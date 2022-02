Juan Gil Navarro: de su amor platónico por Araceli González a su percance en una fiesta a causa del alcohol

A días de debutar con Cuidado con los perros en la cartelera porteña, Juan Gil Navarro pasó por el living de Flor de equipo y se animó a uno de los clásicos del programa: el Verdadero o Falso . Tras contar un pequeño accidente que tuvo días atrás en una fiesta por culpa del alcohol, el actor se sometió al famoso juego y contó anécdotas inéditas hasta el momento.

“Me esguincé de la manera más estúpida, bailando en una fiesta. Había tomado un poquito. No tomen gin si van a bailar”, recomendó, entre risas , Gil Navarro ni bien pisó el estudio. Tras hablar de lo sucedido, la conductora del matutino dio inicio al divertido juego con la primera pregunta. “¿Es verdad que poco antes de que comenzara el Covid, Juan viajó a España a ofrecer una idea que había escrito sobre una pandemia y a todos les pareció demasiado inverosímil?”, preguntó Florencia Peña sin poder creer lo que leía.

Juan Gil Navarro, a punto de estrenar nueva obra, compartió varias divertidas anécdotas Ricardo Pristupluk - LA NACION

“Impresionante el nivel de investigación que han hecho. Es verdadero”, respondió el actor sorprendido antes de relatar la anécdota. “Habíamos escrito con Lautaro Vilo una serie y la idea tenía que ver con la venganza. Yo les decía: ‘imagínense una pandemia de venganza’ y me miraban como si estuviera diciendo cualquier cosa. Y cuatro meses después se vino una pandemia, no de venganza pero bueno. Fue como premonitorio”, lanzó.

La siguiente pregunta involucró a una actriz muy famosa, de la cual Navarro confesó haber estado muy enamorado. “¿Es verdad que Juan estaba enamorado de Araceli González y una vez se metió en un negocio de lencería para que le regalen las fotos de ella en ropa interior?”, disparó Peña volviendo a mostrar su asombro. Mientras la mayoría del equipo votaba “verdadero”, el invitado confirmo la información. “Era la época de La Banda del Golden Rocket. Una vuelta trabaje con ella, no sé si se lo dije, pero no la podía mirar a los ojos”, reconoció quién recordó que solía pedir la gigantografía de la actriz en tamaño real. “Era un poco atrevido”, sentenció con vergüenza.

Por último, el actor explicó el motivo por el cual fue demorado por un soldado en una frontera con Hungría. “¿Es verdad que en un paso fronterizo de Hungría un soldado paró a todo su grupo y era porque quería un autógrafo de Juan?”. “Es verdadero”, exclamó Gil Navarro con una sonrisa. “Me conocía porque había varios productos que habían viajado a Europa del Este y entonces, pasando de la República Checa a Hungría, subieron a pedirnos los pasaportes a todos y me demoraron un rato. Me acuerdo que todo el micro miraba sin entender. De repente, volvió un soldado hablando en alemán pidiéndome un autógrafo. En ese momento no existían las fotos ni los celulares”, recordó, entre risas.