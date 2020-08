Fuente: Archivo

27 de agosto de 2020

Con la profesión en situación crítica, no solo por culpa de la pandemia, sino por una ausencia de ficción que hoy ya es acuciante, actores y actrices comienzan a tomar posiciones que, naturalmente, promueven bandos y enfrentamiento en las causas y consecuencias del problema.

"La nuestra es una profesión hermosa, pero que no tiene ningún tipo de subvención -reflexionó Juan Leyrado en Por si las moscas, el programa de La Once Diez-. Dura lo que dura un contrato. Y cuando trabajamos en teatro vamos a porcentaje. Hay un 98 por ciento de desocupación, algunos tenemos la suerte de tener la heladera llena y el techo, pero es grave. ¿El actor de qué va a trabajar? Además, los que elegimos esta carrera es porque necesitamos este espacio, necesitamos actuar, sacar cosas nuestras a través de los personajes que creamos".

De actor a ciudadano, Leyrado se fue acercando en sus respuestas hacia la polarización actual, y a las recientes marchas en contra de la reforma laboral y la cuarentena: "Respeto totalmente la cuarentena, la mayoría sabemos que tenemos que cuidarnos. Yo me siento contenido por cómo está llevando el tema el gobierno nacional. Pero por otro lado veo una inconsciencia total en no entender que hay que cuidar al otro, que puede ser tu hijo o tu madre. También un aprovechamiento, político que llaman a las marchas. Muchos ponen en duda que estamos en democracia. Políticos, algunos comunicadores, y gente que se deja llevar por ellos. Es algo tan grave, ¿qué ideología puedo tener si lo que me interesa es la salud de la gente? Es una locura, ojalá fuese solamente ignorancia".

En su línea de razonamiento, el actor condenó la arenga a la movilización, aunque sin embargo colocó a los manifestantes en el lugar de víctimas: "Se apoderaron de la bandera argentina manchándola con pelotudeces. Pero no culpo a la gente. Tengamos el pensamiento que querramos tener porque estamos en democracia, pero no nos dejemos llevar por los otros, que lo que quieren es que todo se vaya a la mierda para volver a hacer negocios. ¿No está claro eso?".