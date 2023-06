Joseph Baena, el hijo extramatrimonial de Arnold Schwarzenegger, es rechazado por sus cuatro hermanastros: “No tienen ninguna relación”

escuchar

El vínculo entre los hijos de Arnold Schwarzenegger dista mucho del anhelo del actor. La relación entre Joseph Baena -el joven que tuvo con quien fuera la ex ama de llaves de su casa, Mildred Baena- con sus hermanastros Katherine, Christina, Patrick y Christopher -fruto del matrimonio del actor con Maria Shriver-, estaría muy lejos de ser fluida. Aunque el protagonista de Terminator se muestra en las redes sociales con Joseph compartiendo diversas actividades juntos, no sucede lo mismo con el joven y sus hermanos, quienes lo rechazaron desde que el actor lo reconoció públicamente en 2011 y, al parecer, nunca establecieron una conexión con él.

“Joseph creció alrededor de ellos e iba habitualmente a la mansión en Pacific Palisades, donde la familia vivió desde 1986 hasta 2003″, afirmó una fuente cercana a la familia a la publicación Page Six. A pesar de esto, ahora no quieren tener contacto con el joven y hubo varios indicios de esa decisión que tomaron en conjunto los cuatro hermanos.

Si bien el divorcio de sus padres Arnold y Maria tuvo rebote mediático, sus hijos mantienen una excelente relación con ambos Grosby Group - LA NACION

En 2019, Katherine, la mayor de clan, contrajo matrimonio con el actor Chris Pratt y Baena no fue invitado a la celebración. De todas formas, intentó acercarse a su hermana comentándole la publicación de Instagram de un día tan importante para ella. ”¡Felicidades!”, escribió junto a dos emoticonos de corazones y una botella de champán.

Ese comentario y la búsqueda de aceptación de Baena por parte de sus hermanos habría echado leña al fuego, de acuerdo a un testimonio cercano a los Schwarzenegger: “Ellos realmente no tienen ninguna relación con Joseph”, afirmó la fuente. La escritora e influencer fue criticada por compartir imágenes con el resto de sus hermanos en redes y no incluir a Baena, además de por su actitud en su boda. “Nunca reconoces a tu hermano pequeño”, le comentaron sus seguidores. “A Joseph siempre le gustan tus fotos y te sigue, pero ustedes solo likean las imágenes en las que Arnold no está con él”, remarcaron.

La familia de Arnold Schwarzenegger, en mejores épocas Instagram de Patrick Schwarzenegger

Asimismo, la gota que rebalsó el vaso fue lo acontecido en la premiere de FUBAR, el film de acción de Netflix comandado por Arnold. En la presentación, los hermanos posaron con su padre, pero Joseph debió posar apartado . Tiempo atrás, el actor se había explayado sobre lo que estaba sucediendo con sus hijos, que parece haberse agravado.

“ Es una situación muy difícil para él. Es una situación muy difícil para mis hijos. Una situación muy difícil para mi familia. Fue difícil para todos. Pero sucedió y ahora tenemos que resolverlo fuera ”, expresó. En simultáneo, un amigo de la familia negó que exista el rechazo, pero reconoció que los cuatro hermanos de Joseph “están saliendo de una pesadilla” y están intentando “encontrar el camino hacia una nueva normalidad”. Por el momento, las turbulencias persisten.

Arnold Schwarzenegger se quebró al hablar de sus infidelidades

Arnold Schwarzenegger abrió su corazón en el documental de Netflix Captura de CNN

El expolítico y fisicoculturista estrenó recientemente su documental Arnold en Netflix y, en medio de la campaña de prensa, la estrella de 75 años está brindando declaraciones respecto a su pasado. Así, aludió a su polémico divorcio con Shriver y el momento en que le habló de su hijo menor. “Maria y yo íbamos a terapia una vez a la semana”, recordó.

“En una de las sesiones, la consejera dijo: ‘Creo que hoy Maria quiere ser muy específica sobre algo. Quiere saber si tú eres el padre de Joseph.’ Pensé que mi corazón se detenía, y luego dije la verdad”, reconoció. “Ella quedó destrozada por eso. Tuve una aventura en el 96. Al principio realmente no lo sabía. Empecé a sentir que cuanto más envejecía, más claro me quedaba y luego era solo una cuestión de ‘¿Cómo mantienes esto en secreto?’ ”, agregó.

El actor oficializó su divorcio con Shriver en 2021. El proceso se dilató por el complejo acuerdo de liquidación de propiedades pertenecientes a la pareja y, aunque los detalles concretos del acuerdo nunca trascendieron, se filtró información que indicaba que Schwarzenegger y Shriver dividieron por la mitad la suma de 400 millones de dólares. La pareja contrajo matrimonio en abril de 1986 y éste terminó en mayo de 2011, cuando Schwarzenegger le confesó a su entonces esposa que había nacido Joseph, con quien ahora quien sigue sus pasos en la actuación y en el fisicoculturismo.

Por su parte, el joven de 25 años también aclaró no quiere usar el apellido de su padre . “Hay algunas variables diferentes y yo estoy enfocado en construirme a mí mismo (...). Quiero decir, mi papá es un semental. Es un hombre de hombres, me gusta pensar en él y lo admiro mucho. Ha influido en muchas cosas: el camino que he tomado con la actuación, con la forma física y con muchas otras cosas que estoy haciendo gracias a él”, aseguró, y explicó que no quiere ser considerado “el hijo de...”, por lo que nunca consideró solicitarle portar su apellido.

