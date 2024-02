escuchar

Floricienta debutó tímidamente en marzo del 2004 en la pantalla de Canal 13 y después de la primera semana de emisión empezó a crecer hasta convertirse en el mayor éxito en la historia de la productora Cris Morena, superando a Chiquititas, Rebelde way y Casi ángeles, con picos de 30 puntos de rating diarios. La tira llevó a Florencia Bertotti a una popularidad que aún hoy mantiene, a pesar de que Floricienta se despidió a finales del 2005. “ Sé que voy a ser Floricienta hasta el día en que me muera ”, suele decir la actriz cuando le preguntan por el programa.

Tuvo dos temporadas y la serie consigió superar el cambio de uno de sus protagonistas: al final del primer años se muere el personaje protagónico masculino interpretado por Juan Gil Navarro, y Fabio Di Tomaso entró para conquistar el corazón de la heroína. A pesar del temor, ese enorme cambio fue bien recibido por los fans del ciclo. Gil Navarro nunca contó por qué decidió bajarse de ese éxito y jamás habló de su experiencia en Floricienta, pero tiene una muy buena relación con Bertotti y juntos hicieron un vivo durante la pandemia que ella utiliza desde entonces en todos sus shows.

Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro, en la primera temporada de Floricienta Archivo

Florecienta es una versión del clásico cuente La cenicienta, de Charles Perrault y fue adaptada por Gabriela Fiore, Patricia Maldonado y Solange Keoleyan, sobre una idea de Cris Morena. En la primera parte, Florencia Fazzarino conoce a los Fritzenwalden casualmente, durante una fiesta que va a animar a la mansión de la familia, junto a su banda. Desde ese momento entabla una tensa relación con el hermano mayor de los Fritzenwalden, que vuelve de Alemania para hacerse cargo de sus hermanos y de la empresa familiar. Florencia empieza a trabajar en la casa y poco a poco se enamora de Federico, que está de novio. Sin embargo, ese amor es correspondido. La trama está llena de malentendidos, enredos y pasos de comedia. Hasta que la historia tiene un giro trágico y Federico muere en un accidente en el que también está involucrado el Conde Blas Augusto Calderón de la Hoya, que es el galán de la segunda temporada. Así, Florencia tiene un encuentro con el conde y sus hijos, y empieza a trabajar con ellos como niñera. Algo le sucede el conde, que se siente diferente y nace una nueva historia de amor que tiene que superar muchos obstáculos antes de alcanzar la felicidad.

Palabra de galán

Fabio Di Tomaso habló con LA NACION sobre ese momento de su vida: “Estaba haciendo Padre coraje cuando me convocaron para Floricienta y yo no me quería ir (risas), pero le dieron a mi personaje una salida súper heroica, porque le salvaba la vida al protagonista, que era intepretado por Facundo Arana. Asumí un riesgo con Floricienta que era entrar a una tira en la que el galán de la primera temporada estaba muy presente en el público … Pero la pasé muy bien. Fue un programa muy significativo en mi vida y lo sigue siendo porque tengo el cariño de la gente que recuerda el personaje constantemente”.

El elenco de la segunda temporada de Floricienta

“Floricienta sigue en vigencia en redes sociales, y es una continuidad que me trae mucho cariño. Tengo las experiencias más lindas, fue de mucho aprendizaje laboral y personal. Un trabajo que demandó mucha intensidad, pero que disfruté un montón. Y a través del tiempo lo resignifiqué, también a partir de la paternidad, viendo cómo mi hijo se conecta con el mundo de la fantasía”, remarcó Di Tomaso. “Compartí con compañeros talentosísimos y haber sido parte de eso es algo que llevo en el corazón y me hace feliz. Pasaron veinte años y algunas anécdotas se borraron, pero me divertía mucho haciendo las escenas con Alejo García Pintos, Esteban Prol, Graciela Stefani y con Flor, que me recibió muy bien en esa nueva etapa de Floricienta que se iniciaba con la entrada de mi personaje. Logramos una buena química que traspasó la pantalla ”.

