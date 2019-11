El humorista opinó sobre la reunión de Marcelo Tinelli y el presidente electo. "Fue un horror", sentenció. Fuente: Archivo

Juan Acosta siempre ha dejado clara su posición política y su respaldo al gobierno saliente de Mauricio Macri. Durante toda la campaña, el actor disparó fuerte contra referentes políticos del kirchnerismo y figuras mediáticas opositoras a Cambiemos. En uno de los cruces más fuertes del último tiempo, respondió a Luciana Salazar por sus tuits políticos y cuestionamientos a la gestión de Macri.

En las últimas horas, en diálogo con Radio Mitre, habló de los resultados de las elecciones y se refirió a las reuniones que Alberto Fernández mantuvo con distintos actores sindicales, empresarios y mediáticos. "Soy democrático. Quiero que se cumplan los lineamientos de lo que es la democracia. Ahora soy oposición y no más oficialista", remarcó. "Quiero que suceda algo bueno para la Argentina. No me queda otra que tener confianza. No le tengo fe a la unión Cristina-Alberto. Lamento mucho que no haya seguido Mauricio Macri", dijo, para dejar clara su posición una vez más.

Además, el actor señaló que el apoyo al gobierno de Macri por parte del electorado sigue siendo fuerte. "Tiene un 41% potente", apuntó en relación a los resultados de octubre. "La gente sigue queriendo tener algunos cambios en la Argentina. Ojalá que le vaya bien a Alberto. No estoy negando que sea un buen gobierno pero la verdad no creo. Si ponen a Rossi que perdió un misil y no sabe cómo lo perdió. Ni siquiera hablo de corrupción, sino de la capacidad de gestión", añadió.

Pero sus palabras más duras fueron para referirse a la reunión del Consejo del Hambre. "Me pareció un horror. De pronto, ahora todos nos damos cuenta que hay pobreza. Es un horror. Lo de Alberto me suena a que lo hizo para sacarse la foto. Cuando vos querés enfrentar algo como la pobreza, no te fijas qué partido lo hace. Es un chamuyo más", dijo.

En ese sentido, cuestionó a Marcelo Tinelli por ser parte del encuentro. "Me parece que fue un acto político más para vender algo", dijo. "Tuvo su costo y ha recibido lluvia de críticas por la manera de encarar eso. Yo hubiese hecho otra cosa. Hay gente que juega al fútbol 4-4-2 y otros de otra forma".