron con mi familia, mi apellido, se inventó cualquier cosa y hasta el día de hoy me siguen llegando mensajes espantosos. Los chats eran las únicas pruebas que tenía para poder terminar con todo esto. Quiero que quede claro, yo no quería mostrar los chats, me parece lamentable hacer público algo que es íntimo, pero tomé la decisión de mostrarlo y, así, dejar en claro que mi vínculo con Emanuel era netamente profesional y artístico y que nada de lo que se dijo había sucedido.

—¿Te pidieron disculpas por lo que dijeron?

—No. La persona que inventó el rumor no me escribió, no se comunicó conmigo y tampoco se disculpó. Por ahora, nada. Y la sigo esperando porque pedir perdón no es humillarse. Es lo mínimo que se puede hacer cuando te equivocás con alguien y más cuando metiste a su familia. Además de la persona que comenzó toda esta historia, también hay dos panelistas, una mujer y un varón, que se rieron de mí, se burlaron de mi forma de hablar, de mi forma de expresarme, además de acusarme de cosas que jamás hice. Estoy segura de que saben quiénes son, así que esperaré sus disculpas sin ningún rencor.

—¿Qué impacto tuvo el escándalo en tu carrera?

—Muy negativo. Mi trabajo principal es el modelaje, hubo dos proyectos que estuvieron a punto de caerse, ya que las marcas no querían tener una modelo que esté involucrada en un circo mediático, por suerte luego de conversaciones con cada marca, salieron adelante. También hubo comentarios negativos, un montón. En redes me escribieron cosas espantosas y al día de hoy sigue sucediendo. Al principio los leía, me defendía, pero después decidí dejar de hacerlo para cuidarme porque a veces las palabras pueden ser muy crudas. Algo que me llamó la atención es que la mayoría de los comentarios negativos eran de mujeres, no lo digo con bronca, pero me hizo pensar en lo rápido que entre mujeres nos señalamos.

—¿Y mensajes de apoyo?

—Por otro lado, el apoyo vino principalmente de mi gente, de mis amigos más cercanos y mi familia; ellos sabían desde el día uno que esto era todo una mentira y me sostuvieron todo este tiempo.

—¿Qué pasó con tu vínculo laboral con Emanuel?

—Por ahora nuestro vínculo está pausado; con todo este tema, ni se me ocurría ir al estudio para seguir alimentando un rumor, es una pena porque Emanuel es muy talentoso y creo que podemos armar un buen equipo.

—¿Te pareció bien cómo actuó?

—En la nota que realicé en SQP estaba angustiada con toda la situación y no me expresé muy bien; seguramente él estaba bastante angustiado con todo lo que estaba sucediendo, su separación, los comentarios, etc. Me hubiera gustado que saliera a desmentir desde el día uno, sí, por un tema de cortesía, pero también entiendo que cada quien hace lo mejor que puede en situaciones así.

Josefina Lynch: "Quiero que quede claro, yo no quería mostrar los chats, me parece lamentable hacer público algo que es íntimo, pero tomé la decisión de mostrarlo y así dejar en claro mi vínculo con Emanuel"

—¿Estás de novia? ¿Te trajo problemas en tu pareja?

—Estoy con alguien y no me trajo problemas porque esta persona jamás dudó de mi verdad. Sabe todo lo que pasó. Podría haberme traído problemas, claro, pero no fue el caso.

—¿Qué aprendiste de este episodio?

—Primero, que no hay que creer todo lo que uno lee o ve en la televisión y en las redes sociales. Lo viví en primera persona: vi cómo se armó de cero una historia que no tenía nada que ver con lo que realmente estaba pasando. Segundo, aprendí a no victimizarme. En lugar de eso, me paré en lo que soy como persona, como artista y como profesional. Y aprendí a ver quiénes son las personas que realmente tengo alrededor. Es la primera vez que me pasa algo así y pude ver quiénes se quedan y quiénes se alejan cuando la cosa se pone fea. Me abrazo y me apoyo en los que se quedaron y no en los que dijeron mentiras. Esta situación me hizo mucho más fuerte.

—¿Qué proyectos tenés a nivel profesional?

—Mi proyecto más grande es la música, que es lo que quise hacer toda mi vida. Empecé estudiando abogacía y después modelé durante muchos años, pero la música me llamó desde que soy chica y siento que el modelaje me terminó conectando con este mundo. En el último tiempo se me presentaron oportunidades increíbles. Viajé a Miami al Billboard Latin Music Week, conocí gente súper talentosa y canté en las oficinas de Billboard. Y ya escribí mi propia canción, que dentro de poco van a poder escuchar todos. Estoy muy feliz y ansiosa por eso. Hoy trabajo todos los días en mis canciones y lo que más quiero es subirme a un escenario. Siento que se vienen cosas muy buenas, así que estén atentos.