Johnny Depp: a qué organizaciones le donó el millón de dólares que le pagó Amber Heard tras el mediático juicio

Hace poco más de un año que terminó la mediática batalla judicial entre Johnny Depp y su exmujer, Amber Heard. Ella ya ha cumplido con su parte del acuerdo al que llegaron y ha abonado el millón de dólares (926.531 euros) que debía pagar a su exmarido, tras perder el litigio por difamación celebrado en junio del año pasado en un tribunal del condado de Fairfax, Virginia (Estados Unidos), según informaron medios estadounidenses. El actor de Piratas del Caribe, por su parte, también ha obedecido a lo acordado por sus abogados, que señalaron en un comunicado que destinaría el dinero recibido a la beneficencia.

El intérprete ha confirmado que repartirá el dinero a partes iguales entre cinco organizaciones benéficas. Una de las receptoras es Make a Film Foundation, una organización sin fines de lucro fundada en 2006 por la productora Tamika Lamison. La fundación, que recibirá una suma de 200.000 dólares, ha calificado a Depp como “una de las personas más generosas” con las que ha trabajado, según comentó un representante a TMZ. La fundación otorga a los niños con enfermedades críticas y terminales la oportunidad de hacer cortometrajes y documentales con actores, algo en lo que el propio Depp ya ha colaborado con anterioridad. Este no es un deseo barato, cada película cuesta entre 25.000 y 35.000 dólares y los documentales van desde los 3.000 dólares hasta los 5.000, según ha confirmado el representante al medio, que confirma que la donación de Depp irá directamente a los costes de producción.

El intérprete también ha transferido 200.000 dólares a la organización benéfica de Marlon Brando (fallecido en 2004, a los 80 años), Tetiaroa Society. “La generosidad del Sr. Depp es abrumadora y nos sentimos honrados de estar entre estas increíbles organizaciones que él apoya. Su contribución ayudará a proteger Tetiaroa ―un pequeño atolón a unos 50 kilómetros al noreste de Tahití que el actor de El Padrino adquirió en 1965―, a apoyar las voces indígenas en todo el Pacífico y promover soluciones oceánicas para el cambio climático”, ha comentado a TMZ Frank Murphy, director ejecutivo de la organización. La asociación The Painted Turtle, fundada en 1999 por el actor Paul Newman (fallecido en 2008 a los 83 años) es otra de las cinco asociaciones que Depp ha elegido para destinar el dinero resultante del tumultuoso juicio. Su trabajo se basa en organizar campamentos para niños que se enfrentan a enfermedades crónicas y potencialmente mortales cerca del lago Elizabeth, en Lake Hughes, en California.

Joe Seidenberg, director ejecutivo de la asociación Red Feather, también ha celebrado que el actor elija su proyecto para destinar la quinta parte de lo recibido por parte de su exmujer y ha asegurado a TMZ que los fondos ayudarán, sobre todo, a abordar las desigualdades de vivienda de los nativos americanos de las tribus Navajo y Hopi. La última beneficiaria es la Amazonia Fund Alliance, que afirma que el dinero será transferido a BFUCA (la Federación Nacional de Asociaciones, Centros y Clubes Unesco de Brasil) para financiar varios proyectos relacionados con la preservación del ecosistema amazónico.

El juicio entre Depp y Heard, que se prolongó durante seis semanas en las que ambos revelaron todo tipo de trapos sucios sobre su relación, concluyó con una sentencia de 10 millones de dólares de multa contra la actriz por dañar la reputación del que fue su marido, al referirse a sí misma como víctima de abuso doméstico en una columna publicada en el diario The Washington Post. Ese texto causó que Depp la demandara por difamación y pidiera una compensación inicial de 50 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. Sin embargo, tras la sentencia y una serie de recursos por parte de la protagonista de Aquaman, Depp acordó resolver el caso en diciembre pasado, limitando la indemnización a un millón de dólares, importe que fue pagado ahora por la compañía de seguros de la actriz. Asimismo, el tribunal de Fairfax contempló que Depp debía indemnizar con dos millones de dólares a su exmujer, quien interpuso una contrademanda, también por difamación. El actual equipo legal del actor litiga aún para evitar este pago.

Heard y Depp se enamoraron en el rodaje de la película The Rum Diaries, en 2009 y formalizaron su relación siete años después con un matrimonio que no duró más de 15 meses. Las supuestas conductas violentas de Depp tras consumir alcohol y drogas fueron denunciadas públicamente en reiteradas ocasiones por su expareja, hasta que el polémico artículo de opinión desencadenó un conflicto en los tribunales que, aunque dio la razón parcialmente al actor, perjudicó gravemente la imagen pública de ambos. La actriz, que en mayo pasado se mudó con su hija pequeña a Madrid tras vivir un tiempo en un pequeño pueblo de Mallorca, trata de relanzar su carrera artística. De momento, aparecerá en la alfombra roja de la 69º edición del Festival de Cine de Taormina (Sicilia, Italia), el próximo 24 de junio, para el estreno mundial de su nueva película, In the Fire.

