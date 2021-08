Juan Braceli, chef de Cocineros argentinos, cambió de hábitos y logró bajar 19 kilos

El conductor de Cocineros argentinos Juan Braceli bajó 19 kilos y le contó a LA NACION por qué lo hizo y cómo lo hizo. “En los últimos cinco años, yo estaba pesando alrededor de 82, 83 kilos... No era el peso ideal para mi edad. Además yo hacía deporte con frecuencia. Después, vino el tema de la pandemia, la cuarentena, el desorden de las comidas y encima laburando todo el tiempo en el mundo gastronómico... Todo eso hizo que empiece a subir aún más”, recordó el chef.

Braceli, que tiene 47 años, practica pelota-paleta cuatro veces por semana. Sin embargo, eso no le alcanzaba para mantenerse. “Hacía mucho deporte y subía. A veces era un kilo por mes, a veces medio, a veces un kilo y medio. Cuando me quise dar cuenta pasé de pesar 82 a 92 kilos. Fue sobre todo en la cuarentena en donde, obviamente, la gran mayoría del tiempo no pude hacer ningún tipo de deporte y en casa tampoco hacía. Todo lo contrario: descorchaba vino y hacía una rica comida”.

Y agregó: “Después, cuando pude volver a entrenar, seguía subiendo. También hacer deporte te da ganas de comer. Si vos no te ordenás un poco, todo lo que venís haciendo, lo multiplicás en automático. Comés más harina, tomás un poquito más de vino... Entonces, en el período de pandemia subí de 8 a 10 kilos a los que ya tenía de más”.

Juan Braceli. Cocinero.

Ahí fue cuando decidió hacer algo al respecto. En marzo de este año comenzó a ordenarse para bajar de peso. “Aflojé muchísimo sobre todo con las harinas, el picoteo y los volúmenes. Yo como muy variado por lo cual en ese sentido estoy bien. Como de todo. Y también aflojé bastante con esa botellita de vino que abría todos los días. Lo reduje a media copita un par de días en la semana y algunas copas los fines de semana. También volví a hacer actividad física fuerte, a medida que se permitió hacerlo. Todo eso hizo que baje 19 kilos en total”.