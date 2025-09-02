Novedades en los medios: la vuelta de Cocineros Argentinos, Susana Giménez con un programa a pura risa y Marcelo Tinelli

La aparición de Cocineros argentinos marcó un antes y un después en la televisión. A través del tiempo, el ciclo supo encontrar el tono y la manera para hacer atractiva su propuesta culinaria con buenos números de rating. El programa, que debutó con Martiniano Molina al frente y, que al año siguiente le pasó la posta a Guillermo Calabrese, hizo hincapié en una cocina cercana a la gente. Pero, además, le dio lugar a un grupo de jóvenes profesionales como Juan Braceli, Juan Ferrara y Ximena Sáenz. Luego de su paso por América, vuelve a la Televisión Pública y, además, tendrá su propio canal de streaming desde septiembre.

Cocineros Argentinos se despidió de la TV Pública en marzo de 2024 Captura TV

A mediados de mes debuta “Cocineros Argentinos streaming”, un espacio donde diferentes profesionales del mundo culinario podrán conversar sobre temas relacionados con la alimentación, las recetas y el buen vivir. Lunes, miércoles y viernes, desde el mediodía, se podrá ver por YouTube el ciclo insignia “Cocineros streaming”, que marca la vuelta de Juan Braceli a la conducción. Junto a él, un grupo de colaboradores históricos y nuevas figuras de las redes, realizarán platos y también hablarán sobre el mundo de la cocina. Martes y jueves se emitirá “Cocineros escucha”, donde Gladys Olazar junto con otros cocineros invitados responderán preguntas y dialogan sobre diferentes temas con el público.

Y desde octubre, de lunes a viernes a las 18, vuelve el tradicional ciclo de cocina al canal estatal que lo vio nacer. Cocineros Argentinos conservará la esencia del programa e incorporará secciones para renovar su estructura. Pasarán a diario todos los profesionales que fueron parte de las hornallas de las diferentes temporadas.

Susana Giménez vuelve a la pantalla

La diva de los teléfonos conducirá nuevamente LOL: Last One Laughing Argentina, que se estrenará el 12 de septiembre en Prime Video. En esta segunda temporada, Susana Giménez estará acompañada de Darío Lopilato como coanfitrión y un grupo de nuevos comediantes. Todos competirán para hacer reír a sus compañeros sin perder la compostura durante seis horas.

Pachu Peña, Juli Savioli, Fabio Alberti, Nazareno Mottola, Pablo Granados, Alex Pelao, Marina Bellati, Martín Rechimuzzi, Lucas Upsteiny Dani La Chepi, conforman el elenco de comediantes que se desafiarán frente a cámara. Todos serán grabados por decenas de cámaras en el proceso de tentar a sus compañeros para dejarlos fuera de juego.

Marcelo Tinelli, al canal de streaming Carnaval

El conductor estará acompañado por sus dos hijas, Juana y Cande, además del imitador Iván Ramírez, Sabrina Rojas y varios colaboradores más. La estructura tendrá actualidad, humor y los temas de coyuntura que generan conversación en los programas de este estilo.

Tinelli desembarca en el streaming RS Fotos

Según pudo saber LA NACION, el ciclo saldrá dos veces por semana, en el horario de la noche desde fines de septiembre. Como es habitual, Federico Hoppe comandará la producción. El nombre de Marcelo Tinelli se suma a los de varias figuras que ya son parte del canal como Jorge Rial, Viviana Canosa, Fabián Doman, Mariana Brey y Alejandro Fantino.