Estadio Vélez, diciembre de 2004. Una multitud espera a Floricienta mientras Cris Morena verifica detalles del sonido

Grabada en los estudios Central Park de Martínez (actualmente allí funciona el canal de deportes ESPN), los exteriores se hicieron en diferentes locaciones de San Isidro y Vicente López y el final fue a todo trapo en el Hipódromo de San Isidro y frente a 30 mil espectadores. Tuvo varias adaptaciones y fue emitida en más de 40 países. Sus protagonistas hicieron cuatro giras musicales, y todavía hoy reclaman su regreso en distintos países. El elenco se completaba con Benjamín Rojas, Isabel Macedo, Graciela Stefani, Esteban Prol, Henny Trailes, Stefano de Gregorio, Nicolás Maiques, Lali Espósito, Agustín Sierra, Diego Mesaglio, Esteban Pérez, Zulma Faiad, Claudia Lapacó, Hilda Bernard, Laura Azcurra, Alberto Anchart, Eugenia Suárez, Mirta Wons, Camila Bordonaba, Gerardo Chendo, Alejo García Pintos, Brenda Gandini y Mica Vázquez.

Maldades y travesuras en el set

Graciela Stefani era la malvada Malala. “La verdad es que no me esperaba semejante éxito. Pasaron 20 años y ese personaje quedó sellado en mi frente y en la de quienes la vieron. Todavía me recuerdan a Malala y me escriben por redes”, asegura la actriz. “El personaje fue muy llamativo. A la gente le encantó y me da felicidad que mujeres de 40 años me digan ‘fuiste mi infancia’, o ‘te veo con mi hija en Youtube’. También debo decir que hay productores que, por prejuicio, temen que un nuevo personaje que yo pueda hacer esté teñido de Malala, entonces de alguna manera también me limita. Pero amé a Malala porque no era una mala sino una psicótica. Me divertía su humor malévolo porque podía jugar. Me saqué todos los prejuicios y lo disfruté ”, apuntó la actriz.

Malala, la recordada villana de la serie Captura de video YouTube: @Floricienta

“Fueron dos años maravillosos, pero nunca imaginé que iban a pasar 20 años y la gente seguiría hablando de ese programa. Fueron años de muchísimo trabajo, tanto que no nos dábamos cuenta del éxito que estábamos teniendo. Lo notábamos cuando salíamos de grabar y la gente se agolpaba. Floricienta fue un milagro y no nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo. Hoy lo seguimos disfrutando. Fue un buen puntapié para muchos y también un minuto de fama para otros”, le dijo Stefani a LA NACION.

Isabel Macedo era la otra malísima en la tira, e interpretaba a Delfina, la novia de Federico Fritzenwalden y la hija de Malala. “ Hacer de mala es lo que menos tiene que ver conmigo y lo que más me divierte. Cuando los nenes me veían en la calle, lloraban con mocos . Mi personaje tenía una frase que le cantaba todo el tiempo a Floricienta y era ‘alguien está en problemas…’. Y cuando fuimos de gira a Israel, el estadio entero la cantaba”, contó Macedo en Los mammones.

La tira tuvo participaciones estelares en personajes originales. Por ejemplo, Mario Pergolini interpretó a Dios en la primera temporada, cuando el personaje de Juan Gil Navarro muere y se va al cielo. Isabel Sarli, Ronnie Arias, Emilia Mazer, Felipe Colombo, Gastón Sofritti, Gastón Dalmau, Candela Vetrano, Guido Kaczka, Victorio D’Alessandro, Miguel Ángel Rodríguez, Patricia Castell, Dani La Chepi, Camila Salazar y Floppy Tesouro, entre otros, también tuvieron apariciones especiales en el ciclo.

