Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver: divorciados diez años después de separarse y con una gran fortuna por dividir

Hace 10 años que pusieron fin a su matrimonio, pero no ha sido hasta ahora que Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver pueden decir que vuelven a estar oficialmente solteros. El actor, de 74 años, y la periodista, de 66, firmaron al fin su divorcio, según publica el sitio TMZ y recogen varios medios estadounidenses. La dilatación en el tiempo del proceso se debió al complejo acuerdo de liquidación de propiedades pertenecientes a la pareja y, aunque los detalles concretos del acuerdo son confidenciales, el medio digital informa de que Schwarzenegger y Shriver dividirán los aproximadamente 400 millones de dólares que poseen, a la mitad.

La pareja, que contrajo matrimonio en abril de 1986, carecía de un acuerdo prenupcial y a lo largo de los 25 años que estuvieron casados, tuvieron cuatro hijos: Katherine, Christina, Patrick y Christopher. Fue en mayo de 2011, meses después de que Schwarzenegger dejase de ser gobernador de California tras ocho años en el cargo, cuando anunciaron su separación de mutuo acuerdo y su intención de seguir criando juntos a su hijo menor. Sin embargo, lo cierto es que la historia de una de las parejas modélicas de Hollywood saltó por los aires cuando admitió haber tenido un hijo fuera del matrimonio con la que fue ama de llaves de la familia desde 1991, Mildred Baena. Aquel niño, de nombre Joseph Baena y que nació apenas una semana después que el cuarto hijo de la pareja, Christopher, tiene hoy 24 años y mantiene una buena relación con su padre al que sigue sus pasos en el mundo del culturismo y el cine.

“Es una situación muy difícil para él. Es una situación muy difícil para mis hijos”, declaró el actor en una entrevista en 2015, en referencia a dicha paternidad. “Fue duro para todos. Pero ha sucedido y ahora tenemos que resolverlo, ¿verdad?”, agregó. Desde su separación, tanto el intérprete como la periodista han salido con otras personas, pero han mantenido una relación cordial y se les ha podido ver juntos con sus hijos, incluido Joseph.

Su propio camino

Recientemente, el joven Joseph Baena reveló por qué no quiere usar el apellido de su padre: “Hay algunas variables diferentes y yo estoy enfocado en construirme a mí mismo (...) Quiero decir, mi papá es un semental. Es un hombre de hombres, me gusta pensar en él y lo admiro mucho. Ha influido en muchas cosas: el camino que he tomado con la actuación, con la forma física y con muchas otras cosas que estoy haciendo gracias a él”, aseguró dejando en claro que tiene una muy buena relación con su padre, pero no quiere convertirse simplemente en “el hijo de...”.