"Más allá de aprovechar el éxito, llegué al punto en el que consideré que era el momento de parar", contó Bertotti Ricardo Pristupluk / archivo - LA NACION

Florencia Bertotti dijo sobre el final de la historia: “En la ficción acababa de tener trillizos y no podía imaginarme a Floricienta como madre; esa transición me parecía complicada de llevar. Pero en esencia, sentía que ya era suficiente. Más allá de aprovechar el éxito, llegué al punto en el que consideré que era el momento de parar . Siempre le digo a la gente que yo voy a ser Floricienta hasta el día en que me muera porque me reconocen mucho por eso”.

Lali Espósito entró en la segunda temporada de Floricienta con el personaje de Robertita. “Tengo muchas anécdotas con Flor, porque mi personaje era muy cercano al suyo. Era chiquita y me impactaba la facilidad que tenía para llorar. Yo le robé mil tips, la he copiado muchísimo porque yo quería ser así de capa”, contó hace un tiempo en una entrevista con Radio Vale.

Lali Espósito en Floricienta

“Me acuerdo que estábamos esperando a Stéfano de Gregorio en un estadio de fútbol con 40 mil personas, éramos muy chiquitos, teníamos que salir al escenario, pero había tanto viento que se cerraron los chapones que hacían de telones y con nuestras manitos no podíamos abrirlos. Y otra cosa que recuerdo es que ya teníamos los micrófonos abiertos y Flor estaba esperándonos en el escenario y yo, en la desesperación le dije a Stéfano ‘¡Dale, boludo!’. Y eso se escuchó en toda la cancha, rompiendo con la imagen de mi personaje. Me acuerdo que salí y Flor estaba tentada nivel muerte”, recordó entre risas.

Otro sello del programa eran sus canciones. El tema de apertura, “Floricienta”, fue compuesto por Cris Morena, Willie Lorenzo y Carlos Nilson e interpretado por Florencia Bertotti que también cantaba “Corazones al viento”. Desde que salió al aire se editaron varios álbumes, entre ellos Floricienta y su banda, Karaoke Floricienta, temas inéditos, recopilaciones, especiales de Navidad y grandes éxitos.

La denuncia del escándalo

Cris Morena y Florencia Bertotti terminaron en la Justicia Archivo

A pesar de que la relación laboral terminó bien cuando acabó Floricienta, durante muchos años Florencia Bertotti y Cris Morena estuvieron enfrentadas. El conflicto comenzó cuando Bertotti produjo y protagonizó Niní, una serie que estrenó Telefe en 2009, y Morena y la productora RGB Entertainment iniciaron una demanda por plagio, al considerar que la trama del programa tenía un notable parecido con Floricienta.

El asunto terminó en la Justicia y Niní terminó abruptamente. Por ese entonces, Cris Morena declaraba en los medios: “ Tuvimos un problema tonto en realidad, la gente a veces se equivoca y ella se equivocó. No se puede hacer una copia de algo que acabas de terminar. Eso no nos hizo bien a ninguna. A mí no me modificó demasiado las cosas, pero a ella no le hizo bien ”.

Bertotti, lejos de llamarse al silencio, responndía: “No creo haberme equivocado con Niní. Fue un programa espectacular, la primera producción que hice, escribí las canciones. Sí, era un programa para chicos y sí, competía con productos que hacía ella, pero no era que no podían convivir con lo que ella hiciera. Además, de 30 escenas que tenía, en 15 estaba disfrazada de varón, y eso no lo había hecho nunca antes. Creo que fue más la molestia de hacer algo que compitiera con los productos de Cris. No se llegó a un juicio sino que hubo un recurso de amparo, porque ella sentía que la ficción que yo hacía era de una manera y yo de otra . Tuvimos una mediación y arreglamos entre las partes”.

A comienzos de este año, Bertotti anunció que se presentaría en el Movistar Arena en septiembre, con un concierto que, muchos entendieron, rendiría homenaje a Floricienta. Luego de agotar 12 funciones, Cris Morena dio su opinión en LAM y fue muy concreta: “No es un show de Floricienta. Creo que cantará algunas de mis canciones de la serie. Me maravilla como mi música sigue tan vigente recorriendo el mundo”.